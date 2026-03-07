Как сохранить молодость и красоту: жительницы Актау делятся советами

Фото создано с помощью искусственного интеллекта

Редакция Lada.kz специально для жительниц Актау подготовила советы экспертов из разных сфер, которые достигли значительных успехов в своей профессиональной и личной жизни.

Елизавета Ким, 45 лет – предприниматель, хореограф и телесный терапевт, основатель студии фитнес-танца и женских практик «I’m a Queen Studio».

Финалистка республиканского конкурса красоты «Алтын Ханым», победительница международных конкурсов талантов, многодетная мама пятерых детей. Более 7 лет помогает женщинам через движение раскрывать уверенность, женственность и внутреннюю опору.

По словам Елизаветы, Международный женский день – это не только праздник, а напоминание, что женщина – это ценность сама по себе.

Женщина, которая чувствует опору внутри, становится источником света для окружающих. Советую прекрасному полу: начинайте утро с себя – уделяйте 5-10 минут растяжке и дыхательным упражнениям. Следите за осанкой – прямая спина символизирует внутреннее достоинство. Не растворяйтесь в ролях, которые вам навязаны, находите время для того, что действительно наполняет вас. Позвольте себе быть красивой для себя, а не для других. Не бойтесь начинать заново – опыт дарит свободу раскрывать новые грани личности. И обязательно танцуйте! Танец дарит энергию, а энергия сегодня – самая дорогая валюта, - говорит Елизавета.

Кристина Муха – терапевт и педиатр клиники Western.

По словам врача, основа молодости и здорового цветущего вида является сон!

Сон менее восьми часов – тусклая кожа, усталый вид, повышенный кортизол, который часто приводит нас к перееданию и лишнему весу. Недосып нельзя доспать потом! Потерянное – невозвратно. Сбалансированное разнообразное питание – белки, жиры, углеводы, обязательно клетчатка и ферментированные продукты как источник естественных пробиотиков. Достаточное количество воды – лучше небольшими порциями и часто, вода должна быть температуры тела, - советует Кристина Муха.

Эксперт также отметила, что для сохранения молодости женщинам необходима регулярная физическая активность.

Движение – это жизнь. Физкультура, плавание, занятия в спортзале, утренняя зарядка дома или регулярные прогулки по 8 тысяч шагов – выбирайте то, что вам комфортно, - отметила она.

Врач также не забыла напомнить о важности восполнения дефицитов. По её словам, женщинам следует проверять организм на недостаток железа и витамина D.

При появлении любых жалоб на самочувствие обязательно обращайтесь к врачу. Регулярные посещения стоматолога и гинеколога – каждые шесть месяцев, вне зависимости от наличия симптомов – также крайне важны. Минимизируйте стресс, а если полностью избежать его невозможно, найдите способ его «выпустить» – через спорт, творчество или даже прогулку на свежем воздухе. Для здорового блеска глаз и искренней улыбки необходим интерес к жизни. Мы сами создаём его через приятное окружение, хобби по душе и умение сказать «нет», когда чувствуем, что это нужно. Здоровое психоэмоциональное состояние напрямую влияет на нашу способность любить и заботиться о себе, - заключила Кристина Муха.

Алия Шарипова, журналист сайта Lada.kz, спортсменка... и просто красавица!

По мнению Алии Шариповой, красота как женщин, так и мужчин в большей степени заключается в живом уме, здравомыслии, критическом мышлении. Поэтому она рекомендует «прокачивать» именно такой вид красоты, который позволит прожить интересную жизнь, быть разносторонним.

Это может быть все, что угодно: изучение языков, культур, чтение интересных книг, исследований, научных статей, просмотр фильмов, экскурсии, концерты, театры, путешествия и многое другое. При этом, конечно же, важно не забывать о физическом здоровье – включить в свою рутину хотя бы простейшие нагрузки, которые позволят продолжительное время оставаться в форме, быть активным, подарят приподнятое настроение, сделают организм сильнее и выносливее. Как оставаться молодой? Молодыми навечно мы никогда не останемся, по крайней мере в ближайшее время. Я считаю, у всех возрастов есть свои преимущества, поэтому не желаю себе и другим женщинам гнаться за тем, чтобы выглядеть «молодой девчонкой». Чего я желаю, так этого того, чтобы женщины становились увереннее в себе, а потому с улыбкой и благодарностью встречали каждый новый год своей жизни. Считаю, что нет ничего зазорного в том, чтобы выглядеть на свой возраст, при этом оставаться здоровой, ухоженной и счастливой, - отметила Алия Шарипова.

Косметолог из Актау Евгения Николаенко поделилась советами, которые помогут женщинам поддерживать молодость и здоровье.

Для сияющего вида к 8 марта начните с интенсивного увлажнения и легких пилингов за 1-2 недели, а за пару дней – снимите отечность микротоками. Главные секреты молодости: ежедневная SPF-защита, качественное очищение, питьевой режим и сон. Включите в уход антивозрастную косметику после 25-30 лет и не забывайте про зону шеи и декольте, - сказала Евгения.

Топ советов от косметолога:

Подготовка к празднику: за 7-10 дней сделайте атравматичную чистку или увлажняющие процедуры (биоревитализация). Накануне используйте тканевые маски, чтобы освежить лицо.

за 7-10 дней сделайте атравматичную чистку или увлажняющие процедуры (биоревитализация). Накануне используйте тканевые маски, чтобы освежить лицо. Уход за кожей: используйте солнцезащитный крем (SPF) ежедневно, чтобы предотвратить фотостарение.

используйте солнцезащитный крем (SPF) ежедневно, чтобы предотвратить фотостарение. Очищение: никогда не спите с макияжем, используйте мягкие пенки или молочко.

никогда не спите с макияжем, используйте мягкие пенки или молочко. Питание: сведите к минимуму сахар и добавьте в рацион больше воды.

сведите к минимуму сахар и добавьте в рацион больше воды. Образ жизни: сон – главный бьюти-инструмент. Уделяйте время полноценному отдыху.

сон – главный бьюти-инструмент. Уделяйте время полноценному отдыху. Психология: чаще улыбайтесь и не думайте о цифрах в паспорте.

Жительница Актау, мама двоих детей, моржиха и спортсменка Амина Зинулла.

Для меня молодость и здоровье – это образ жизни. Я занимаюсь боксом, тренируюсь в зале и практикую моржевание. Холодная вода закаляет не только тело, но и характер, после неё появляется невероятная энергия. Как мама двоих детей, я понимаю, насколько важно быть в ресурсе. Поэтому мой главный совет женщинам – регулярно двигаться, высыпаться, не бояться закаливания и находить время для себя. Красота начинается со здоровья, а здоровье с дисциплины и любви к себе, - поделилась она.

Алия Гримова, профессиональный тренер по фитнесу и TRX.

Если честно, мой главный совет – двигаться каждый день. Не важно, как именно – хоть прогулка, хоть лёгкая разминка, хоть тренировка с гантелями – главное, чтобы тело шевелилось. Движение – это не только про фигуру, оно держит тебя в тонусе, заряжает энергией, улучшает настроение и заставляет твою кожу сиять. Второе – думать позитивно. То, как мы себя настраиваем, отражается и на теле, и на лице, и на общем состоянии. Маленькие радости, улыбка, любовь к себе – они реально делают нас моложе, ярче и увереннее. И ещё, важно прислушиваться к себе: свои ощущения, свои желания, свои силы. Не нужно гнаться за чужими стандартами, делайте то, что работает именно для вас, - посоветовала тренер.

Также Алия Гримова рекомендует питаться так, чтобы было и вкусно, и полезно, достаточно спать, но главное – не превращать это в строгие правила, а вырабатывать привычки, которые приносят радость.

Обязательно находите время для себя – даже 10-15 минут, чтобы просто передохнуть, вдохнуть и улыбнуться. Будьте в движении, будьте добры к себе, цените маленькие победы и не забывайте смеяться – это тоже ваша суперсила. И ещё одно: никогда не поздно начать что-то новое. Новая привычка, новое движение, новое хобби – всё работает на вашу молодость, здоровье и внутреннее сияние. Так что живите активно, думайте позитивно и заботьтесь о себе каждый день – это реально работает, - заключила она.

От автора: Девочки, девушки, женщины, берегите своё счастье! Когда вы чувствуете радость и удовлетворение жизнью, это напрямую помогает сохранить молодость, энергию и внутреннюю красоту на долгие годы.