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Опубликовано: Вчера, 19:47

Просмотров: 695

Алихан Смаилов разрезал путы годовалому Алихану из Мангистау

Находясь с рабочей поездкой в Мангистауской области, премьер-министр РК Алихан Смаилов по просьбе местного жителя провел обряд тұсау кесер годовалому мальчику по имени Алихан.

Фото предоставли в ЦОК Мангистауской области
- Я хотел провести внуку известный казахский обряд. Нам посчастливилось, что в этот день в нашем регионе был премьер-министр Алихан Смаилов, и что он согласился принять участие и разделить с нами эту радость, — сказал дедушка маленького Алихана Кайыржан Ниязов.

Глава Правительства пожелал мальчику крепкого здоровья, больших успехов на лёгком жизненном пути.

Алихан Смаилов разрезал путы годовалому Алихану из Мангистау



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.

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