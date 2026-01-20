К худу или к добру: что ждёт Актау с приходом Zero Waste

Осенью жителей города огорошила новость - сбором мусора у населения будет заниматься новая компания, ТОО «Zero Waste». Договор с компанией акимат заключил в сентябре 2025 года, и уже в ноябре она начала обслуживать первые микрорайоны. В компании рассказали, как планируют осуществлять деятельность в Актау, передаёт Lada.kz .

Фото автора

«Столичная штучка»

Zero Waste - астанинская компания по сбору и вывозу твёрдых бытовых отходов. На рынок в Актау она зашла по инициативе городского акимата. В августе городская администрация объявила открытый конкурс на выбор поставщика услуг по вывозу ТБО. Согласно приказу 2001 года «Об утверждении правил управления коммунальными отходами в РК», местный исполнительный орган обязан объявлять такой конкурс. Однако, в отличие от других городов, в Актау до 2025 года он никогда не проводился.

Ситуация с вывозом мусора в городе была плачевной: контейнеры - в плохом состоянии, практически все старые; мусоровозы протекают, система осталась на уровне 80–90-х годов.

Как рассказал Иван Юрьевич Лавриненко, управляющий партнёр группы компаний Zero Waste, договор с акиматом подписан 12 сентября сроком на пять лет. В течение этого времени компания действует в рамках нормативно-правовых документов регионального и республиканского уровней.

«Zero Waste Актау» не является субъектом естественных монополий и работает на основании тарифа, утверждённого городским маслихатом. Он составляет 450 тенге без НДС (522 тенге с НДС).

Иван Лавриненко

«На сегодняшний день вопрос повышения тарифа не стоит. Текущий тариф и норма накопления нас устраивают. Мы отработаем в этом режиме год, а затем по специальной утверждённой методике будем пересчитывать свой внутренний расходный тариф и смотреть, есть ли смысл поднимать тариф для населения или нет», — рассказал Иван Лавриненко.

Компания обслуживает три категории клиентов: физические лица, юридические лица, использующие общие контейнерные площадки, и юридические лица с отдельными точками сбора.

«Юридические лица, использующие общие точки, — это, например, магазины и парикмахерские, расположенные в жилых домах. Они выбрасывают мусор в контейнеры населения, но у них своя норма накопления и методика расчёта. Соответственно, они обязаны заключить с нами договор. Для юридических лиц тариф составляет 2065 тенге с НДС за кубический метр. Это очень конкурентный тариф — в городе есть значительно более высокие».

Сумма инвестиций компании составила 1,2 млрд тенге. Часть средств - собственные вложения, часть привлечена через Фонд развития промышленности. Окупить инвестиции планируется в течение пяти лет.

В рамках этой суммы были приобретены 25 мусоровозов евростандарта объёмом 16 кубометров казахстанской сборки (завод «СемАЗ») и 2 100 пластиковых контейнеров объёмом один кубометр. Также акимат приобрёл 500 оцинкованных евроконтейнеров.

Дело идёт со скрипом

ТОО «Zero Waste Актау» заключило с городским отделом ЖКХ договор на обслуживание 58 микрорайонов областного центра. Первые четыре микрорайона для «обкатки» системы компания начала обслуживать с середины ноября.

Иван Лавриненко рассказал о проблемах сферы, которые сразу стали заметны в первый месяц работы. Так, в городе большая проблема с контейнерными площадками: точки сбора мусора находятся на балансе местных исполнительных органов, при этом свыше 50% из них вообще не имеют благоустроенных площадок. Есть проблемы и с подъездными путями к контейнерам.

Также новички столкнулись с нежеланием своего присутствия со стороны других компаний по вывозу отходов.

Поскольку у «Zero Waste Актау» заключёно соглашение на обслуживание всего города и действует публичный договор с населением, остальные компании должны освободить свои участки. Однако они сопротивляются - опрокидывают новые контейнеры и возвращают старые. Акимат пока занял выжидательную позицию, отметили в компании.

Сейчас оператор обслуживает чуть более половины территории города.

