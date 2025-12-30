18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
504.76
593.8
6.5
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
30.12.2025, 14:26

«Там, где начинается жизнь»: история акушера-гинеколога из Мангистау

История в фотографиях 0 1 259 Лиана Рязанцева

В преддверии Нового года мы хотим познакомить вас с акушером-гинекологом Бекзатом Байхашевым, в руках которого ежедневно зарождается жизнь. Ему доверяют самое ценное  здоровье мам и малышей. О том, почему Бекзат Байхашев выбрал профессию врача, и кто оказал влияние на его путь  в фотоистории корреспондента Lada.kz Лианы Рязанцевой.

Фото из архива Бекзата Байхашева
Фото из архива Бекзата Байхашева

Когда в коридорах регионального перинатального центра утихает дневной шум и остаётся только приглушённый свет дежурных ламп, здесь продолжается самая важная работа  борьба за жизнь. Иногда счёт идёт на часы, иногда на минуты. И в такие моменты рядом с женщиной стоит врач, от решений которого зависит сразу две судьбы. Одного из таких медиков в Мангистауской области знают многие семьи. Его зовут Бекзат Ерболатулы Байхашев.

«Я вырос под крылом бабушки и дедушки»

Бекзат Байхашев родился и вырос в Мангистауской области, в селе Бейнеу. Он первый внук в семье, и именно бабушка с дедушкой стали его главными наставниками.

После меня появились два брата и сестрёнка. Но всё самое важное  воспитание, дисциплина, уважение к труду, я получил от старших, - говорит он.

Школа имени Алтынсарина, медицинский колледж в Актобе, затем университет имени Марата Оспанова. Его путь в медицине не был быстрым, 15 лет учёбы, дежурства, практика, бессонные ночи.

Ещё студентом он работал санитаром и фельдшером на скорой помощи. Именно там впервые понял: медицина  это не романтика, а ответственность, страх и решения без права на ошибку.

«В медицине нет пола  есть только врач»

В 2021 году Бекзат Ерболатулы вернулся в регион и устроился в Областной перинатальный центр акушер-гинекологом. Сегодня он является заведующим родильного отделения, а также курирует родной Бейнеуский район по акушерству и гинекологии, входит в состав врачей санитарной авиации, выезжая в экстренных случаях в отдалённые населенные пункты.

Отвечая на вопрос журналиста, Бекзат Ерболатулы отметил, что в его практике действительно бывают случаи, когда пациентки отказываются рожать у врача-мужчины, руководствуясь личными соображениями.

Я думаю, это не связано с религией или еще с чем-то, это зависит от человека. Например, были покрытые пациентки, которые не были против осмотреться у меня и рожать под моим руководством. Были пациентки, которые отказывались рожать у меня, то есть как у представителя мужского пола, но в процессе родов по определенным показаниям нужно было рожать оперативным путем, и мне все равно приходилось оперировать их. Так что, я думаю в медицине нет пола, есть только врач, - сказал он.

«Мама  мой вектор в профессии»

Бекзат Ерболатулы рассказал, что на его выбор профессии врача большое влияние оказала мама.

Когда я учился в школе, она уже видела во мне будущего врача. Это была её мечта, которую она вселила в меня. После окончания 9 класса я поступил в медицинский колледж. И вплоть до получения диплома, в течение четырех лет, мама была рядом. Я не совсем знаю, что такое студенческая жизнь. Когда мои одногруппники жили в общежитиях, моя семья снимала для меня квартиру, и все эти годы мама была рядом, чтобы я был сконцентрирован только на учебе. Так что ее заслуга в моем становлении врача бесценна. Помню, когда провалил поступательный экзамен в университет после колледжа, как она переживала больше меня. Тут тоже ее вера помогла  я не сдался и на следующий год все-таки поступил в университет, - вспоминает акушер.

«Первые роды  в машине скорой помощи»

Свою первую роженицу он запомнил навсегда.

Это были студенческие годы. Вызов был связан с тем, что у женщины начались схватки. Роды принимали прямо в карете скорой помощи. Тогда я впервые по-настоящему понял, что значит держать в руках новую жизнь, - поделился врач.

