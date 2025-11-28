Беременные в Актау остались без бесплатных жизненно важных медицинских препаратов

Беременная жительница Актау с диагнозом «Тромбофилия» обратилась в редакцию Lada.kz . По словам женщины, чтобы безопасно выносить ребёнка, ей необходимо ежедневно принимать «Клексан» или его аналог – «Фраксипарин». Ранее препарат предоставлялся бесплатно, но теперь в поликлинике его не выдают. Редакция выяснила причины изменений и узнала, почему лекарство исключили из перечня средств, предоставляемых в рамках гарантированного объёма бесплатной медицинской помощи.

Жительница Актау Айгерим рассказала, что находится в положении и ей поставили диагноз «Тромбофилия» – заболевание, при котором повышается риск образования тромбов и возможны осложнения во время беременности. Женщинам с таким диагнозом необходимо на протяжении всей беременности принимать «Клексан» или его аналоги, включая «Фраксипарин», для сохранения плода. Ранее, по словам Айгерим, она беспрепятственно получала эти лекарства в поликлинике. Сейчас же ей сообщили, что выдача препарата прекращена и направили за ним в аптеку.

Нам этот препарат необходим, как воздух. Без ежедневных уколов беременность под угрозой. Лекарство в аптеках дорогое, и мы хотим знать, кто и по какой причине решил лишить нас бесплатного доступа к нему, - жалуется Айгерим.

«Клексан» и «Фраксипарин» принимают не только беременные, но и люди с различными заболеваниями, однако для будущих мам они жизненно необходимы.

Этот препарат очень дорогой, мне придётся тратить почти половину зарплаты, чтобы обеспечить себя на месяц. А как быть тем, у кого нет такой финансовой возможности? Особенно учитывая, что эти лекарства жизненно необходимы для беременных. Почему власти не думают о нас и о будущем поколении?, - говорит Айгерим.

Корреспондент Lada.kz обратился в поликлинику, где прикреплена пациентка. Медработники объяснили, что прекращение выдачи препарата связано с решением Мангистауского областного маслихата, согласно которому лекарство исключено из перечня бесплатных. Журналист также попытался получить комментарий у депутатов маслихата, однако они сослались на то, что решение было принято по инициативе управления здравоохранения региона.

В облздраве ответили следующее:

В клиническом протоколе №177 «Тромбоэмболические осложнения в акушерстве», утвержденном Объединенной комиссией министерства здравоохранения РК по вопросам качества медицинских услуг 31 января 2023 года, тактика лечения на амбулаторном уровне не предусмотрена. В связи с этим, препараты «Эноксапарин» и «Фраксипарин» были исключены из решения Мангистауского областного маслихата от 28 августа 2020 года № 37/446 «О дополнительном предоставлении гарантированного объема бесплатной медицинской помощи», включая лекарственные средства, адаптированные лечебные продукты, медицинские изделия, при оказании бесплатного амбулаторного лечения отдельным категориям граждан Республики Казахстан, постоянно проживающим на территории Мангистауской области.

Перечень дополнительного предоставления гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, в том числе лекарственных средств, специализированных лечебных продуктов, медицинских изделий, предоставляемых отдельным категориям граждан РК, зарегистрированным в Мангистауской области при амбулаторном лечении бесплатно, можно посмотреть здесь.

Согласно документу последние изменения были внесены 11 июля 2025 года.

На уточняющий вопрос корреспондента о том, как теперь быть беременным женщинам, которым препарат необходим ежедневно, в управлении здравоохранения ответили лаконично:

Приказы министерства здравоохранения не предусматривают полное обеспечение при всех заболеваниях, поэтому разрешены аптеки.

Журналист прошёлся по городским аптекам и выяснил стоимость препарата.

Не во всех посещенных аптеках есть препараты «Клексан» и «Фраксипарин». В тех, где они есть, стоимость варьируется от 21 до 26 тысяч тенге в зависимости от дозировки – 0,3 или 0,4 мл. В одной упаковке содержится 10 штук. Для поддержания лечения беременной женщине требуется три упаковки в месяц, что в среднем составляет более 60 тысяч тенге.

От автора: таким образом, за всю беременность женщине понадобится 27 упаковок, что обойдётся примерно от 594 000 до 700 000 тенге.

Для справки

«Фраксипарин» беременным назначают для профилактики тромбоэмболических осложнений, которые могут возникнуть в связи с высоким риском тромбообразования во время беременности и после родов. Препарат помогает предотвратить образование кровяных сгустков (тромбов) в венах.