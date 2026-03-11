Космические пейзажи и древние легенды: какие тайны хранит Мангистау

Мангистауская область всё чаще становится точкой притяжения для туристов со всего мира. Сюда приезжают известные фотографы, тревел-блогеры и режиссёры клипов, чтобы увидеть пейзажи, которые многие называют «космическими». Белоснежные каньоны, долина каменных шаров, величественные горы и бескрайние степи создают впечатление другой планеты. Но за этой необычной природой скрывается не только геология и древняя история земли. Почти каждое знаковое место в регионе имеет собственное сказание – легенду, которую веками передавали из уст в уста кочевники и жители этих земель. Корреспондент Lada.kz пообщался с гидами туристического агентства «Актау Сити Тур» – Татьяной Железняк и Надеждой Полонской, которые уже много лет знакомят гостей и местное население с удивительными местами полуострова. По их словам, путешествия по Мангистауской области – это не только поездки к природным достопримечательностям, но и настоящее погружение в мир древних преданий.

Иллюстративное фото. Сгенерировано с помощью ИИ

Легенда о Миретсай: женщина, подарившая людям воду

Одно из таких мест – ущелье Миретсай, более известное как Тамшалы. Сегодня сюда приезжают туристы, чтобы увидеть живописный каньон и источник воды, но название этого места связано с трагической и одновременно героической историей.

По старинному преданию, много веков назад в этих степях кочевал богатый хан со своим огромным стадом. Его жена Мирет славилась необыкновенной красотой и сильным характером.

После смерти мужа на её плечи легла ответственность за весь аул. В один год на землю пришла страшная засуха. Солнце выжигало степь, ветер превращал траву в сухую пыль, а люди и скот изнемогали от жажды.

Аул решил покинуть родные места и отправиться на поиски воды. Но Мирет понимала: долгий путь через степь станет гибельным для детей и стариков.

По слухам, в глубине ущелья была вода. Однако путь к ней преграждала каменная скала.

Измождённые люди отказались помогать женщине. Но Мирет решила не сдаваться. Она сама взяла в руки инструмент и начала рубить камень, пытаясь пробиться к воде.

Дни сменяли друг друга. От жажды потрескались губы, лицо потемнело от солнца и пыли, но она продолжала работу.

В какой-то момент силы покинули её – Мирет упала и умерла у скалы. Но, как гласит легенда, сама земля словно откликнулась на её жертву. Камень «заплакал», и из скалы забил источник.

С тех пор ущелье Тамщалы стали называть Миретсай – в память о женщине, которая ценой собственной жизни подарила людям воду.

Шеркала: гора, где слышат голоса прошлого

Другой символ Мангистау – легендарная гора Шеркала. Огромная каменная крепость, возвышающаяся посреди степи, видна за многие километры.

Название горы переводится как «Львиная крепость» или «Город тигров». Существует несколько версий происхождения этого имени.

По одной из легенд, когда-то на вершине горы оборонялись от врагов храбрые воины. Они сражались с такой яростью, что их сравнивали с тиграми.

Когда силы защитников были на исходе, они скрылись в подземных ходах внутри горы и остались там навеки. С тех пор их никто больше не видел.

Так появилось название этого оплота героизма и независимости – Шеркала. Я вот возила туда туристов, разные группы были, не раз замечали, когда очень тихо, как будто из этой горы слышатся голоса. Местные жители говорят, что в этом месте до сих пор обитают духи. И некоторым даже удается находить ценные вещи. Так, житель поселка Таучик 8 лет назад нашел клад, всего лишь полметра под землей закопанный, его датируют XIV веком нашей эры, - рассказала Надежда Полонская.

Долина шаров Торыш: загадка, которую не объяснила наука

Одним из самых необычных мест региона считается долина Торыш – огромная территория, усыпанная гигантскими каменными шарами. Их диаметр иногда достигает трёх-четырёх метров.

Учёные называют эти образования конкрециями и выдвигают различные версии их происхождения. Однако до сих пор единого объяснения этому природному феномену нет. Подобные камни в мире есть всего в нескольких местах.

У местных жителей есть собственное предание:

Согласно легенде, однажды на землю Мангистау пришли несметные полчища врагов. Они покрыли степь, словно саранча.

Жители, понимая, что не смогут противостоять захватчикам, подняли руки к небу и стали молить о спасении.

Небо ответило громом и молниями. Разразилась буря, и в одно мгновение все враги превратились в каменные шары.

С тех пор они лежат в степи, молчаливо глядя на бескрайние просторы.

Некоторые туристы уверены, что рядом с этими каменными шарами ощущается особая энергия. Считается, что они могут приносить удачу и даже обладают лечебными свойствами.

В этих краях есть и еще одна удивительная легенда о лекаре и его верном верблюде.

Ещё одно предание связано с врачевателем по имени Толеген, который жил в долине Торыш. Он собирал лечебные травы и помогал людям из разных аулов. Но однажды на эти земли напали враги. В бою погибли многие жители, смертельно ранен был и сам Толеген. После его смерти благодарные люди высекли в скале подземную мечеть и похоронили его там. У лекаря был верный верблюд. Когда животное перестало видеть своего хозяина, оно легло рядом с его могилой и, согласно легенде, окаменело, - рассказала гид Татьяна Железняк.

Сегодня рядом с подземной мечетью действительно лежит каменное образование, удивительно напоминающее верблюда.

Батыр Капам и ущелье силы

Есть в Мангистау и легенда о батырах.

Когда-то здесь жил воин по имени Капам – человек невероятной силы и храбрости. Говорили, что он мог поднять коня одной рукой.

