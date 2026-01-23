Тренд «Золотое время»: вспоминаем произошедшие в Актау события в 2016 году

В социальных сетях набирает обороты новый тренд: пользователи со всего мира, включая звезд шоу-бизнеса и блогеров, массово делятся архивными фотографиями десятилетней давности. Редакция Lada.kz не осталась в стороне и решила заглянуть в прошлое, вспомнив, какие события происходили в Актау в 2016 году.

Самые яркие события Актау 2016 года.

Снегопад в январе- 2016

Для Актау снежные зимы – большая редкость, и январь 2016 года запомнился снегопадами.

Город оказался завален снегом, а после его таяния улицы напоминали настоящую Венецию.

Грибы в январе

Жители Актау в январе нашли в окрестностях города на территории ТОО «МАЭК» грибы. Журналисты редакции пытались найти миколога в городе и обратились за комментариями к директору РГП «Мангышлакский ботанический сад». Однако Акжунис Иманбаева отметила, что в регионе нет специалистов, занимающихся изучением грибов. По её словам, рост грибов, вероятно, был вызван недавними обильными осадками и тёплой погодой.

«Желтый» уровень террористической опасности

В июне 2016 года в нескольких областях Казахстана, в том числе и в Мангистауской, был установлен умеренный «желтый» уровень террористической опасности сроком на 40 суток. Весь личный состав тогда еще регионального ДВД перешел на усиленный вариант несения службы после терактов в Актобе. Оружейные магазины Актау были закрыты. Возле них были выставлены полицейские патрули. Все произошло после перестрелки в нескольких районах Актобе, которая случилась 5 июня. Там неизвестные напали на несколько оружейных магазинов и воинскую часть Нацгвардии.

По уточненным данным, преступники совершили вооруженное нападение на оружейный магазин «Паллада», где убили продавца и сотрудника охранного агентства, а также нанесли огнестрельные ранения троим прибывшим на место патрульным полицейским. При нападении на магазин «Пантера» преступниками один посетитель убит, а другой ранен. При перестрелке с прибывшим на место происшествия нарядом полиции трое нападавших были убиты, один задержан, - рассказывал тогда официальный представитель МВД РК Алмас Садубаев.

Культурный взлёт года

Фестиваль «Aktau Open Fest-2016» побил рекорд по посещаемости.

С 15 по 17 сентября 2016 года в Актау прошёл масштабный фестиваль «Aktau Open Fest-2016», который собрал около 100 000 зрителей и превзошёл показатели предыдущего года. Программа мероприятия была насыщенной: спортивные соревнования, арт-фестивали, музыкальные концерты, шоу BMX, брейк-данс, модные показы и мотивационные встречи. Горожан радовали выступления известных исполнителей, а разнообразие активностей сделало мероприятие привлекательным для сотен горожан.

Фестиваль «Aktau Open Fest» завоевал второе место в номинации «Лучшее массовое мероприятие» на «Global Event Awards».

Спортивные достижения

Боксер из Актау Адильбек Ниязымбетов, выступавший в весе до 81 килограмма, завоевал серебряную медаль на Олимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро, уступив кубинцу Хулио Сезар Ла Крусу.

В ночь финального олимпийского боя поддержать земляка-боксёра собрались несколько сотен актаусцев.Прямую трансляцию из Рио они смотрели под открытым небом – большой экран был установлен на баскетбольной площадке, которая едва вмещала всех болельщиков – любителей бокса, ветеранов спорта, спортсменов. Поболеть за Адильбека пришли экс-глава Мангистауской области Алик Айдарбаев и отец боксера Сабит Ниязымбетов.

«Ралли Казахстан-2016»

Ралли-рейд проходил на территории Мангистауской области с 28 мая по 3 июня. Гонщики преодолели более 2000 километров по степям, пескам и бездорожью, включая 1616 километров скоростных спецучастков. Всего в «Ралли Казахстан-2016» участвовали 13 спортсменов из Казахстана, России, Украины, Беларуси и Литвы. Экипажи соревновались за звание чемпиона в следующих категориях: Т1 – модифицированные автомобили, Т2 – легковые автомобили с малым отличием от серийных моделей, Т3 – облегченные автомобили side-by-side (SSV). Победителем в абсолютном зачете стал экипаж в составе пилота Юрия Сазонова из Казахстана и штурмана Дмитрия Цыро из Украины.

Власти региона

В 2016 году Мангистаускую область возглавлял Алик Серикович Айдарбаев. Он занимал пост акима региона с 22 января 2013 по 14 марта 2017 года.

