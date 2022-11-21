Наблюдатели ОБСЕ прокомментировали выборы президента в Казахстане

Наблюдатели от БДИПЧ/ОБСЕ считают, что внеочередным президентским выборам в Казахстане не хватало конкуренции. При этом они отметили эффективную подготовку, передает Tengrinews.kz.



"Несмотря на эффективную подготовку, выборы подчеркнули необходимость дальнейших реформ для приведения законодательства в соответствие с обязательствами ОБСЕ", - сообщила глава миссии Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) по наблюдению за выборами Уршула Гацек.



Она назвала агитационную кампанию кандидатов сдержанной.



"Действующий президент баллотировался как совместный кандидат от всех парламентских партий, и, по сути, ему не было брошено серьезного вызова", - отметила Гацек.



В то же время, по ее словам, органы по проведению выборов предоставили обширную информацию избирателям в средствах массовой информации. Из минусов, по ее словам, было то, что в СМИ фактически отсутствовали аналитические репортажи.



"Центральная избирательная комиссия эффективно осуществляла подготовку к выборам и обеспечила всестороннее обучение нижестоящих избирательных комиссий, которые, в свою очередь, обладали опытом и были хорошо оснащены", - заметила Уршула Гацек, отметив, что во время голосования в день выборов "процедуры в целом соблюдались".



Глава миссии призвала казахстанцев продолжать проводимые реформы, в том числе в отношении законов, связанных с выборами и их имплементацией. Она посоветовала снизить требования к кандидатам, в том числе касающиеся образования, места жительства и опыта работы на государственной службе или выборных должностях.



По ее словам, все телевизионные станции, в отношении которых проводился мониторинг, соблюдали положения законодательства, касающиеся равного освещения избирательной кампании в новостях.



"Конституция, закон о выборах и другие законы, связанные с выборами, претерпели ряд изменений. Из последних реформ только переход к однократному семилетнему сроку полномочий президента применим к этим выборам, предыдущие рекомендации остаются невыполненными...



Положительно то, что недавние инициативы в области цифровизации правосудия упростили процедуру подачи жалоб и повысили скорость реагирования государственных органов, а рассмотрение споров было передано из гражданских в специализированные административные суды. В свете предстоящих в ближайшее время парламентских выборов есть возможность для решения вопросов, указанных в сегодняшнем заявлении, в том числе в отношении процедур подсчета голосов и подведения итогов голосования для обеспечения прозрачности и честности голосования", - заключила Гацек.



Напомним, 20 ноября состоялись внеочередные выборы президента Казахстана. По предварительным данным Центральной избирательной комиссии, за Касым-Жомарта Токаева проголосовали 6 456 392 человека, или 81,31 процента избирателей.



460 484 человека проголосовали против всех кандидатов. Это 5,80 процента от общего числа проголосовавших.