Круглосуточная служба помощи в Актау: куда звонить при буллинге, насилии и семейных проблемах

В Мангистауской области уже больше года работает отдельная служба экстренной психологической помощи, направленная на профилактику буллинга, семейного насилия и суицидальных рисков. В её составе — 27 специалистов, которые дежурят круглосуточно, проводят тестирования в школах и отвечают на звонки телефона доверия. В критических случаях они формируют «группу быстрого реагирования» и выезжают на место, сообщает Lada.kz.

фото с сайта pixabay.com

Психологи подчеркивают: все обращения остаются строго анонимными. Истории детей и взрослых не подлежат разглашению — это важное условие доверия.

«Телефон доверия работает уже больше года. Звонят не только школьники или студенты, но и взрослые люди, которые попали в трудную ситуацию. Всё абсолютно конфиденциально», — говорит специалист горячей линии Маржан Мустафина.

По её словам, чаще всего обращения связаны с буллингом, семейными конфликтами или суицидальными настроениями подростков. В последние годы, отмечают психологи, особенно остро встала проблема отчуждения между детьми и родителями.

«Мы часто сталкиваемся с тем, что отношения у подростков с родителями натянутые. Приходится работать и с детьми, и с семьями, помогая наладить диалог», — добавляет Мустафина.

Отдельное направление работы службы — профилактические тестирования школьников. Психологи уверены: это не формальная процедура, а реальный инструмент, который позволяет вовремя заметить тревожность и признаки риска.

«Перед поступлением ребёнка родители подписывают соглашение на психологическое сопровождение. Мы используем официально утверждённые методики — тесты Айзенка, Филлипса и другие. Они помогают выявить тревожность, признаки буллинга или склонность к суицидальным мыслям», — объясняет психолог Айнур Ергалиева.

Для самих детей и родителей предусмотрена простая возможность получить помощь — обратиться на короткий номер 7292. Этот телефон доверия хорошо известен во всех школах региона.

«Звонок принимается в любое время суток, неважно, кто обращается, — ребёнок, сосед или родственник. Были случаи, когда именно соседи помогали нам вовремя взять ситуацию под контроль и предотвратить беду», — рассказывает Ергалиева.

Психологи подчёркивают: каждый звонок фиксируется и рассматривается. Любой житель региона может рассчитывать на полную анонимность и помощь специалистов.

