Алихан Смаилов разрезал путы годовалому Алихану из Мангистау

Фото предоставли в ЦОК Мангистауской области
- Я хотел провести внуку известный казахский обряд. Нам посчастливилось, что в этот день в нашем регионе был премьер-министр Алихан Смаилов, и что он согласился принять участие и разделить с нами эту радость, — сказал дедушка маленького Алихана Кайыржан Ниязов.
Глава Правительства пожелал мальчику крепкого здоровья, больших успехов на лёгком жизненном пути.
Глава Правительства пожелал мальчику крепкого здоровья, больших успехов на лёгком жизненном пути.
Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.
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