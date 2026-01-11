Анонимно и бесплатно: как работает центр ВИЧ в Актау

Порой один незащищенный половой акт может поделить жизнь на «до» и «после». Для предотвращения подобных случаев эксперты рекомендуют незамедлительно обращаться за медицинской помощью, которая поможет избежать тяжелых последствий и защитить здоровье. Корреспондент Lada.kz побеседовал с представителями Мангистауского областного центра по профилактике ВИЧ-инфекции и узнал, где в Актау можно бесплатно и анонимно сдать тест на заболевание, а также получить экстренную профилактику.

Фото автора

Бесплатно и анонимно

В Мангистауском областном центре по профилактике ВИЧ-инфекции (центр ВИЧ) любой желающий может сдать анализ на заболевание бесплатно и анонимно, не указывая личные данные. Также экспресс-тестирование регулярно проводится во время «Дней открытых дверей».

Помимо этого, медицинские работники центра выезжают в места массового скопления людей, где проводят профилактические тренинги, консультации и бесплатное экспресс-тестирование, чтобы каждый мог знать свой ВИЧ-статус.

Как передается и НЕ передается ВИЧ

Специалисты подчеркивают, что заболевание не передается в быту.

Заразиться нельзя:

через общую посуду;

при рукопожатии;

объятиях;

кашле и чихании;

через укусы насекомых.

Основные пути передачи инфекции:

Парентеральный – через кровь (нестерильные инструменты, инъекционные наркотики);

Половой – как при гетеросексуальных, так и гомосексуальных контактах;

Вертикальный – от матери к ребенку.

Экстренная профилактика после риска

Если произошел непредвиденный незащищенный половой контакт, эксперты рекомендуют как можно скорее обратиться в центр по профилактике ВИЧ-инфекции.

Экстренную постконтактную профилактику необходимо начать в течение 72 часов – в этом случае она наиболее эффективна. При ее проведении назначаются антиретровирусные препараты, которые блокируют размножение вируса. Курс лечения длится 4 недели, после чего проводится повторное обследование методом ИФА на ВИЧ-инфекцию.

Метод ИФА (иммуноферментный анализ) – это высокоточный лабораторный метод диагностики, основанный на специфической реакции «антиген-антитело» для выявления и измерения количества белков, гормонов, антител и других веществ в крови, что помогает определить наличие инфекций (ВИЧ, гепатит, герпес), гормональный фон, аллергены и онкомаркеры. Он позволяет количественно определить целевые молекулы, используя ферментные метки, которые при реакции с субстратом дают видимый сигнал.

Кто находится в группе риска

Наиболее уязвимыми к ВИЧ считаются:

лица, употребляющие инъекционные наркотики;

работники сферы коммерческого секса и их клиенты;

мужчины, практикующие секс с мужчинами;

люди, практикующие незащищенные половые связи;

партнеры людей, живущих с ВИЧ;

заключенные;

лица, перенесшие переливание крови или медицинские манипуляции без должного контроля.

Симптомы могут отсутствовать

Медицинские работники предупреждают: на ранней стадии ВИЧ-инфекция, как правило, не проявляется и протекает бессимптомно. Клинические признаки могут появляться уже на более поздних этапах заболевания, когда иммунная система значительно ослаблена.

Однако возможны следующие проявления:

кожные заболевания;

длительная диарея (более 30 дней);

длительная повышенная температура, плохо поддающаяся снижению;

резкое снижение веса;

слабость, потливость;

гинекологические осложнения.

Лечение – бесплатно

Все обследования, наблюдение и лечение пациентов, состоящих на учёте в центре, абсолютно бесплатны.

Реакция на положительный результат у людей разная: от спокойного принятия до страха, паники или агрессии. В центре каждому пациенту оказывают психологическую и медицинскую поддержку.

ВИЧ и беременность

Беременные женщины проходят обязательное обследование на ВИЧ на сроке до 10 недель.

При выявлении инфекции пациентку сразу ставят на учет и начинают проведение антиретровирусной терапии (АРТ).

При регулярном приеме препаратов вирусная нагрузка становится недетектируемой, и ребенок рождается здоровым.

Статистика по региону

По данным областного центра по профилактике ВИЧ-инфекции, большая часть инфицированных выявляется среди здоровых, трудоспособных людей в возрасте от 18 до 47 лет. В 84,1% случаев заболевание передаётся гетеросексуальным путем:

в 84,1% случаев заражение происходит гетеросексуальным путем;

11,5% – контакты мужчин с мужчинами;

3,8% – употребление наркотиков;

мужчины составляют 75% инфицированных, женщины – 25%.

Также стоит отметить, что уже третий год подряд в регионе наблюдается устойчивая тенденция к снижению заболеваемости ВИЧ-инфекцией.

На сегодняшний день в регионе зарегистрировано 774 случая ВИЧ-инфекции с нарастающим итогом.

За 2025 год выявлено 52 новых случая заболевания, тогда как за аналогичный период 2024 года было зарегистрировано 62 случая.

Что рекомендуют специалисты

В целях профилактики специалисты Центра по профилактике ВИЧ-инфекции рекомендуют проходить тестирование на ВИЧ не реже одного раза в год, чтобы своевременно знать свой статус по указанному заболеванию.