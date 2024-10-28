Волотнерство в Актау: разговор с красивой женщиной о добре и зле

Интернет полон историй о том, как волонтеры помогли людям и животным, оказавшимся в сложной ситуации. Нередко такие посты «пробивают» на эмоции и даже побуждают на совершение значимых для социума поступков. Однако все, что мы видим в Сети, – уже результат слаженных действий. Знаем ли мы, что происходит в закулисье волонтерства? О добровольцах в Актау, о сложностях их работы корреспонденту Lada.kz рассказала основатель волонтерского движения «Клуб добряков Актау» Сабина Бейсембаева.

Фото предоставлено Сабиной Бейсембаевой

Сабине Бейсембаевой 38 лет. В 2018 году она переехала из Астаны в Актау. Участником проекта «Клуб добряков» Сабина стала еще в столице. Переехав в наш город, она решила развить волонтерское движение и здесь, основав «Клуб добряков Актау».

Сабина поделилась, как пришла к волонтерству. Можно сказать, что толчком к этому стало появление в семье детей.

Девять лет назад у меня родилась дочь. Ребенок рос, вещи становились малы. Я тогда задумалась: одежда вся хорошая, качественная, ее можно кому-то отдать, помочь. Стала искать, нашла семью, у них мальчик с ДЦП по возрасту подходил. Я собрала вещи, продукты, и поехала к ним. С тех пор решила, что буду так делать на постоянной основе, - поделилась она.

За годы работы в Актау основатель проекта встречала самых разных людей и попадала в неоднозначные ситуации. Так, у «Клуба добряков Актау» был склад, куда люди, желающие помочь, могли принести одежду и предметы быта нуждающимся. Однако, спустя четыре года пункт пришлось закрыть из-за отношения некоторых горожан - многие приносили грязные либо порванные вещи.

Я закрыла склад в связи с тем, что люди приносили не подготовленную для дальнейшей передачи одежду, обувь. Нам приходилось все проверять, чистить. Был постоянно разбор вещей. После приходили люди, выбирали одежду, устраивали бардак, мы опять все убирали. На это уходило много времени. Я поняла, что нужно отходить от этого, и объявила о закрытии склада, - пояснила Сабина.

Несмотря на эти обстоятельства, работа проекта продолжилась в активном режиме. К слову, деятельность волонтера не обходится без историй, трогающих за душу.

Когда в Мангистауской области была засуха, многие казахстанцы откликнулись, чтобы оказать помощь в закупе сена, корма для домашнего скота. Люди, в том числе из Актау, поддерживали деньгами, транспортом. На тот момент мы собрали около восьми миллионов тенге. Я, мои волонтеры на протяжении двух месяцев закупали корм, сено, на специальных машинах отвозили это все по селам, преодолевали расстояние от 200 до 500 километров. Для меня это был трогательный момент, когда люди со всей страны отозвались, чтобы помочь животным. Это бесценно, - рассказала куратор проекта.

Не обходилось и без тяжелых случаев.

Была история с женщиной, которая несколько месяцев заживо гнила дома. У нее была гангрена на ноге. Ни дети, ни собес, никто на нее не обращал внимание. Мне про эту женщину рассказала ее соседка, которая приходила к ней домой и кормила ее. Она не знала, что делать в такой ситуации. Мы с волонтерами проехали на место, увидели, что женщина буквально умирает от мук. Ее забрали в больницу, через четыре дня она скончалась, так как время было упущено. Для всех это был очень тяжелый момент: приехали, хотели помочь, но уже было поздно, - рассказала Сабина Бейсембаева.

По признанию волонтера, психологически сложнее всего помогать одиноким людям.

Сложнее помогать одиноким, именно инвалидам, у которых нет никого. Здесь понимаешь, что ничего не можешь сделать. Это тяжело, - рассказала она.

В таких случаях, чтобы хотя бы на короткое время скрасить одиночество людей, «добряки» стараются с ними провести время, например, вместе сходить на прогулку, поговорить.

Нередко участникам клуба приходится сталкиваться с непониманием со стороны общественности, которая, порой, возлагает на них слишком большую ответственность со словами «Ну вы же волонтеры, значит, вы обязаны».

