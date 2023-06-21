Алихан Смаилов разрезал путы годовалому Алихану из Мангистау

- Я хотел провести внуку известный казахский обряд. Нам посчастливилось, что в этот день в нашем регионе был премьер-министр Алихан Смаилов, и что он согласился принять участие и разделить с нами эту радость, — сказал дедушка маленького Алихана Кайыржан Ниязов.Глава Правительства пожелал мальчику крепкого здоровья, больших успехов на лёгком жизненном пути.