Главой Актау был Серикбай Трумов, сменив на этом посту Едила Жанбыршина. Его назначили акимом областного центра 10 июля 2015 года. 31 октября 2017 года он покинул должность акима после того, как был избран депутатом областного маслихата.

Мангистау в цифрах

Согласно данным департамента статистики, в Мангистауской области в 2016 году проживало:

Большая часть населения региона проживала в Актау, на втором месте находился Жанаозен, а на третьем месте по численности населения – Мунайлинский район.

Криминальные события

Событие в стиле «лихих 90-х».

Группа парней днем 17 апреля устроила разборку со стрельбой в 17 микрорайоне возле жилого комплекса «Дукат». Позже суд вынес приговор участникам происшествия, они получили ограничение свободы.

«Террорист с микрофоном»

Еще одно громкое дело произошло 14 ноября 2016 года.Мужчина зашёл на территорию детского сада в 9 микрорайоне и стал угрожать воспитателям и детям оружием (или предметом, похожим на пистолет).

Он требовал эвакуации детей и грозился начать стрельбу через пять минут. До прибытия полиции мужчина сбежал. Спустя короткое время полиция нашла и задержала мужчину. Позже было установлено, что нарушитель был нетрезв и угрожал охраннику микрофоном.

Драка проституток из-за клиента

Самая курьёзная драка произошла летом 2016 года в Актау. На набережной 4 микрорайона четыре девушки легкого поведения подрались из-за клиента. История закончилась прозаично. Вскоре на место происшествия прибыли блюстители порядка, которые задержали бойцов в мини-юбках и увезли их в отдел полиции.

Красота спасет мир

Титул главной красавицы региона «Мисс Мангистау» в 2016 году завоевала сотрудница логистической компании из Актау Ляззат Акшаева, которая также увлекалась фитнесом. За звание главной красавицы боролись 13 девушек в возрасте от 15 до 25 лет. Данных об участии Ляззат в конкурсе «Мисс Казахстан-2016» найти не удалось.

В 2017 году Ляззат Акшаева победила на чемпионате мира по бодибилдингу и фитнесу в Монголии. А также становилась победительницей чемпионата Средней Азии и Казахстана по бодибилдингу и фитнесу.

Актау обзавёлся 28-метровым аттракционом

В 2016 году в парке «Акбота» установили колесо обозрения высотой 28 метров. Предприниматель Булат Есеналиев рассказал, что аттракцион он купил в Крыму. Стационарная карусель была оснащена 22 кабинами на 88 мест. Изначально колесо хотели открыть ко Дню города, но монтаж затянулся из‑за задержки приезда специалистов, поэтому дату открытия перенесли на 16 декабря – День независимости Республики Казахстан.

Уличное пианино

В июне 2016 года на набережной Актау появилось уличное пианино. Любой желающий мог сыграть на нем или послушать других. Инициаторами проекта «Street Piano» выступили жители Актау Чингиз Есбосынов и Дамир Джансупов. Однако уже в июле 2016 года музыкальный инструмент убрали с улицы из-за регулярных посягательств вандалов.

Стенды с фотографиями красот Мангистау

В марте 2016 на набережной установили 30 стендов с 60 изображениями ярких пейзажей региона. Эти фотографии демонстрировали природные достопримечательности прямо на прогулочном маршруте. Однако они также простояли не долго.

Дефецит газа

Весной 2016 года многие автомобилисты Актау также жаловались, что приходится стоять в очередях по 1-2 часа или больше, чтобы заправить автомобиль сжиженным газом. Причиной стало резкое сокращение поставок топлива на городские АГЗС, особенно на частные заправки, из‑за проблем с отгрузкой со стороны завода «КазГПЗ». На протяжении нескольких месяцев в областном центре самым актуальным вопросом у автолюбителей в регионе был вопрос: «Где газ?». Только к июню ситуация с очередями и наличием топлива начала улучшаться, поставки газа увеличились, а очереди исчезли почти со всех АГЗС региона. Что ж, 10 лет прошло, а проблема все еще периодически дает о себе знать.

Соорудил плот из пластиковых бутылок

Смекалка обернулась приключением. В августе 2016 года 47-летний безработный житель Актау решил наловить рыбы нестандартным способом и смастерил плот из пластиковых баклажек. Однако его хитроумная идея обернулась приключением, течение унесло его в открытое море. К счастью, на помощь пришли сотрудники ДЧС, которые вовремя обнаружили рыбака и спасли его. История вызвала улыбки у горожан и стала одним из самых необычных случаев лета в городе.

P.S: К сожалению, редакции не удалось найти многие фотографии, за что мы приносим свои извинения. Вместо этого предлагаем вашему вниманию видеопрогулку по Актау ноября 2016 года, которая сохранилась в открытом доступе на YouTube.

