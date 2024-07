Утилизационный сбор в Казахстане: все доводы "за" и "против"

Фото: elements.envato.com

Для начала нужно понять, какие существуют налоги и платежи при импорте транспортного средства в Казахстан. При ввозе машины в страну нужно пройти таможенную очистку:

таможенный сбор — 20 тысяч тенге;

таможенная пошлина — 15 % от стоимости транспортного средства и его доставки в Казахстан;

НДС — 12 %.

Также есть акциз, уплата которого необходима, если объём двигателя больше трёх литров.

Далее импортёр должен оплатить утилизационный сбор и пройти первичную регистрацию. Размер утильсбора зависит от типа транспортного средства и от объёма двигателя. Рассчитать его вы сможете на официальном сайте АО «Жасыл Даму». К примеру, за легковой автомобиль с двухлитровым двигателем нужно заплатить 646 100 тенге, а с 2,2 литра — 923 тысячи тенге.

Причём за электромобили утильсбор платить не нужно.

Что касается первичной регистрации, то ставка зависит от типа транспортного средства и возраста. К примеру, за постановку на учёт легкового автомобиля возрастом не более двух лет (включая год выпуска) нужно заплатить всего 0,25 МРП (923 тенге). Но за машину старше трёх лет ставка составит уже 500 МРП (1 846 000 тенге).

Куда тратят деньги от утильсбора

В мае 2024 года председатель Сената Маулен Ашимбаев предположил, что причина недовольства граждан — недостаток информации. По его словам, государство должно и дальше поддерживать отечественный автопром, но также нужно показывать, куда тратятся деньги от утильсбора:

«Общественность говорит, что недостаточно информации, как используются эти средства, куда они направляются. Здесь, видимо, есть вопросы. Нужна большая прозрачность, открытость и больше информации для общественности: как используется утильсбор. Отсюда, мне кажется, все вопросы возникают».

Позже в АО «Жасыл Даму» сообщили, что средства, полученные от утилизационного сбора, идут на экологические цели. С начала 2022 года по март 2024 года собрано 725,2 млрд тенге, из которых 482 млрд тенге поступило от производителей транспортных средств и импортёров, ещё 219 млрд тенге поступили от предыдущего оператора утильсбора — «Оператора РОП».

Согласно действующим правилам поддержки автопрома, «Жасыл Даму» возвращает отечественным предприятиям ранее выплаченный ими утилизационный платёж за каждое транспортное средство. Таким образом, утильсбор не «сидит» в стоимости автомобиля казахстанской сборки.

Всего оператор вернул 242,5 млрд тенге. Что касается остальных денег, то часть из них перевели в Фонд развития промышленности для финансирования программ льготного автокредитования и лизинга для покупки населением легковых автомобилей, сельскохозяйственной техники и автобусов. Ещё 200 млрд тенге предусмотрено на финансирование проектов по сбору, сортировке, переработке отходов, покупке пожарных машин и другой специальной техники для организаций лесного хозяйства.

«По всему Казахстану построят новые заводы по переработке отходов, сортировочные линии и модернизируют действующие компании, занимающиеся сбором, сортировкой и переработкой отходов, купят спецтехнику для вывоза отходов в регионах. В том числе введут 21 линию по сортировке отходов мощностью три миллиона тонн в год и 45 заводов по переработке мощностью 1,2 млн тонн в год, закупят 223 единицы спецтехники», говорится в заявлении «Жасыл Даму».

Чем люди недовольны

Выступая на общественных слушаниях по петиции касательно утилизационного сбора, депутат Мажилиса Олжас Куспеков заявил, что нужно «разделить утилизацию от производства». По его словам, когда правительство приводит аргументы в пользу утилизационного платежа, оно говорит об экологии, тогда как граждане задают вопросы в привязке с поддержкой автопрома.

Инициатор петиции «Нет утильсбору» Санжар Бокаев считает, что размеры утилизационного платежа и платы за первичную регистрацию завышены.

«Необходимо снизить утильсбор до 150 тысяч тенге на легковой автомобиль. По нашим расчётным показателям, утильсбор по ставке до 200 тысяч тенге, к примеру, может обеспечить массовое обновление автопарка по 350 тысяч автомобилей ежегодно. И 200 тысяч старых авто будут выкупаться по стоимости утилизации. Освобождение от НДС 12 % и пошлины 15 % — достаточное стоимостное преимущество для автопроизводителей Казахстана», заявил Санжар Бокаев на брифинге в Алматы по итогам слушаний.

Однако, по данным МВД, в рамках легализации автомобилей с иностранными номерами первичную регистрацию прошло более 300 тысяч транспортных средств, средний возраст которых составляет 17 лет. Большинство из них не соответствует техническому регламенту и экологическому классу.

В ходе всё тех же слушаний директор Агентства мониторинга и анализа автомобильного рынка Артур Мискарян заявил, что инициаторы петиции напрямую заинтересованы в импорте автозапчастей, но никак не в развитии автопрома. По его словам, большая часть актива инициаторов выступает от имени юридического лица — Союза независимого бизнеса Казахстана.

«Кто-нибудь задавался вопросом, что это за организация, какие она имеет компетенции, какие там бизнес-интересы и так далее? Здесь не нужно какой-то тяжёлой аналитики. В этом объединении юридических лиц состоит 19 предприятий, 10 из них — ИП. Все члены этого объединения занимаются розничной торговлей запчастями, одна из них занимается импортом сельскохозяйственной техники. Давайте прямо говорить: участники этого объединения прямо заинтересованы в продаже запасных частей», заявил Артур Мискарян.

И действительно, по данным из открытых источников, среди учредителей Союза независимого бизнеса Казахстана числятся ТОО «TSP Авто» и ТОО «Leto Spare Parts», у которых вид деятельности указан как «Оптовая торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями». У ряда других участников союза указано «Оптовая торговля широким ассортиментом товаров без какой-либо конкретизации».

Эту же мысль транслировал и министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев. Он считает, что отмена утилизационного сбора выгодна импортёрам.

«Эти люди зарабатывают на том, что они покупают машины из-за рубежа, привозят и продают их здесь. Это вот вклад в экономику этой группы людей. А вклад в экономику производства и развития именно индустриального — я его оцениваю по-другому. Я считаю, что не надо поддаваться на риторику людей, которые свой собственный заработок ставят чуть выше, чем индустриальное развитие государства», заявил министр в кулуарах заседания Сената в мае 2024 года.

Что с ценами

Многие казахстанцы считают, что в Казахстане завышенные цены на новые автомобили, и ожидают снижения стоимости машин в случае отмены утилизационного сбора и платы за первичную регистрацию.

В феврале 2024 года президент Казахстанского автомобильного союза Анар Макашева в интервью порталу AutoReport сообщила, что ценники на новые автомобили в дилерских центрах всегда согласуются с брендодержателем. А более низкая стоимость этих же моделей с таким же названием комплектации в других странах связана с отсутствием ряда функций.

«Нужно понимать, что комплектации автомобилей разные и зависят от региональных особенностей. К примеру, в ОАЭ теплее, чем в Казахстане, поэтому для местных машин не нужна печка. Так же и с другими автокомпонентами, их разрабатывают, основываясь на особенностях того или иного региона», объяснила Анар Макашева.

По её словам, все автомобили в казахстанских дилерских центрах соответствуют отечественному техрегламенту. К примеру, машина должна быть с левым рулем, её экологический класс — не ниже Евро-5, есть минимум две подушки безопасности. В противном случае поставить транспортное средство на учёт просто невозможно.

«Таким образом, если серый импортёр ввозит в страну автомобиль, соответствующий техническому регламенту и имеющий те же характеристики и комплектацию, что и транспортные средства у официальных дилеров, то его стоимость не будет отличаться от цены автомобилей, предлагаемых в дилерских центрах», добавила спикер.

Эксперты отмечают, что с увеличением доли локализации цены на новые автомобили в Казахстане должны стать ниже. По словам Анар Макашевой, установка мультимедиа казахстанского производства снизит конечную стоимость машины отечественной сборки на 100–150 долларов (от 47,3 до 71 тысяч тенге).

Напомним, что в Алматы и Костанае уже строятся комплексы по производству автокомпонентов. К примеру, в южной столице планируется локализовать производство автомобильных сидений совместно с Youngsan Glonet Corp. Ltd. (Корея), мультимедийных систем для автомобилей Hyundai совместно с Motrex Co Ltd. (Корея), а также полиуретановых ковриков, подкрылков и брызговиков.

Ранее Канат Шарлапаев заявил, что к 2026 году все транспортные средства в Казахстане будут выпускаться мелкоузловым способом.

«У меня нет конкретного прогноза, как будет формироваться ценообразование автомобильного рынка через пять лет. Достаточно сложно спрогнозировать, что будет через пять лет, не всегда можно быть уверенным, что произойдёт через два дня. Но как только мы произведём достаточно большое количество автомобилей за счёт экономики и масштабов, конечно же, цена на автомобили будет снижаться», заявил министр.

Международный опыт

Чтобы понимать, куда движется казахстанский автопром, можно рассмотреть международный опыт. Например, Таиланд. До пандемии страна входила в десятку крупнейших производителей автомобилей в мире. Помимо внутреннего рынка, машины местного производства поставляются в страны Юго-Восточной Азии.

Автомобильная промышленность Таиланда берет своё начало в 60-х годах прошлого столетия. Тогда совместные предприятия в стране открыли Ford, Fiat и Nissan. На первоначальном этапе требуемый минимальный уровень локализации не превышал 25 %.

Уже в 1983 году власти Таиланда повысили пошлины на импортные автомобили до 150 % от их стоимости и установили требование по локализации комплектующих до 50 %.

Именно второй пункт вызвал большое недовольство бизнеса, после чего показатель снизили до 45 %, но параллельно ввели запрет на импорт легковых автомобилей.

Мораторий сняли только в 1991 году, однако в стране действовала пошлина на импорт машин в размере 300 %. Сейчас этот налог уже ниже — 80 % от стоимости импорта. Это говорит о том, что в Таиланде продолжают поддерживать местный автопром.

Как итог: по данным аналитического агентства Focus2Move, в 2023 году в Таиланде продано 651,3 тыс. новых транспортных средств, что на 3,6 % больше, чем в 2022 году. Лидерами продаж стали автомобили, локализованные на местных предприятиях — Toyota, Honda, Ford и Mitsubishi. Причём показатели продаж 2023 года не являются рекордными для Таиланда. Пик пришёлся на 2012-й (1,44 млн продаж), 2017 и 2018 годы (по 1,04 млн).