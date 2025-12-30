«Там, где начинается жизнь»: история акушера-гинеколога из Мангистау

В преддверии Нового года мы хотим познакомить вас с акушером-гинекологом Бекзатом Байхашевым, в руках которого ежедневно зарождается жизнь. Ему доверяют самое ценное – здоровье мам и малышей. О том, почему Бекзат Байхашев выбрал профессию врача, и кто оказал влияние на его путь – в фотоистории корреспондента Lada.kz Лианы Рязанцевой.

Фото из архива Бекзата Байхашева

Когда в коридорах регионального перинатального центра утихает дневной шум и остаётся только приглушённый свет дежурных ламп, здесь продолжается самая важная работа – борьба за жизнь. Иногда счёт идёт на часы, иногда на минуты. И в такие моменты рядом с женщиной стоит врач, от решений которого зависит сразу две судьбы. Одного из таких медиков в Мангистауской области знают многие семьи. Его зовут Бекзат Ерболатулы Байхашев.

«Я вырос под крылом бабушки и дедушки»

Бекзат Байхашев родился и вырос в Мангистауской области, в селе Бейнеу. Он первый внук в семье, и именно бабушка с дедушкой стали его главными наставниками.

После меня появились два брата и сестрёнка. Но всё самое важное – воспитание, дисциплина, уважение к труду, я получил от старших, - говорит он.

Школа имени Алтынсарина, медицинский колледж в Актобе, затем университет имени Марата Оспанова. Его путь в медицине не был быстрым, 15 лет учёбы, дежурства, практика, бессонные ночи.

Ещё студентом он работал санитаром и фельдшером на скорой помощи. Именно там впервые понял: медицина – это не романтика, а ответственность, страх и решения без права на ошибку.

«В медицине нет пола – есть только врач»

В 2021 году Бекзат Ерболатулы вернулся в регион и устроился в Областной перинатальный центр акушер-гинекологом. Сегодня он является заведующим родильного отделения, а также курирует родной Бейнеуский район по акушерству и гинекологии, входит в состав врачей санитарной авиации, выезжая в экстренных случаях в отдалённые населенные пункты.

Отвечая на вопрос журналиста, Бекзат Ерболатулы отметил, что в его практике действительно бывают случаи, когда пациентки отказываются рожать у врача-мужчины, руководствуясь личными соображениями.

Я думаю, это не связано с религией или еще с чем-то, это зависит от человека. Например, были покрытые пациентки, которые не были против осмотреться у меня и рожать под моим руководством. Были пациентки, которые отказывались рожать у меня, то есть как у представителя мужского пола, но в процессе родов по определенным показаниям нужно было рожать оперативным путем, и мне все равно приходилось оперировать их. Так что, я думаю в медицине нет пола, есть только врач, - сказал он.

«Мама – мой вектор в профессии»

Бекзат Ерболатулы рассказал, что на его выбор профессии врача большое влияние оказала мама.

Когда я учился в школе, она уже видела во мне будущего врача. Это была её мечта, которую она вселила в меня. После окончания 9 класса я поступил в медицинский колледж. И вплоть до получения диплома, в течение четырех лет, мама была рядом. Я не совсем знаю, что такое студенческая жизнь. Когда мои одногруппники жили в общежитиях, моя семья снимала для меня квартиру, и все эти годы мама была рядом, чтобы я был сконцентрирован только на учебе. Так что ее заслуга в моем становлении врача бесценна. Помню, когда провалил поступательный экзамен в университет после колледжа, как она переживала больше меня. Тут тоже ее вера помогла – я не сдался и на следующий год все-таки поступил в университет, - вспоминает акушер.

«Первые роды – в машине скорой помощи»

Свою первую роженицу он запомнил навсегда.

Это были студенческие годы. Вызов был связан с тем, что у женщины начались схватки. Роды принимали прямо в карете скорой помощи. Тогда я впервые по-настоящему понял, что значит держать в руках новую жизнь, - поделился врач.

