«Ни одного преступления за три года»: жители села в Мангистау отказались от алкоголя

- Глава государства Касым-Жомарт Токаев во время своего визита в Мангистаускую область выразил уверенность в потенциале мангистауской земли для развития верблюдоводства. В настоящее время в регионе насчитывается около 90 тысяч верблюдов. Мы оказываем все необходимые меры государственной поддержки для развития данной отрасли. Также важно отметить, что специальные гранты выделяются для поддержки сельского хозяйства, что способствует улучшению качества жизни населения и процветанию наших сельских сообществ. Совместными усилиями при участии всех заинтересованных сторон мы стремимся к устойчивому развитию наших сельских округов и благополучию всех наших граждан, - подчеркнул Нурлан Ногаев.

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Аул в Мангистауском районе бьет рекорды по снижению преступности. Дело в том, что в селе Онды три года назад отказались от алкоголя. Местные жители активно ведут сельское хозяйство: производят мясо, молочные изделия. В селе успешно функционируют 45 крестьянских хозяйств.Не так давно сельский округ Онды включили в республиканскую программу «Ауыл – ел бесігі». Это значит, что в скором времени в селах будут приняты дополнительные меры по улучшению качества жизни сельского населения. Речь идет о водоснабжении, электроснабжении, газоснабжении, ремонте дорог местного значения и строительстве социальных объектов.Сельский округ включает в себя село Онды и населенные пункты Беки и Баскудук, образуя общее население более 1300 человек. В настоящее время в селе Беки активно идет строительство новой школы, где будут обучаться около 100 детей.В этом году село Онды также получило важное обновление - там была отремонтирована библиотека, которая насчитывает в своем фонде более девяти тысяч экземпляров книг. Это говорит о том, что жители села уделяют большое внимание культурным ценностям и чтению.Село Онды также гордится своим историческим наследием в литературной сфере, так как именно здесь родился и вырос знаменитый писатель Абиш Кекилбаев.Нурлан Ногаев также посетил сельский округ Актобе, включающий в себя населенные пункты Уштаган, Жарма и Сазды, где проживает почти две тысячи человек. В ходе встречи главными вопросами, поднимаемыми жителями, были вопросы общественного транспорта, медицины, ветеринарии, строительства автодорог, спорткомплекса и детских игровых площадок.Следует отметить, что село Уштаган на 100% обеспечено централизованной питьевой водой, природным газом и электроэнергией. В пределах сельского округа зарегистрировано более 150 индивидуальных предпринимателя.В рамках проекта «Ауыл аманаты» один из жителей села получил кредит в размере 7,2 миллиона тенге для развития верблюжьего хозяйства.В заключение первого дня рабочей поездки Нурлан Ногаев посетил село Жармыш, где жители подняли ряд важных вопросов, включающие трудоустройство, водоснабжение, ремонт социальных объектов, газификацию и освещение улиц.В селе Жармыш функционирует общеобразовательная школа «Жармыш», рассчитанная на 260 учебных мест, с 75 педагогами. В прошлом учебном году в школе за счет бюджета провели ремонтные работы: обновились спортивный зал и столовая. Вместе с тем в селе функционируют Дом культуры и библиотека, в которой хранится более 13 тысяч книг.Село также обладает мини-спортивной площадкой, планируются строительство спортивного комплекса в рамках проекта «Ауыл аманаты».Актуальным в селе Жармыш остаётся вопрос обеспечения водой. Централизованное питьевое водоснабжение предоставляется только 82 жилым домам, в то время как остальные 253 дома используют водовозы. В настоящее время проводится второй этап строительства водопровода с целью обеспечения села питьевой водой на 100%.Глава региона Нурлан Ногаев подчеркнул, что население в селах заслуживает особого внимания и усилий в направлении развития сел.