Однажды разбойники похитили его невесту Айым. Капам бросился в погоню и настиг врагов в узком ущелье среди скал.

Он вступил в бой один против целой шайки. Камни под копытами коня гремели, словно барабаны, а удары меча эхом разносились по ущелью.

Капам победил врагов и спас свою возлюбленную, но сам был смертельно ранен.

Перед смертью он попросил лишь об одном – чтобы это место всегда защищало людей.

С тех пор ущелье называют Капамсай. Местные жители говорят, что здесь чувствуется особая сила и тишина. А если встать между скалами и загадать желание – батыр может услышать и помочь.

Природа и еда

Степь Мангистау хранит не только уникальную природу, но и множество легенд и преданий, которые передаются из поколения в поколение. Каждая из них объясняет происхождение обычая, растения или блюда, ставших частью культуры тюркских народов.

Одна из самых поэтичных легенд рассказывает о происхождении полыни – жусана.

Когда-то в одном ауле жили юноша и девушка, которые искренне любили друг друга и мечтали пожениться. Но отец девушки решил иначе: он захотел выдать дочь за богатого бая по имени Канбак. Девушку звали Жусан. Узнав, что её хотят насильно выдать замуж за старого бая, она решила бежать.

Рано утром девушка вскочила на своего любимого коня и помчалась в бескрайнюю степь. Однако Канбак заметил побег и бросился в погоню. Долгое время длилась скачка, и вскоре преследователь почти догнал беглянку. Бай уже поднял камчу, чтобы ударить девушку.

В этот момент грянул гром, сверкнула молния, и случилось чудо. Девушка Жусан превратилась в непокорную ветку полыни, а богатый бай Канбак – в холодный степной ветер.

С тех пор, согласно легенде, ветер всё время кружит над степью и пытается пригнуть к земле гордую ветку жусана. Но она продолжает стоять, напоминая о свободе и непокорности.

Фото сгенерировано с помощью ИИ

Не менее интересна легенда, объясняющая один из древних казахских обычаев – подачу головы барана самому уважаемому гостю.

Согласно преданию, однажды калмыки напали на казахское селение и взяли в плен старика и маленького мальчика. Однако в степи существовало неписаное правило – не убивать стариков и детей. Поэтому пленников не казнили, а бросили в зиндан – глубокую яму-тюрьму в земле – и сказали, что они будут сидеть там, пока не погибнут сами.

Старик решил перехитрить захватчиков. Он обратился к ним с просьбой:

«Вы всё равно выбрасываете голову барана после разделки. Отдавайте её нам. А если через месяц мы выйдем из зиндана живыми и здоровыми, тогда вы нас отпустите».

Калмыки согласились, не подозревая, что голова барана считается источником множества продуктов. В ней насчитывается одиннадцать съедобных частей: глаза, губы, мозг, язык, кости, ноздри, брови и другие. Благодаря этому старик и мальчик смогли питаться и прожили в зиндане целый месяц.

Фото сгенерировано с помощью ИИ

Когда через месяц захватчики заглянули в яму, они были удивлены: пленники чувствовали себя прекрасно. Но слово было дано, и старика с мальчиком отпустили.

Вернувшись домой, старик сказал:

«Отныне самому уважаемому человеку нашего рода всегда будет подаваться голова барана».

Так появился обычай, по которому на торжествах голову барана преподносят самому почётному аксакалу. Именно он распределяет её части между гостями: уши дают молодёжи – чтобы они слушали старших, язык – женщинам, чтобы они говорили добрые слова, глаза – взрослым женщинам, чтобы они были внимательными и мудрыми. Всё это сопровождается шутками и добрыми пожеланиями, создавая атмосферу праздника.

Существует и легенда о происхождении одного из самых известных блюд тюркской кухни – плова.

Говорят, что во времена походов Чингисхана перед полководцем стояла непростая задача: накормить огромную армию так, чтобы пища была сытной, полезной и простой в приготовлении.

Однажды, обходя лагерь, Чингисхан заметил молодого воина, который что-то готовил в большом котле. Полководец остановился и стал наблюдать. Юноша бросал в котёл немного риса, гороха, овощи, кусок баранины с костью, добавлял соль и специи.

Через некоторое время Чингисхан вышел из-за шатра и спросил:

«Что ты готовишь?».

Юноша сначала испугался, но затем объяснил:

«Я просто беру всё, что осталось из продуктов, и кладу в котёл. Немного мяса, немного риса, овощи. Иногда рис даже не успевает полностью свариться и слегка хрустит».

Чингисхан попробовал блюдо и понял, что оно идеально подходит для армии: мясо давало силу, овощи – витамины, а рис долго переваривался и надолго давал чувство сытости.

После этого он приказал готовить такое блюдо для всей армии. Так, согласно легенде, появился плов – блюдо, которое позже распространилось по всей Средней Азии и стало неотъемлемой частью кухни тюркских народов.

Фото сгенерировано с помощью ИИ

По словам гидов, именно сочетание необычной природы и древних легенд делает путешествия по Мангистау особенно запоминающимися.

Туристы приезжают сюда не только ради красивых фотографий, но и чтобы услышать истории, которые веками хранила степь.

И, возможно, именно поэтому многие, побывав здесь однажды, возвращаются снова – ведь у каждого ущелья, горы или камня в Мангистау есть своя тайна.

От автора: на самом деле легенд и преданий в регионе значительно больше. Истории, приведённые в этом материале, являются лишь частью богатого устного наследия края и представлены в одной из распространённых интерпретаций. Другие вариации этих же легенд также существуют и имеют право на жизнь.