Слова Димаша Кудайбергена вызвали скандал на музыкальном конкурсе в Китае

Слова казахстанского певца Димаша Кудайбергена, произнесенные им 26 июля на финале музыкального конкурса «Singer 2024», вызвали большой скандал среди китайских зрителей, передает inbusiness.kz со ссылкой на Казинформ.
Во время второго этапа финального соревнования Димаш, обращаясь к известной канадской певице Фаузии, прошептал фразу, которая случайно была услышана зрителями в прямом эфире.
Димаш сказал канадской исполнительнице:
«Они сказали, что перед тобой должен быть китайский певец» («They said, it must be Chinese before you»).
На что Фаузия ответила:
«Хорошо, нет проблем» («Okay, no problem»).
По итогам конкурса Фаузия не вошла в число победителей. Победу одержала китайская певица На Ин, а исполнительница Тань Вэйвэй и певец Сунь Нан заняли второе и третье места соответственно.
В итоге, китайские телезрители и пользователи социальных сетей выразили недовольство организаторам шоу, усомнившись в его честности.
Впоследствии Димаш Кудайберген дал пояснения на своей странице в Weibo, заявив, что Фаузия попросила выступить вместе с ним, а организаторы ответили, что перед ней должен выступать китайский певец («Must be a Chinese singer «for» you»).
Стоит отметить, что Димаш вернулся на сцену конкурса «Singer 2024» спустя семь лет и в первом этапе финала выступил в качестве почетного гостя вместе с известной американской певицей Шанте Торрейн Мур, исполнив песню Lose Control.
Также стоит упомянуть, что неудача Шанте Мур в прохождении во второй этап финала вызвала недовольство поклонников в китайских социальных сетях.
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