«Мы забрали практически 57% города. Есть микрорайоны, куда мы зашли, но там наши контейнеры переворачивают и отодвигают. Мы пытаемся обслуживать город в полном объёме. Сейчас на нашем балансе микрорайоны 1, 1Б, 1В, 2, 3, 3А, 3Б, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 14, 15. В 17-м микрорайоне — один дом, в 18-м — два дома, в 20-м — три дома, в 20А — один дом, микрорайоны Толкын и Толкын-1. Микрорайоны 21, 22, 24, 27, 28, 29, 32, 35 и 38 мы взяли, но есть пока проблемные — в некоторых как раз отставляют наши контейнеры. К сожалению, акимат как будто отошёл в сторону. Кто-то ошибочно прокомментировал, что население выбирает, с кем работать. Это не так — публичный договор действует на всё население города», — рассказал Иван Лавриненко.

Из-за неполной загрузки сотрудники, состоящие в штате и получающие заработную плату, не могут выйти на линию, что приводит к убыткам. Сейчас в работе только 12 единиц техники из предусмотренных 25. Полный штат предполагает 132 человека, сейчас работают 95 сотрудников.

Согласно технике безопасности, водителя на рейсе всегда сопровождают два штурмана. Водитель управляет только погрузочной системой и не имеет права прикасаться к контейнерам. Штурманы, в свою очередь, не имеют права прикасаться к системе — их задача подкатить и обслужить контейнер.

Компания обязана не только выгрузить контейнер, но и собрать отходы в радиусе 1,5 метра от контейнерной площадки.

Крупногабаритный и строительный мусор вывозят другие подрядчики акимата.

При установке пластиковых контейнеров жители Актау сразу выразили опасения по поводу их долговечности. Негативные прогнозы уже начали сбываться: на базу компании привезли первый сожжённый контейнер. Возгорания из-за окурков — обычное дело, отметили в компании. Эти издержки предусмотрены в бюджете, как и запасные контейнеры. Часто ломаются и колёсики, поэтому их запас также подготовлен. В местах, где возгорания будут повторяться, пластиковые контейнеры заменят на оцинкованные.

Раздельный сбор и цифровизация

Особенностью сферы вывоза ТБО в Актау является большой объём отходов из картона. По предложению «Zero Waste Актау» была создана отдельная рабочая группа по бумажным, пластиковым, строительным и крупногабаритным отходам. В неё входят специалисты компании, сотрудники отдела ЖКХ и подрядчики. Все они взаимодействуют для оперативного вывоза мусора.

«Если на контейнерную площадку приехал мусоровоз, а там лежит строительный или крупногабаритный мусор, мы фотографируем, отправляем информацию, и подрядчик моментально реагирует. Этот цикл мы запустили — и он работает отлично», — рассказал Иван Лавриненко.

Весь процесс вывоза мусора отслеживается: машины оснащены GPS, за ними следит мониторинговая группа. Штурманы фиксируют состояние площадок фотографиями «до» и «после», данные загружаются в систему в режиме реального времени. Доступ к ней есть и у местных исполнительных органов.

Планов у ТОО «Zero Waste Актау» много. Один из них - отдельный сбор, сортировка и переработка картона и пластика. Постепенно планируется внедрение разделения мусора на сухую и мокрую фракции. Первые новшества планируют ввести уже в этом году.

«Поэтому мы дополнительно пригнали две машины, они будут задействованы именно в раздельном сборе мусора. В идеале, конечно, хотим построить сортировочный завод. Есть в планах открыть два-три участка приёма пластика и картона. Но для начала нам надо выстроить саму систему. Первоочередная задача - актуализировать базу данных. Готов ли Актау к разделению мусора? В Астане сейчас большая проблема с конечной точкой - завод не функционирует. Там идёт пилотный проект на 45 адресов, пытаемся разобраться, как это будет в дальнейшем. Здесь тоже есть ребята, кто занимается сортировкой в районе полигона, и которые готовы работать. Они выходят на нас с предложениями. Пока мы наблюдаем за рынком и смотрим, как это будет происходить. Но сортировочную площадку на полигоне сделать можно. В идеале, конечно, построить полноценный сортировочный завод и сделать три площадки приёма для сухих, мокрых и смешанных отходов. Желание у нас есть, возможности есть - посмотрим, как получится договориться с местным исполнительным органом. Я думаю, что в Актау этот вопрос очень актуальный, так как город презентует себя как морская столица и центр пляжного туризма. Поэтому город должен быть красивым и чистым», - рассказал Иван Юрьевич.

Насколько сбудутся прогнозы и планы новой компании, покажет время. В последние годы проблема с вывозом ТБО в городе встала в полный рост - несколько раз по разным причинам происходили сбои вывоза мусора. В свою очередь, население накопило огромные долги за сбор и вывоз ТБО - свыше 200 млн тенге.