«Когда жизнь держится на волоске»

Бекзат Ерболатулы рассказал про один из самых тяжёлых и одновременно вдохновляющих случаев.

Запомнился один случай: преждевременные оперативные роды на сроке в 28 недель с нарушением кровотока у плода III степени  это, чтобы вы понимали, жизнь ребенка «на волоске». Вес малыша составлял 1100 граммов. Состояние ухудшалось стремительно, высокое давление, нарастающие осложнения, счет шел буквально на минуты. Операция прошла успешно. С помощью бригады врачей перинатального центра выходили малыша, и мама с новорожденным благополучно выписались. Женщина до сих пор держит со мной связь, делится фотографиями и успехами своего ребенка. Этот случай стал для меня напоминанием, что в нашей профессии недостаточно только знаний и опыта. Нужны ответственность, командная работа и внутренняя готовность взять на себя самый трудный выбор, - вспоминает Бекзат Байхашев.

«Приметы женщин, которые хотят забеременеть и родить»

За годы практики Бекзат Ерболатулы видел множество трогательных и в то же самое время наивных ритуалов.

Роженицы берут с собой на роды в качестве партнера своих близких знакомых или родственников, которые не могут иметь детей. Есть такое поверье: если женщина, мечтающая о ребенке, «сядет на плаценту», то вскоре она забеременеет. И еще один часто встречающийся ритуал  это новорожденного кладут в подол платья женщине, которая хочет родить, - говорит врач.

«Благодарность дарит тепло»

Акушер-гинеколог рассказал, что в его работе особенно греют душу моменты благодарности от пациентов и счастливые истории, когда его помощь приносит радость семьям.

Речи благодарности довольных пациентов как рукой снимают усталость и дарят тепло. Недавно рожала жена друга моего детства, на свет появился долгожданный сын и родители решили назвать его в честь меня. Некоторые роженицы в процессе схваток шепотом просят, чтобы я сам перерезал пуповину, ведь это обычно делают акушерки. Я уже не помню точное количество, но несколько мам, которые рожали у меня, возвращались с уже годовалыми малышами, чтобы я перерезал им путы. Это все огромная честь для меня и ответственность, - признался врач.

 «Я люблю свою профессию»

Бекзат Ерболатулы отметил, что выбор профессии акушера-гинеколога был для него осознанным.

Когда я готовился к поступлению в университет, мама во время прогулки по парку познакомилась с женщиной, обладающей даром ясновидения. Она предсказала, что я стану акушером-гинекологом. Тогда мы, конечно, посмеялись и забыли об этом. К тому же, я еще не определился на тот момент, на кого буду в дальнейшем поступать. В приоритете были кардиохирургия и детская хирургия, и, конечно же, акушерство и гинекология, так как это одна из престижных профессий и поступать туда было нелегким делом. На 6 курсе, после окончания бакалавриата, хоть и было желание поступить в акушерство, но сомнения были выше, и я поступил на интернатуру по хирургии. Именно там я понял, что мне по душе. После окончания интернатуры я окончательно созрел и поступил в резидентуру по акушерству и гинекологии, - рассказывает он.

На вопрос журналиста, выбрал бы медик снова профессию гинеколога, оглядываясь назад, врач без колебаний ответил: «Да».

Я уже не представляю себя в другой сфере. Конечно бывают трудные моменты, но я осознанно выбрал профессию врача. Профессионального выгорания не было. Когда очень сильно устаю, хороший сон и время, проведенные с семьей, восстанавливают. Я люблю свою профессию, - подчеркнул он.

«Семья  лучшее средство от усталости и источник настоящей энергии»

Бекзат Ерболатулы с искренней теплотой рассказал о своей семье, ведь дома он не только врач, но и любящий муж, заботливый отец и сын.

Он вместе с супругой воспитывают четверых детей. Его жена по профессии экономист. Врач вспоминает, как она относилась к его выбору профессии.

Мы поженились, когда я был на втором курсе университета. К тому моменту она уже закончила ВУЗ и работала. Если честно, мы зрели вместе. Она свидетель моего становления как врача, понимала важность выбора узкой специальности. Конечно же, она не сразу это приняла, тем более, когда у меня самого ушло два года, чтобы принять решение. Я имею ввиду годы интернатуры в хирургии. Когда пришло время поступать на резидентуру, она лишь пожелала мне удачи, - рассказал врач.

