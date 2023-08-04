Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Пятница, 04 Августа
+33...+30
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 445.01 KZT
  • €1 = 486.44 KZT
  • 1 RUB = 4.75 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Госинформзаказ

Опубликовано: Сегодня, 14:26

Просмотров: 0

Благодаря поддержке группы компаний Freedom улучшится водоснабжение Актау и пригородных сел

В селе Акшукур Мангистауской области 4 августа введена в эксплуатацию насосная станция и сети водоснабжения, которые в будущем позволят улучшить обеспечение пресной водой жителей Актау и пригородных сел Тупкараганского района, сообщает пресс-служба акима Мангистауской области.

Фото пресс-службы акима Мангистауской области
Стоимость проекта составила 2,12 млрд тенге и полностью профинансирована группой компаний Freedom.
 
В открытии объектов питьевого водоснабжения, которые находятся в 10 км от города Актау, приняли участие аким Мангистауской области Нурлан Ногаев и главный исполнительный директор Freedom Holding Corp. Тимур Турлов.
 
Строительство насосной станции и сетей водоснабжения от опреснительного завода до ЦУВС-4 (Центральный узел водоснабжения) в городе Актау и монтажные работы были произведены государственным коммунальным предприятием «Каспий Жылу, Су Арнасы» управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мангистауской области. На данный момент со стороны ГКП «КЖСА» объекты на 100% готовы к подаче воды.
 
Проект реализован в рамках меморандума группы компаний Freedom с акиматом Мангистауской областью, подписанного в октябре 2022 года. Инициатива направлена на поддержку национальной программы «Сильные регионы – драйвер развития страны», созданной с целью обеспечения равного доступа граждан к базовым услугам, улучшения жилищно-коммунальных условий и транспортной связанности.
 
- Сегодня мы присутствуем на открытии одного из важных объектов для нашего региона - новой насосной станции и сети водоснабжения, которые помогут в решении проблемы дефицита питьевой воды в городе Актау и близлежащих сел Тупкараганского района. Проблема дефицита воды в последние годы является очень актуальной для Мангистауской области. Акиматом области ведутся системные работы по решению данной проблемы, строятся опреснительные заводы, увеличиваются мощности действующих. В течении нескольких лет ожидается полное решение проблемы нехватки воды. Сегодняшнее открытие насосной станции и сети водоснабжения от опреснительного завода до ЦУВС-4 является одним из примеров, шагов предпринимаемых мер по решению проблемы. Проект полностью профинансирован группой компаний Freedom, за что жители области выражают огромную благодарность, - отметил Нурлан Ногаев.

 Протяженность каждой из двух ниток водопровода составляет более 10 км, а производительность насосной станции – 20 000 м³/сутки. Посредством построенного водовода будет улучшено бесперебойное обеспечение водой жителей сел Акшукур и Саина-Шапагатова Тупкараганского района, а также часть жителей города Актау.
 
- В прошлом году в ходе встречи с акимом Мангистауской области мы обсудили ключевую проблематику региона, которая требовала безотлагательных действий. Поэтому мы сразу приступили к реализации этого большого и амбициозного проекта, результаты которого все видим уже сегодня. Данный проект позволит улучшить водоснабжение для сотни тысяч жителей Актау и пригородных сел благодаря партнерству бизнеса и государства. Нам потребовалось менее года, чтобы с нуля сделать огромный проект, имеющий жизненно-важное социальное и экономическое значение для региона. Это доказывает – совместными усилиями мы можем быстро и качественно решать масштабные проблемы и вносить вклад в благополучие граждан страны, - сказал Тимур Турлов, Главный исполнительный директор Freedom Holding Corp.



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.

Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика