Слова Димаша Кудайбергена вызвали скандал на музыкальном конкурсе в Китае

Фото: © Sputnik / Aram Nersesyan

Во время второго этапа финального соревнования Димаш, обращаясь к известной канадской певице Фаузии, прошептал фразу, которая случайно была услышана зрителями в прямом эфире.

Димаш сказал канадской исполнительнице:

«Они сказали, что перед тобой должен быть китайский певец» («They said, it must be Chinese before you»).

На что Фаузия ответила:

«Хорошо, нет проблем» («Okay, no problem»).

По итогам конкурса Фаузия не вошла в число победителей. Победу одержала китайская певица На Ин, а исполнительница Тань Вэйвэй и певец Сунь Нан заняли второе и третье места соответственно.

В итоге, китайские телезрители и пользователи социальных сетей выразили недовольство организаторам шоу, усомнившись в его честности.

Впоследствии Димаш Кудайберген дал пояснения на своей странице в Weibo, заявив, что Фаузия попросила выступить вместе с ним, а организаторы ответили, что перед ней должен выступать китайский певец («Must be a Chinese singer «for» you»).

Стоит отметить, что Димаш вернулся на сцену конкурса «Singer 2024» спустя семь лет и в первом этапе финала выступил в качестве почетного гостя вместе с известной американской певицей Шанте Торрейн Мур, исполнив песню Lose Control.

Также стоит упомянуть, что неудача Шанте Мур в прохождении во второй этап финала вызвала недовольство поклонников в китайских социальных сетях.