Благодаря поддержке группы компаний Freedom улучшится водоснабжение Актау и пригородных сел

Стоимость проекта составила 2,12 млрд тенге и полностью профинансирована группой компаний Freedom.



В открытии объектов питьевого водоснабжения, которые находятся в 10 км от города Актау, приняли участие аким Мангистауской области Нурлан Ногаев и главный исполнительный директор Freedom Holding Corp. Тимур Турлов.



Строительство насосной станции и сетей водоснабжения от опреснительного завода до ЦУВС-4 (Центральный узел водоснабжения) в городе Актау и монтажные работы были произведены государственным коммунальным предприятием «Каспий Жылу, Су Арнасы» управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мангистауской области. На данный момент со стороны ГКП «КЖСА» объекты на 100% готовы к подаче воды.



Проект реализован в рамках меморандума группы компаний Freedom с акиматом Мангистауской областью, подписанного в октябре 2022 года. Инициатива направлена на поддержку национальной программы «Сильные регионы – драйвер развития страны», созданной с целью обеспечения равного доступа граждан к базовым услугам, улучшения жилищно-коммунальных условий и транспортной связанности.



- Сегодня мы присутствуем на открытии одного из важных объектов для нашего региона - новой насосной станции и сети водоснабжения, которые помогут в решении проблемы дефицита питьевой воды в городе Актау и близлежащих сел Тупкараганского района. Проблема дефицита воды в последние годы является очень актуальной для Мангистауской области. Акиматом области ведутся системные работы по решению данной проблемы, строятся опреснительные заводы, увеличиваются мощности действующих. В течении нескольких лет ожидается полное решение проблемы нехватки воды. Сегодняшнее открытие насосной станции и сети водоснабжения от опреснительного завода до ЦУВС-4 является одним из примеров, шагов предпринимаемых мер по решению проблемы. Проект полностью профинансирован группой компаний Freedom, за что жители области выражают огромную благодарность, - отметил Нурлан Ногаев.



Протяженность каждой из двух ниток водопровода составляет более 10 км, а производительность насосной станции – 20 000 м³/сутки. Посредством построенного водовода будет улучшено бесперебойное обеспечение водой жителей сел Акшукур и Саина-Шапагатова Тупкараганского района, а также часть жителей города Актау.



- В прошлом году в ходе встречи с акимом Мангистауской области мы обсудили ключевую проблематику региона, которая требовала безотлагательных действий. Поэтому мы сразу приступили к реализации этого большого и амбициозного проекта, результаты которого все видим уже сегодня. Данный проект позволит улучшить водоснабжение для сотни тысяч жителей Актау и пригородных сел благодаря партнерству бизнеса и государства. Нам потребовалось менее года, чтобы с нуля сделать огромный проект, имеющий жизненно-важное социальное и экономическое значение для региона. Это доказывает – совместными усилиями мы можем быстро и качественно решать масштабные проблемы и вносить вклад в благополучие граждан страны, - сказал Тимур Турлов, Главный исполнительный директор Freedom Holding Corp.