Ко Дню пожилых, к 9 Мая мы проводим благотворительные акции, делаем подарки, публикуем об этом посты в своем Instagram, после чего нам начинают звонить другие люди и говорить: «А почему вы не пришли и не поздравили мою бабушку?». Я говорю: «Извините, но мы взяли список пожилых людей, нам его дали, мы пришли и поздравили их», на что получаю ответ: «Ой, вы только СВОИХ поздравляете». Идет агрессия, обида. Я объясняю, что мы не можем охватить всех, максимум – 30-40 человек, - рассказала Сабина Бейсембаева.

Подобные случаи происходят, когда ситуация касается животных. По словам Сабины Бейсембаевой, часто от волонтеров в буквальном смысле требуют приехать и спасти животное. При этом многие люди не учитывают ограниченности человеческих ресурсов в проекте «Клуб добряков Актау».

Волной непонимания в соцсетях «добряков» окатило и в те разы, когда они устраивали акции по поддержке работников ТОО «Кала жолдары». В холодную погоду дворников угощали горячим чаем с булочками, а 8 Марта женскую половину коллектива радовали цветами. При этом, со слов куратора проекта, в Сети нашлись люди, которые восприняли мероприятия с долей негатива.

Люди в комментариях начали писать: «Ой, вам, что, делать нечего? Пусть они метут, они за это деньги получают, это их работа, лучше бы другим помогли». Я таким людям предлагала самим пойти и помочь другим, - сказала Сабина.

Корреспондент Lada.kz заметил, что среди некоторых волонтеров есть своего рода «соревнования» по числу совершенных добрых поступков. Сабина Бейсембаева прокомментировала мнение.

К сожалению, такое бывает. Была одна бабушка, у нее много лет не было ни света, ни отопления, в общем, квартира была в ужасном состоянии. Когда ситуацию придали огласке, к бабушке домой «слетелись» волонтерские организации. Я тоже приехала, отсняла видео, опубликовала у себя на странице, объяснила ситуацию, назначила куратора. В итоге все закончилось тем, что между представителями организаций началась «байга»: кто и как помог, каждый на себя тянул. Мы со своей стороны оказали некоторую поддержку, но потом я вообще отошла от этого, написала пост, что «Клуб добряков» больше не имеет к истории отношения, кураторство не ведет, - рассказала Сабина.

Основатель проекта поделилась своим мнением, почему такое поведение встречается среди волонтеров.

Наверно, для них это минута славы, проявляется какое-то свое эго, чтобы о них рассказали, чтобы их похвалили, говорили про них, - считает она.

В целом, по мнению Сабины, волонтерство в Казахстане несколько видоизменилось.

Так, 2020 год был годом волонтера. Тогда их стало очень много. Но, к сожалению, среди них были и те, кто говорил о том, что хочет помогать, но потом получить за это какой-то сертификат, благодарственное письмо, подтверждающее, что он был волонтером. Говорят: «А что, мне ничего не дадут за это?». Словом, количество волонтеров увеличилось, но качество их работы хромает, - рассказала она.

Сабина Бейсембаева рассказала о том, кто не сможет стать волонтером.

Не сможет стать волонтером тот, кто не интересуется социальной жизнью. Человек безразличный, равнодушный, которому не важно, что происходит вокруг него, - сказала она.

Тем не менее, портрет человека, желающего оказать помощь, по некоторым направлениям изменился в лучшую сторону.

Могу сказать, что есть положительные результаты по отношению к животным. Когда я только приехала сюда, то видела непонимание со стороны людей. Сейчас, когда ты это все показываешь, рассказываешь о том, что животные все чувствуют, что им нужно помогать, что они зависимы от нас, люди стали понимать важность помощи братьям меньшим, - рассказала она. К слову, у куратора проекта дома много животных, которых любят дочь и сын.

Семья Сабины приняла ее увлечение волонтерством и связанную с этим высокую занятость. Сами родственники, дети участвуют в благотворительных мероприятиях.

Мои родственники, друзья помогают. К примеру, дети со мной участвуют в субботниках, мы вместе ездим в приют для собак, убираемся там, - рассказала она.

По словам волонтера, своим примером она старается показать детям, что мир бывает разным и не всегда безоблачным, поэтому людям важно поддерживать друг друга в трудную минуту.

В конце интервью Сабина Бейсембаева произнесла несколько пожеланий читателям Lada.kz.