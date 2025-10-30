18+
30.10.2025, 09:44

Половое воспитание – не табу: психолог из Актау назвала пять страхов родителей

Обстоятельно и подробно 0 1 356 Наталья Вронская

Тема полового воспитания детей до сих пор вызывает у родителей смущение и тревогу. Однако, по словам психолога службы экстренной психологической помощи Маржан Мустафиной, молчание взрослых может привести к куда более серьёзным последствиям  от искажённого понимания отношений до опасных ситуаций в подростковом возрасте. Подробнее – в материале Lada.kz.

Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com

Корреспондент издания обратилась к специалисту, чтобы разобраться, почему родителям важно говорить с ребенком о теле, чувствах и границах. В современном мире дети получают информацию об этом раньше, чем взрослые готовы поднять эту тему. Интернет, социальные сети и сверстники становятся основными «учителями», но знания, полученные таким образом, часто оказываются искажёнными и могут навредить.

Почему родителям трудно говорить на интимные темы

По словам психолога, страхи и неловкость в разговорах о половом воспитании  это отражение установок, полученных в детстве. Если в семье тема была табуирована, взрослый человек не знает, как подойти к разговору со своим ребёнком.

Наши страхи  это не про детей, это про нас самих. Кто в детстве не слышал откровенных разговоров о теле и отношениях, тому сложно начать их со своими детьми, - объясняет Маржан Мустафина.

Маржан Мустафина

Родители часто полагают, что ранний разговор разожжёт преждевременный интерес к половой жизни. Но, как отмечает специалист, это ошибочное мнение. Напротив, открытость и спокойное обсуждение убирают ореол «запретного плода» и формируют доверие. Гораздо безопаснее, когда ребёнок получает информацию в доверительной, уважительной обстановке, а не через слухи или Интернет.

Пять страхов, которые мешают откровенности

Итак, как уже отмечалось выше, первый и самый распространённый страх, что ранние разговоры разбудят любопытство. Родители считают, будто молчание защитит ребёнка, но на практике это создаёт обратный эффект. Чем больше запретов, тем сильнее интерес.

Второй  непонимание, с чего и когда начинать разговор о половой жизни. Кто-то ждёт «подходящего возраста», кто-то вовсе откладывает щепетильную беседу до подросткового периода. Психолог подчёркивает: говорить можно с дошкольного возраста  через сказки, игры, простые слова. Тогда ребёнок естественно воспринимает тему тела и личных границ.

Третий страх связан со стыдом и неуверенностью. Родитель думает: «Как я буду выглядеть в глазах ребёнка?», тем самым теряя возможность установить доверие. На деле ребёнок гораздо спокойнее относится к таким разговорам, если чувствует уверенность и уважение со стороны взрослых.

Четвёртая причина  убеждение, что ребёнок сам всё узнает. В эпоху Интернета информация действительно легкодоступна, но часто она искажена. По словам Мустафиной, дети XXI века «продвинуты», но именно поэтому нуждаются в сопровождении родителей, чтобы отличать достоверное от ложного.

И, наконец, пятое, многие родители считают, что не смогут правильно объяснить тему половой жизни. Кто-то надеется, что книжка или урок заменит разговор. Но книги читают далеко не все, а личный контакт ничто не заменит.

«Половое воспитание  это уважение»

Психолог подчёркивает: половое воспитание  это не про интимные детали, а про ценности и ответственность.

Это процесс целенаправленного формирования личности мужчины и женщины, разделяющих традиционные ценности, принимающих свой биологический пол и уважающих противоположный. Это не разговор про секс, это разговор про уважение, самоуважение, а также здоровье, - говорит она.

По мнению специалиста, говорить о половом воспитании нужно уже с 13 лет.

С этого возраста важно, чтобы ребенок получал правильную информацию  от родителей, а не от друзей или из Интернета. Ведь то, что он услышит за пределами дома, может оказаться искажённым. Лучше сказать, чем потом жалеть, - объясняет психолог.

Здоровье прежде всего

Она напоминает, что ранние половые отношения несут серьёзный риск для физического и психологического здоровья.

Организм подростка ещё не готов к этому. Гормоны меняются, идёт перестройка. Любое вмешательство может дать трещину в здоровье, особенно при ранней беременности. Поэтому прежде всего детям нужно знать о последствиях, о своём теле, о том, как беречь себя, - отмечает она.

По словам специалиста, сегодня во многих школах и колледжах уже проводятся профилактические занятия, посвящённые вопросам полового воспитания, инфекций, заболеваний и ответственности. Главное, чтобы родители не оставались в стороне.

Каждый школьник и студент должен понимать, что здоровье  это основа будущего. Если мы будем говорить об этом спокойно и честно, то наши дети вырастут уверенными, зрелыми и уважающими себя и свои границы людьми, - резюмировала психолог.

Напомним, в Актау работает круглосуточная служба экстренной психологической помощи и центр психологов, готовый оказать поддержку подросткам и взрослым на бесплатной основе.

