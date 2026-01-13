Как энергетические и газированные напитки влияют на организм – разъяснение специалиста в Актау

Рыс Усербаева. Фото предоставлена врачом

Рыс Усербаева - врач-эндоскопист с профессиональным стажем свыше двух десятилетий. Каждый день она проводит обследования органов желудочно-кишечного тракта у 6–8 пациентов и в последние годы всё чаще обращает внимание на настораживающую динамику. По словам специалиста, среди подростков и студентов значительно увеличилось количество случаев поражения слизистой оболочки желудка.

В подавляющем большинстве подобных ситуаций выявленные изменения вызваны регулярным и неконтролируемым употреблением энергетических и сладких газированных напитков, в частности колы. Эти продукты агрессивно воздействуют на желудочно-кишечный тракт, нарушая естественную защиту слизистой и провоцируя развитие воспалительных процессов.

Специалист рассказала, какой вред сладкие и энергетические напитки наносят организму.

У энергетиков и колы есть общее связующее звено - высокое содержание кофеина и таурина. Таурин усиливает действие кофеина. Кроме того, в состав напитков входят сахарозаменители, подсластители и лимонная кислота. Все эти компоненты в совокупности негативно воздействуют на организм, повреждая слизистую оболочку желудка.

«У человека появляется изжога, боли в животе. Организм реагирует на употребление напитков с высоким содержанием сахара скачками уровня глюкозы в крови: сначала происходит резкий спад, затем — повышение. Такие колебания глюкозы приводят к неконтролируемому потреблению пищи, а это, в свою очередь, - прямой путь к ожирению», - пояснила Рыс Усербаева.

«Всё - яд, и всё - лекарство, то и другое определяет доза», - известная цитата средневекового врача и основателя фармакологии Парацельса. В ситуации с употреблением газированных и энергетических напитков также следует руководствоваться этим принципом.

При редком и строго дозированном употреблении такие напитки не оказывают выраженного вреда. Безопасная доза кофеина зависит от возраста: для подростков 14–18 лет суточное потребление кофеина не должно превышать 100 мг, для детей до 14 лет — не более 50 мг. Употребление энергетиков в подростковом возрасте в принципе не рекомендуется, особенно в сочетании с другими источниками кофеина.

«Если в течение дня человек выпил энергетик, содержащий до 100 мг кофеина и таурина, а также сахар, то другие напитки - кофе, колу, чёрный чай с сахаром - употреблять уже нельзя. Это может пагубно повлиять на организм», - отмечает врач-эндоскопист.

В долгосрочной перспективе при регулярном и избыточном употреблении сладких и энергетических напитков человек может столкнуться с серьёзными последствиями.

В первую очередь страдает желудочно-кишечный тракт: развиваются гастрит, эрозии и язвы желудка, повышается кислотность, что приводит к изжоге и болям.

Во-вторых, употребление энергетиков и колы негативно влияет на сердечно-сосудистую систему. Возможны учащённое сердцебиение, повышение артериального давления, нарушения сердечного ритма. Такая нагрузка на сердце повышает риск серьёзных осложнений, включая инфаркт миокарда.

В-третьих, под ударом оказывается нервная система и психическое здоровье. У потребителей энергетиков нередко возникают тревожность, раздражительность и панические атаки, что приводит к нарушениям сна.

В-четвёртых, страдает эндокринная система. Большое количество сахара и сахарозаменителей в напитках повышает риск развития инсулинорезистентности, что может привести к сахарному диабету II типа, ожирению и жировой болезни печени.

«Длительное злоупотребление такими напитками может негативно сказаться на почках и костной системе, вызывая обезвоживание, нарушение обмена кальция, повышая риск образования камней в почках и ослабления костной ткани. Высокое содержание кофеина и таурина также может привести к формированию кофеиновой зависимости, которая особенно часто развивается у подростков», - говорит Рыс Усербаева.

Как пояснила специалист, слизистая оболочка является защитным барьером между желудочной кислотой и тканями желудка. Кофеин и таурин, усиливая действие друг друга, повышают кислотность, которая разъедает стенки желудка. Возникает воспаление, затем формируются эрозии и язвы. Нарушается процесс пищеварения и усвоение пищи, ухудшается всасывание витаминов, появляется хроническая усталость и снижается аппетит.

Поврежденная слизистая оболочка ЖКТ

«Важно подчеркнуть, что речь идёт не об однократном употреблении одной банки напитка, а о регулярном и длительном потреблении. Многие подростки не связывают ухудшение самочувствия с энергетиками и сладкими газированными напитками, поскольку продолжают пить их из-за вкуса и стимулирующего эффекта, не осознавая возможных последствий для здоровья», - отмечает врач.

Говоря о формировании культуры здорового питания, специалист подчеркнула, что ключевую роль в этом процессе играют родители.