«Когда жизнь держится на волоске»

Бекзат Ерболатулы рассказал про один из самых тяжёлых и одновременно вдохновляющих случаев.

Запомнился один случай: преждевременные оперативные роды на сроке в 28 недель с нарушением кровотока у плода III степени – это, чтобы вы понимали, жизнь ребенка «на волоске». Вес малыша составлял 1100 граммов. Состояние ухудшалось стремительно, высокое давление, нарастающие осложнения, счет шел буквально на минуты. Операция прошла успешно. С помощью бригады врачей перинатального центра выходили малыша, и мама с новорожденным благополучно выписались. Женщина до сих пор держит со мной связь, делится фотографиями и успехами своего ребенка. Этот случай стал для меня напоминанием, что в нашей профессии недостаточно только знаний и опыта. Нужны ответственность, командная работа и внутренняя готовность взять на себя самый трудный выбор, - вспоминает Бекзат Байхашев.

«Приметы женщин, которые хотят забеременеть и родить»

За годы практики Бекзат Ерболатулы видел множество трогательных и в то же самое время наивных ритуалов.

Роженицы берут с собой на роды в качестве партнера своих близких знакомых или родственников, которые не могут иметь детей. Есть такое поверье: если женщина, мечтающая о ребенке, «сядет на плаценту», то вскоре она забеременеет. И еще один часто встречающийся ритуал – это новорожденного кладут в подол платья женщине, которая хочет родить, - говорит врач.

«Благодарность дарит тепло»

Акушер-гинеколог рассказал, что в его работе особенно греют душу моменты благодарности от пациентов и счастливые истории, когда его помощь приносит радость семьям.

Речи благодарности довольных пациентов как рукой снимают усталость и дарят тепло. Недавно рожала жена друга моего детства, на свет появился долгожданный сын и родители решили назвать его в честь меня. Некоторые роженицы в процессе схваток шепотом просят, чтобы я сам перерезал пуповину, ведь это обычно делают акушерки. Я уже не помню точное количество, но несколько мам, которые рожали у меня, возвращались с уже годовалыми малышами, чтобы я перерезал им путы. Это все огромная честь для меня и ответственность, - признался врач.

«Я люблю свою профессию»

Бекзат Ерболатулы отметил, что выбор профессии акушера-гинеколога был для него осознанным.

Когда я готовился к поступлению в университет, мама во время прогулки по парку познакомилась с женщиной, обладающей даром ясновидения. Она предсказала, что я стану акушером-гинекологом. Тогда мы, конечно, посмеялись и забыли об этом. К тому же, я еще не определился на тот момент, на кого буду в дальнейшем поступать. В приоритете были кардиохирургия и детская хирургия, и, конечно же, акушерство и гинекология, так как это одна из престижных профессий и поступать туда было нелегким делом. На 6 курсе, после окончания бакалавриата, хоть и было желание поступить в акушерство, но сомнения были выше, и я поступил на интернатуру по хирургии. Именно там я понял, что мне по душе. После окончания интернатуры я окончательно созрел и поступил в резидентуру по акушерству и гинекологии, - рассказывает он.

На вопрос журналиста, выбрал бы медик снова профессию гинеколога, оглядываясь назад, врач без колебаний ответил: «Да».

Я уже не представляю себя в другой сфере. Конечно бывают трудные моменты, но я осознанно выбрал профессию врача. Профессионального выгорания не было. Когда очень сильно устаю, хороший сон и время, проведенные с семьей, восстанавливают. Я люблю свою профессию, - подчеркнул он.

«Семья – лучшее средство от усталости и источник настоящей энергии»

Бекзат Ерболатулы с искренней теплотой рассказал о своей семье, ведь дома он не только врач, но и любящий муж, заботливый отец и сын.

Он вместе с супругой воспитывают четверых детей. Его жена по профессии экономист. Врач вспоминает, как она относилась к его выбору профессии.

