"Болашак" выступил с важным заявлением для своих студентов в США

Фото: Reuters

На сегодняшний день, 31 стипендиат, обучающийся в университетах штата Флорида - Florida State University, University of Florida, University of South Florida и University of Miami, остаются в своих домах. Учебные заведения временно закрыты, учебный процесс приостановлен.

Всех стипендиатов призвали строго соблюдать меры безопасности и оставаться на связи для оперативного информирования.

"Все наши стипендиаты проинформированы о предстоящем шторме и находятся на постоянной связи с кураторами. Мы поддерживаем контакт как со стипендиатами так и с университетами, чтобы своевременно реагировать на любые изменения ситуации. На данный момент ситуация спокойная", - сообщила пресс-секретарь АО "Центр международных программ" Ляззат Тукушева.

Ранее на Флориду обрушился тропический шторм "Хелен", в результате которого никто из числа стипендиатов не пострадал.