У семьи два сына и две дочери.

В мае этого года мы стали многодетной семьей. Старший сын Бексултан учится в 5 классе. Интересуется космосом и рисованием. Дочке Амире восемь лет, она у нас особенный ребенок. Диагноз «Аутизм» ей поставили в четыре года, занимаемся ею по сей день, слава Всевышнему, результаты есть. Сейчас ходит в адаптивный центр для особенных детей. Младшему сыну Бектасу шесть лет, готовится к школе. Вот из него, кажется, выйдет хороший врач, так как он спокойный и любит читать книги. Младшей дочке Саре всего семь месяцев. Двое старших родились, когда я еще учился, двое младших, когда я уже был врачом. Наверное, многих интересует вопрос, принимал ли я участие в родах жены, поэтому отвечу  нет, - с улыбкой сказал он.

Врач рассказал о семейных традициях, которыми он никогда не пренебрегает, несмотря на занятость.

Так как я выбрал профессию врача, это в первую очередь служение народу. Поэтому сначала отрабатываю рабочие моменты, а затем уделяю время другим аспектам жизни. Но раз в месяц я стараюсь обязательно найти время, чтобы навестить родителей в Бейнеу, - отметил он.

Главная профессиональная миссия Бекзата Ерболатулы  беречь благополучие и здоровье женщин, быть рядом в самые важные моменты, когда на свет появляется новая жизнь. Для него это не просто работа, а главный выбор и личная ответственность.

Бекзат Байхашев отметил, какие качества, по его мнению, формируют хорошего врача:

«На мой взгляд, у хорошего врача должно быть хорошо развито клиническое мышление, внимание к деталям, сочувствие, ответственность, постоянное обучение, то есть не стоять на месте, умение работать в коллективе, и, самое главное, доброе сердце».

«Где родился, там и пригодился»

Ни для кого не секрет, что многие медики региона стремятся уехать работать в крупные города или за границу. Журналист поинтересовался у Бекзата Ерболатулы, была ли у него такая мысль.

Честно говоря, мысль уехать возникает у многих врачей, и это нормально. Но для меня важнее быть нужным там, где действительно можешь изменить чью-то жизнь. Здесь я ощущаю себя не просто специалистом, а врачом, которому доверяют целые семьи. Именно это придаёт смысл моей профессии и удерживает сильнее любых внешних перспектив, - подчеркнул он.

На вопрос, почему он решил остаться жить и работать именно в Актау, врач ответил:

«Где родился, там и пригодился. Здесь я чувствую себя нужным как врач и как человек.  В Актау я вижу реальный результат своей работы, спасенные жизни, здоровых матерей и детей, благодарность людей, которых ты встречаешь не в коридорах больницы, а в обычной жизни. Для меня Актау не временная точка, а место где профессия становится служением».

В заключении акушер-гинеколог посоветовал женщинам региона заботиться о своём здоровье, проходить регулярные осмотры, прислушиваться к своему телу и своевременно обращаться за помощью.

Не терпите боль, не откладывайте визит к врачу, не полагайтесь на «само пройдет». Женское здоровье заслуживает уважения каждый день, а не тогда, когда появляется проблема, - подытожил врач.

Напомним, ранее Lada.kz публиковала интервью с психологом службы экстренной психологической помощи Маржан Мустафиной на тему полового воспитания детей. Подробнее по ссылке.

19
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 1 января казахстанцев без работы и доходов подключат к ОСМСНовости Казахстана
21.12.2025, 18:06 0
С 22 декабря Нацбанк Казахстана вводит новые правила обмена валютыНовости Казахстана
12.12.2025, 12:02 0
С 1 января казахстанцы смогут не платить взносы по ОСМС до 6 месяцевНовости Казахстана
18.12.2025, 20:29 0
40 дней на оправдание: с 1 января в Казахстане начнут блокировать счёта за подозрительные переводыНовости Казахстана
12.12.2025, 20:34 0
2026 год в Казахстане начнется с подорожаний — список уже сформированНовости Казахстана
24.12.2025, 13:14 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь