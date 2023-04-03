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ЛАДА.kz » Госинформзаказ

Опубликовано: Сегодня, 18:51

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Болат Акчулаков: Казахстан своим дешевым топливом фактически субсидирует экономику других стран

Ситуация в сопредельных странах оказывает значительное влияние на наш внутренний рынок ГСМ. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра энергетики Болат Акчулаков на брифинге на площадке Службы центральных коммуникаций.

Акчулаков Б.
По его словам, в марте прошлого года розничные цены на дизельное топливо в Российской Федерации снизились до уровня цен на внутреннем рынке Казахстана. В результате, на приграничных с Россией АЗС существенно снизились продажи топлива, поскольку исчезла заинтересованность в его вывозе из нашей страны из-за паритета цен.

«Но буквально через месяц пошел резкий рост розничных цен в сопредельных странах и России. Как следствие, уже осенью, несмотря на увеличение производства дизельного топлива, мы столкнулись с острой его нехваткой», - отметил и.о. министра энергетики.

- В этом году диспаритет цен сохраняется. Как итог, в марте мы видим рост потребления, который по сравнению с соответствующим периодом прошлого года составляет уже 15%, - сказал Акчулаков.

«В такой ситуации дизтопливо однозначно будет «утекать» в другие страны и в большем объеме. Мы можем столкнуться с дефицитом ДТ в объеме 850 тыс. тонн», - подчеркнул и.о. главы энергетического ведомства.

При этом он отметил, что если раньше дефицит перекрывался за счет наращивания объемов производства, то сейчас НПЗ работают на пределе своих возможностей. По словам спикера, в ближайшие 6 лет рассчитывать на существенное увеличение объемов производства ДТ и ГСМ не следует, поскольку в этот период будет осуществляться проект реконструкции Шымкентского НПЗ.

«Таким образом, Казахстан своим дешевым топливом фактически субсидирует экономику других стран в ущерб собственным национальным интересам», - резюмировал Б. Акчулаков.



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Комментарии ( 4 )

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 Pluto9701 (Посетители) Сегодня, 21:08
Почему бы не построить 3-4 нефтеперерабатывающих завода и работа бы была у населения и торговали бы готовым продуктом а не сырой нефтью, изнасилуете до конца построенные при СССР производства, а дальше что?
 
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DJONSON_ KZ (Посетители) Сегодня, 20:23
Это озвучил не 1 апреля. Если это не шутка, тогда что. Опять на те же грабли!
 
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 cas277cas (Посетители) Сегодня, 20:03
А просто запретить вывоз топлива ума не хватает???Или это так сложно?Или переспектива набития карманов все так же на первом месте?
 
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 Vohazab (Посетители) Сегодня, 19:26
Да уж, недавно, как то помню нам лепёшки в уши пихали, мол автотуристы из России весь газ с Казахстана вывезли. Надо цены до 150 тенге поднимать! Плавали, знаем!
 
 

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