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Опубликовано: Сегодня, 11:45

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Мать шестерых детей из Бейнеу проголосовала в свой день рождения

Жительница Бейнеуского района, мать шестерых детей Нургуль Булебаева в свой день рождения проголосовала за будущее района, сообщает Центр общественных коммуникаций.

фото центра общественных коммуникаций
Нургуль Булебаева родилась 5 ноября 1990 года. Преподает в средней школе "Куйкен" уже 11 лет. Многодетная мать говорит, что возлагает на будущего акима района большие надежды.

Мать шестерых детей из Бейнеу проголосовала в свой день рождения


- Меня порадовало, что выборы совпали с моим днем рождения. Хочу пожелать, чтобы новый аким благоустроил наш район, был преданным своему делу, поддерживающим народ. Всем кандидатам желаю только удачи, - сказала Нургуль Булебаева.


Мать шестерых детей из Бейнеу проголосовала в свой день рождения


Напомним, в стране впервые проходят выборы акимов районов и городов.



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.

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