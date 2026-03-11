Нас били – и мы выросли нормальными: психолог из Актау высказалась о гранях воспитания и вреде страха

Вопрос воспитания детей сегодня вызывает не меньше споров, чем политика или экономика. Одни уверены: без строгости ребенка не вырастить. Другие считают любое наказание психологической травмой. Где же проходит граница между дисциплиной и вседозволенностью? Методист центра психологической поддержки Актау Юлия Проняева считает: проблема не в мягком воспитании, а в том, что многие родители неправильно понимают, что такое границы, передает Lada.kz .

Фото с сайта app.envato.com

По словам эксперта, современные мамы и папы часто боятся быть строгими. Желание не травмировать ребенка иногда приводит к противоположному результату.

Родители стараются быть максимально бережными, но иногда это превращается в отсутствие четких рамок. Взрослые боятся выглядеть жесткими или «плохими», поэтому избегают запретов, - объясняет специалист.

Однако уважение к ребенку, подчеркивает психолог, вовсе не означает полную свободу действий.

«Ребенок имеет право на эмоции: злость, обиду, слезы. Но это не значит, что ему можно оскорблять, ломать вещи или причинять вред другим. Границы должны быть понятными и стабильными».

По словам специалиста, именно отсутствие правил часто делает детей тревожными.

«Когда рамки размыты, ребенок чувствует не свободу, а нестабильность. Сегодня можно одно, завтра за это же ругают. Предсказуемость и последовательность создают ощущение безопасности».

Таким образом, желание родителей «угодить» и дать своему чаду право выбора часто может сыграть злую шутку над психикой малыша. Размытые рамки дозволенного приводят к нервозности и тревожности. В то время как четко обозначенные границы гарантируют внутренний покой и понимание происходящего.

Дисциплина без страха

Отдельная тема – физические наказания. Несмотря на критику психологов, многие родители до сих пор оправдывают их фразой: «нас били – и мы выросли нормальными».

Юлия Проняева отмечает, что страх действительно может быстро остановить поведение, но он не учит ребенка понимать последствия своих поступков.

«Когда ребенок делает что-то только из страха, он не формирует внутренний контроль. Дисциплина – это не подавление, а обучение».

Гораздо эффективнее, по ее словам, работают логические последствия.

Например, если ребенок не убрал игрушки, игра откладывается до тех пор, пока порядок не будет наведен.

«Важно не кричать и не унижать, а спокойно и последовательно придерживаться правил».

К слову, специалисты рекомендуют родителям обязательно объяснять детям зачем необходимо то или иное действие. Не просто, не уберешь – накажу, а «уборка нужна для твоего удобства, комфорта и здоровья».

Посещала психолога в сознательном возрасте, одной из проблем было постоянное откладывание важных дел на последний момент. На сессиях со специалистом «докопались» до детской установки. Наверное, не я одна такая. Родители работали, а передо мной стояла задача убрать квартиру. Причем уборка ежедневно включала не только мытье посуды и сбор вещей, но и обязательно пылесосить, чистить полы. Помню, что делала это в последний момент. С кайфом раскидывала весь день вещи, а за полчаса до прихода мамы начинала убираться, чтобы избежать наказания. Какого было мое удивление, когда я осознала, что откладывание дел на потом по жизни можно было бы избежать, если б я понимала ценность чистоты, а не боялась просто быть наказанной. Не помню, возможно родители и говорили «зачем именно мне нужна чистота вокруг», но моя психика запомнила другую связку «чистота нужна, чтобы не поругали». Даже сейчас, будучи взрослой, я убираюсь скорее потому что «так надо», нежели потому, что мне это действительно важно и я ощущаю себя хорошо с чистыми полами и вымытой посудой, - поделилась личным опытом жительница Актау.

Когда правил нет

Еще одна распространенная проблема – непоследовательность родителей.

Сегодня взрослые могут что-то разрешить, потому что устали или не хотят спорить, а завтра за то же самое наказать.

В такой ситуации ребенок не манипулирует. Он просто пытается понять, где находятся границы, - говорит психолог.

Поэтому важна повторяемость: ежедневные ритуалы и понятные правила.

Обратила внимание на то, что дети не слушаются. Один раз сказала, а в ответ даже не следует никаких действий. Только с третьей попытки поняла, что причина такого их поведения моя собственная непоследовательность. Честно, как любая мама, устаю. Грешна в том, что порой могу сказать «уберитесь», отвлечься и не проследить за тем, чтобы действие было выполнено. Аналогично и с той же гигиеной. В итоге это привело к тому, что дети «заводятся» с третьей попытки. У них уже выработалась система. Мама сказала, но не факт, что «точно нужно сделать», вот если будет настаивать, тогда и встанем с дивана. Сложно, честно, сохранять спокойствие и не срываться на крик. Тут в моменте очень важно самой осознать свою ошибку и уделить этому время. Прям заставлять себя методично следить за тем, чтобы каждую твою «просьбу» сразу выполняли. Достаточно продолжительное время, более двух месяцев мне понадобилось на «переобучение». Сказала, жду результата. Поначалу были проблемы, сейчас уже выработалось понимание, что если мама попросила, надо сразу встать и сделать либо обговорить условия при которых дело будет завершено через какое-то время, - поделилась своим опытом многодетная мама из Актау.

Заправить постель, почистить зубы, убрать за собой – простые действия со временем становятся привычкой и формируют внутреннюю дисциплину.

Помощь по дому – часть взросления

Еще одна тема, вокруг которой часто возникают споры, – бытовые обязанности. Некоторые родители опасаются нагружать ребенка, считая, что это лишает его детства. Однако психолог считает, что умеренная ответственность, наоборот, помогает детям расти самостоятельными.

Когда ребенок понимает, что может что-то сделать сам и от него зависит результат, это формирует уверенность, - говорит Юлия Проняева.

При этом обязанности должны соответствовать возрасту и не превращаться в наказание. Даже те взрослые, которые стараются придерживаться спокойного воспитания, иногда не выдерживают и кричат. По словам специалиста, причина часто не в поведении ребенка.

«Родители устают. Недосып, работа, бытовые проблемы, отсутствие поддержки – все это снижает эмоциональный ресурс».

В таких условиях ребенок становится своеобразным триггером. Иногда свою роль играет и личный опыт.

Если человека воспитывали жестко, он может бессознательно повторять ту же модель. Ребенок в какой-то момент «нажимает» на старые травмы, и реакция оказывается сильнее, чем ситуация, - считает специалист.

Цель – вырастить взрослого человека

Сегодня многие родители стремятся воспитать «идеального» ребенка: послушного, успешного, без ошибок. Но психолог напоминает: главная задача воспитания совсем другая:

«Наша цель — не удобный ребенок. Наша цель — взрослый человек, который умеет управлять своими эмоциями, уважает других и отвечает за свои поступки».

По словам специалиста, здоровое воспитание строится на нескольких основах: безопасная среда, понятные границы, уважение к чувствам ребенка и личный пример родителей. И самое важное – право на ошибку.

«Идеальных родителей не существует. Воспитание – это процесс. Главное не отсутствие ошибок, а способность признавать их и восстанавливать отношения».

В конечном счете вопрос «бить или не бить» – это не столько о наказании, сколько о том, какую модель отношений выбирают взрослые: страх или доверие. И начинать этот разговор, считают специалисты, нужно прежде всего с себя.