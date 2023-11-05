Мать шестерых детей из Бейнеу проголосовала в свой день рождения

- Меня порадовало, что выборы совпали с моим днем рождения. Хочу пожелать, чтобы новый аким благоустроил наш район, был преданным своему делу, поддерживающим народ. Всем кандидатам желаю только удачи, - сказала Нургуль Булебаева.

Нургуль Булебаева родилась 5 ноября 1990 года. Преподает в средней школе "Куйкен" уже 11 лет. Многодетная мать говорит, что возлагает на будущего акима района большие надежды.Напомним, в стране впервые проходят выборы акимов районов и городов.