Мы поженились, когда я был на втором курсе университета. К тому моменту она уже закончила ВУЗ и работала. Если честно, мы зрели вместе. Она свидетель моего становления как врача, понимала важность выбора узкой специальности. Конечно же, она не сразу это приняла, тем более, когда у меня самого ушло два года, чтобы принять решение. Я имею ввиду годы интернатуры в хирургии. Когда пришло время поступать на резидентуру, она лишь пожелала мне удачи, - рассказал врач.

У семьи два сына и две дочери.

В мае этого года мы стали многодетной семьей. Старший сын Бексултан учится в 5 классе. Интересуется космосом и рисованием. Дочке Амире восемь лет, она у нас особенный ребенок. Диагноз «Аутизм» ей поставили в четыре года, занимаемся ею по сей день, слава Всевышнему, результаты есть. Сейчас ходит в адаптивный центр для особенных детей. Младшему сыну Бектасу шесть лет, готовится к школе. Вот из него, кажется, выйдет хороший врач, так как он спокойный и любит читать книги. Младшей дочке Саре всего семь месяцев. Двое старших родились, когда я еще учился, двое младших, когда я уже был врачом. Наверное, многих интересует вопрос, принимал ли я участие в родах жены, поэтому отвечу – нет, - с улыбкой сказал он.

Врач рассказал о семейных традициях, которыми он никогда не пренебрегает, несмотря на занятость.

Так как я выбрал профессию врача, это в первую очередь служение народу. Поэтому сначала отрабатываю рабочие моменты, а затем уделяю время другим аспектам жизни. Но раз в месяц я стараюсь обязательно найти время, чтобы навестить родителей в Бейнеу, - отметил он.

Главная профессиональная миссия Бекзата Ерболатулы – беречь благополучие и здоровье женщин, быть рядом в самые важные моменты, когда на свет появляется новая жизнь. Для него это не просто работа, а главный выбор и личная ответственность.

Бекзат Байхашев отметил, какие качества, по его мнению, формируют хорошего врача:

« На мой взгляд, у хорошего врача должно быть хорошо развито клиническое мышление, внимание к деталям, сочувствие, ответственность, постоянное обучение, то есть не стоять на месте, умение работать в коллективе, и, самое главное, доброе сердце » .

«Где родился, там и пригодился»

Ни для кого не секрет, что многие медики региона стремятся уехать работать в крупные города или за границу. Журналист поинтересовался у Бекзата Ерболатулы, была ли у него такая мысль.

Честно говоря, мысль уехать возникает у многих врачей, и это нормально. Но для меня важнее быть нужным там, где действительно можешь изменить чью-то жизнь. Здесь я ощущаю себя не просто специалистом, а врачом, которому доверяют целые семьи. Именно это придаёт смысл моей профессии и удерживает сильнее любых внешних перспектив, - подчеркнул он.

На вопрос, почему он решил остаться жить и работать именно в Актау, врач ответил:

« Где родился, там и пригодился. Здесь я чувствую себя нужным как врач и как человек. В Актау я вижу реальный результат своей работы, спасенные жизни, здоровых матерей и детей, благодарность людей, которых ты встречаешь не в коридорах больницы, а в обычной жизни. Для меня Актау не временная точка, а место где профессия становится служением » .

В заключении акушер-гинеколог посоветовал женщинам региона заботиться о своём здоровье, проходить регулярные осмотры, прислушиваться к своему телу и своевременно обращаться за помощью.

Не терпите боль, не откладывайте визит к врачу, не полагайтесь на «само пройдет». Женское здоровье заслуживает уважения каждый день, а не тогда, когда появляется проблема, - подытожил врач.

Напомним, ранее Lada.kz публиковала интервью с психологом службы экстренной психологической помощи Маржан Мустафиной на тему полового воспитания детей. Подробнее по ссылке.