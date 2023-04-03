Минэнерго назвало основные причины дефицита дизельного топлива в Казахстане

По его словам, после завершения модернизации на трех нефтеперерабатывающих заводах объем переработки нефти вырос на 3 млн тонн. Сейчас в год перерабатывается около 17 млн тонн сырой нефти.«За последние пять лет мы увеличили объем производства бензина на 70%, то есть с 3 млн до 5 млн тонн, дизельного топлива на 30% - с 4 млн до 5,2 млн тонн», - сказал Б. Акчулаков.Хотя в прошлом году Казахстан достиг рекордного показателя по производству дизельного топлива - 5,2 млн тонн, в настоящее время в ряде регионов страны наблюдается дефицит дизельного топлива. При этом и.о. министра энергетики отметил, что дефицит в объеме 350 тыс. тонн пришлось покрыть дорогостоящим импортным топливом. Между тем, объемы потребления в отраслях горно-металлургического комплекса и железных дорог, являющихся важным промышленным сектором в экономике, остались прежними, то есть не увеличились.«Одним из основных факторов, обусловивших устойчивый рост спроса на дизельное топливо на рынке, является транзитный транспортный поток, кроме того, экспорт из Казахстана за рубеж по «серой» схеме. По подсчетам специалистов, объем дизельного топлива, потребленного иностранным транзитным транспортом в прошлом году, составил около 150 тыс. тонн. Кроме того, объем «серого» экспортного топлива составляет порядка 200 тыс. тонн», - сказал глава отрасли.Основная причина дефицита дизельного топлива в Казахстане в диспропорции цен. По словам Акчулакова, Казахстан входит в десятку стран мира, где топливо дешевле, и цены на отечественное топливо значительно ниже, чем в соседних странах. Например, в России цена на дизельное топливо в среднем составляет 345 тенге за литр, то есть на 45% дороже чем на нашем рынке. Цена в Кыргызстане на 64% выше, то есть 390 тенге за литр, цена в Узбекистане в два раза дороже нашей - 480 тенге за литр.