Болат Акчулаков: Казахстан своим дешевым топливом фактически субсидирует экономику других стран

По его словам, в марте прошлого года розничные цены на дизельное топливо в Российской Федерации снизились до уровня цен на внутреннем рынке Казахстана. В результате, на приграничных с Россией АЗС существенно снизились продажи топлива, поскольку исчезла заинтересованность в его вывозе из нашей страны из-за паритета цен.



«Но буквально через месяц пошел резкий рост розничных цен в сопредельных странах и России. Как следствие, уже осенью, несмотря на увеличение производства дизельного топлива, мы столкнулись с острой его нехваткой», - отметил и.о. министра энергетики.



- В этом году диспаритет цен сохраняется. Как итог, в марте мы видим рост потребления, который по сравнению с соответствующим периодом прошлого года составляет уже 15%, - сказал Акчулаков.



«В такой ситуации дизтопливо однозначно будет «утекать» в другие страны и в большем объеме. Мы можем столкнуться с дефицитом ДТ в объеме 850 тыс. тонн», - подчеркнул и.о. главы энергетического ведомства.



При этом он отметил, что если раньше дефицит перекрывался за счет наращивания объемов производства, то сейчас НПЗ работают на пределе своих возможностей. По словам спикера, в ближайшие 6 лет рассчитывать на существенное увеличение объемов производства ДТ и ГСМ не следует, поскольку в этот период будет осуществляться проект реконструкции Шымкентского НПЗ.



«Таким образом, Казахстан своим дешевым топливом фактически субсидирует экономику других стран в ущерб собственным национальным интересам», - резюмировал Б. Акчулаков.