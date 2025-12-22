18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
22.12.2025, 09:06

От профессии к хобби: энергетик из Мангистау рассказал о своем необычном увлечении

История в фотографиях Лиана Рязанцева

Энергетик из Мангистауской области не только обеспечивает бесперебойную работу оборудования, но и в свободное время мастерит его миниатюрные копии из дерева. О необычном хобби специалиста из АО «МРЭК»  в фотоистории корреспондента Lada.kz Лианы Рязанцевой.

Фото автора
Фото автора

Сегодня, 22 декабря, энергетики всей страны отмечают профессиональный праздник. В честь этого события редакция решила рассказать о специалисте с необычным хобби.

Как известно, профессия энергетика требует глубоких знаний, профильного и качественного образования, а также практического опыта. Кажется, что для работников этой сферы времени на увлечения вовсе не остается. Однако это далеко не так. Ярким примером такой гармонии профессиональной деятельности и хобби является Олжас Келманов, электромонтер третьего разряда линейных сооружений связи и радиофикации Службы связи и диспетчерского технологического управления АО «МРЭК».

По словам Олжаса, он посвятил свою жизнь любимой профессии, и даже после рабочего дня и в выходные он продолжает заниматься хобби, связанным с энергетикой. Фраза, принадлежащая известному немецкому писателю Лиону Фейхтвангеру: «Талантливый человек талантлив во всем», находит свое подтверждение в работе специалиста.

Энергетик имеет интересное и нестандартное хобби: он создает реалистичные модели энергообъектов из дерева.

Олжас своими руками собирает реалистичные прототипы опор воздушной линии электропередачи и других энергообъектов, словно собирая конструктор.

Только в отличие от игрушек, детали он изготавливает из подручных материалов.

Занимается своим хобби энергетик в свободное от работы время прямо в своём гараже.

На создание каждой модели у него уходит около двух-трех месяцев. 

Это мое хобби – работа с деревом. Я с удовольствием создаю игрушки для своих детей. Однажды идея по созданию макетов опор воздушных линий электропередачи и базовых станций радиосвязи пришла ко мне во сне. Я не делал эскизы макетов, весь процесс воплощения идей происходил исключительно по памяти, - рассказал Олжас Келманов.

Энергетик увлекается этим хобби на протяжении нескольких лет. Абсолютно все элементы модели  опоры, провода, изоляторы и другие детали  являются точными копиями реальных объектов.

Есть макеты, которые я создавал специально для обучения студентов, проходящих практику на нашем предприятии, чтобы наглядно показывать, как устроена линия электропередачи. Например, я своими руками собрал двухцепную опору ЛЭП 110 кВ и одноцепную опору ЛЭП с номинальным напряжением 35 кВ,- поделился энергетик.

Наряду с любимой работой у Олжаса Келманова крепкая семья – вместе с супругой они воспитывают пятерых детей.

По его словам, младшее поколение семьи с увлечением наблюдает за тем, как он работает с макетами.

От автора: даже среди рабочих профессий встречаются творческие личности  за оболочкой обычного энергетика может скрываться настоящий ремесленник-творец.

61
0
2
Комментарии

2 комментарий(ев)
дорожник
дорожник
Всех причастных к Энергетике поздравляю с днём Энергетика. Отдельное поздравление выпускникам и преподавателям Алма Атинского энергетического института
22.12.2025, 07:58
дорожник
дорожник
Всех причастных к Энергетике поздравляю с днём Энергетика. Отдельное поздравление выпускникам и преподавателям Алма Абинского энергетического института
22.12.2025, 07:57
