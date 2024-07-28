18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
474.83
515.38
5.5
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2024 LADA.KZ
28.07.2024, 10:50

Слова Димаша Кудайбергена вызвали скандал на музыкальном конкурсе в Китае

Новости Казахстана 0 0

Слова казахстанского певца Димаша Кудайбергена, произнесенные им 26 июля на финале музыкального конкурса «Singer 2024», вызвали большой скандал среди китайских зрителей, передает inbusiness.kz со ссылкой на Казинформ.

Фото: © Sputnik / Aram Nersesyan
Фото: © Sputnik / Aram Nersesyan

Во время второго этапа финального соревнования Димаш, обращаясь к известной канадской певице Фаузии, прошептал фразу, которая случайно была услышана зрителями в прямом эфире.

Димаш сказал канадской исполнительнице:

«Они сказали, что перед тобой должен быть китайский певец» («They said, it must be Chinese before you»).

На что Фаузия ответила:

«Хорошо, нет проблем» («Okay, no problem»).

По итогам конкурса Фаузия не вошла в число победителей. Победу одержала китайская певица На Ин, а исполнительница Тань Вэйвэй и певец Сунь Нан заняли второе и третье места соответственно.

В итоге, китайские телезрители и пользователи социальных сетей выразили недовольство организаторам шоу, усомнившись в его честности.

Впоследствии Димаш Кудайберген дал пояснения на своей странице в Weibo, заявив, что Фаузия попросила выступить вместе с ним, а организаторы ответили, что перед ней должен выступать китайский певец («Must be a Chinese singer «for» you»).

Стоит отметить, что Димаш вернулся на сцену конкурса «Singer 2024» спустя семь лет и в первом этапе финала выступил в качестве почетного гостя вместе с известной американской певицей Шанте Торрейн Мур, исполнив песню Lose Control.

Также стоит упомянуть, что неудача Шанте Мур в прохождении во второй этап финала вызвала недовольство поклонников в китайских социальных сетях.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В зону СВО отправились 10 тысяч получивших российский паспорт мигрантовНовости Мира
27.06.2024, 12:40 0
Побывавшая в Европе туристка описала поездку фразой «в России в разы лучше»Новости Мира
24.06.2024, 07:59 0
Муж и жена выиграли рекордные 74 миллиарда рублей в лотереюНовости Мира
14.06.2024, 16:25 0
Казахстанцы будут по-новому платить за водуНовости Казахстана
06.06.2024, 14:11 0
Генетическая мутация: ребенок с неопределенным полом родился в Тюменской областиНовости Мира
07.06.2024, 10:07 0

Последние комментарии

< >
Министерство сделало заявление об утильсборе
tim77712 → Так может всё называть своими именами и судя по рассказанному этот сбор явно не должен называться утилем?
Почему пойманному в Актау на наркосбыте сыну полковника полиции вынесли оправдательный приговор
Yevgeniy 24 → Почему пойманному в Актау на наркосбыте сыну полковника полиции вынесли оправдательный приговор Ответ кроется здесь.
Попавшийся пьяным за рулём чиновник из Мангистау пытался уйти от ответственности
glu-info → Ворон ворону глаз не выклюет.
Почему пойманному в Актау на наркосбыте сыну полковника полиции вынесли оправдательный приговор
Aqtau_2023 → "судьи при отправлении правосудия независимы и подчиняются только конституции и закону" Это ответ для лохов.
Почему пойманному в Актау на наркосбыте сыну полковника полиции вынесли оправдательный приговор
Argallo → "Однако, согласно конституционному закону, судьи при отправлении правосудия независимы и подчиняются только конституции и закону. Какое-либо вмешательство в деятельность суда по отправлению правосуди…