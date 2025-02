Фото: Pexels/Pixabay

Американский миллиардер Илон Маск был в числе первых, кто высказался об Агентстве по международному развитию США (USAID). Он назвал её «преступной организацией, которой пора умереть», а ещё бизнесмен обвинил USAID в финансировании исследования COVID-19. Илон Маск не согласился с отказом организации предоставить доступ к секретным материалам представителям департамента госэффективности, который возглавляет гендиректор SpaceX. Это, по мнению широкой общественности, и привело к позиционной войне.

После прихода в Белый дом Дональда Трампа противостояние Маска и Агентства закончилось закрытием последнего. Так, решение о возобновлении работы примут только после чистки верхушки, где засели, по мнению американского лидера, «радикальные безумцы».

3 февраля штаб-квартира USAID в Вашингтоне закрылась, и сайт Агентства перестал работать. В тот же день новый глава ведомства Мэтт Хопсон подал в отставку. Белый дом даже опубликовал список самых нелепых трат USAID, которые агентство направляло на проекты с сомнительными целями.

Вслед за объявлением о закрытии всполошились и организации, которых финансировал USAID. Агентство открыли ещё в 1961 году по указу президента США Джона Кеннеди, и за это время оно успело распространить свою зону влияния далеко за пределы Америки. Таким образом, выполнив свои основные задачи: управление помощью другим странам и предоставление грантов на проекты по развитию государств. Последнее привело к тому, что USAID обвиняли в организации ряда государственных переворотов и «цветных революциях».

Не обошли длинные руки организации и Казахстан. О том, чтобы проверить зарубежные гранты, выделяемые неправительственным организациям, высказались и депутаты Мажилиса. Так, Магеррама Магеррамова возмутили новые подробности об агентстве USAID, которое, по его словам, финансировало ЛГБТ-инициативы, протестные движения и спорные социальные программы.

Кому в Казахстане передавали тысячи долларов от USAID и Госдепа США?

Отметим, что Госдепартамент США и международные НПО за счёт американских налогоплательщиков финансируют определённые медийные проекты. В октябре 2021 года USAID выделил Общественному объединению «Қадір қасиет» 460 тысяч долларов. Освоить их должны были за 2,5 года. Деньги были направлены на защиту прав человека: большей частью на женщин и детей. В частности, фонд ратовал за активное участие женщин в государственном управлении и принятии решений на высшем уровне в правительстве. По факту, это пример использования иностранного лобби для влияния на другую страну на законодательном уровне.

В ноябре 2022 года Фонд защиты свободы слова «Әділ сөз» получил по «Программе развития СМИ» более 114 тысяч долларов для правовой поддержки журналистов в Казахстане. В сентябре 2023 года по этой же программе, но на юридическую поддержку и повышение правовых знаний журналистов и блогеров, выделили 100 тысяч долларов. А в сентябре 2024 года Общественный фонд Paper Lab получил около 50 тысяч долларов в рамках «Программы малых грантов посольства США». Деньги должны были пойти на второй Азиатский форум аналитических центров для содействия региональному сотрудничеству.

Зарубежные гранты получают не только неправительственные организации, но и пресса. Так, в сентябре 2023 года по «Программе развития СМИ» издание «Власть» выиграло грант на повышение профессионального мастерства региональных журналистов. Сколько они успели освоить за полтора года, неизвестно.

Расследования Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) и длинные руки США

Оказалось, что знаменитое сообщество журналистов-расследователей, к которому присоединилась и «Власть», получало значительные финансовые вливания от госдепартамента США через USAID. Суммы были настолько крупными, что это давало правительству Америки влиять не только на нарративы расследований, но и на их территориальность.

Согласно расследованию группы журналистов французской Mediapart, Drop Site News (США), Il Fatto Quotidiano (Италия), Reporters United (Греция) и немецкой общественной телерадиокомпании NDR, Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) находился в структурной зависимости от правительства США. Материал увидел свет 2 декабря прошлого года. Отметим, что немецкая телерадиокомпания NDR прекратила сотрудничество с OCCRP после выявления этого факта.

Центр по исследованию коррупции и организованной преступности известен своими громкими расследованиями «The Panama Papers», «Архивы Пандоры», «Секреты CreditSuisse», «Проект Pegasus», «Cyprus Confidential», а также «Laundromat». Они также раскрыли данные об имуществе экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Материал опубликовали в январе 2022 года под названием «Миллиарды Назарбаева. Как казахстанский лидер нации контролирует обширные активы через благотворительные фонды».

200 сотрудников по всему миру; 20 млн долларов годового бюджета; штаб-квартиры в Вашингтоне, Амстердаме и Сараево; объединение 70 членов и 50 партнёров из самых престижных СМИ мира (The New York Times и The Washington Post в США, The Guardian в Великобритании, Der Spiegel и Suddeutsche Zeitung в Германии и Le Monde во Франции) – это всё об OCCRP.

Только независимая на словах организация журналистов-расследователей оказалась финансово зависима от Бюро США по борьбе с международным оборотом наркотиков и правоохранительной деятельности, а также поступлений от Госдепартамента США (USAID). За деньги Агентство по международному развитию США получило право вето на «ключевой персонал». По данным Майка Хеннинга и Шеннон Магуайр из USAID, они рассматривал резюме на должности «главного редактора или генерального директора, управляющего редактора».

«С момента своего создания OCCRP получил не менее 47 миллионов долларов от правительства США. К этому следует добавить 1,1 миллиона долларов, полученных от Европейского союза, и 14 миллионов долларов, полученных от шести европейских стран: Великобритании (семь миллионов долларов), Швеции (четыре миллиона долларов), а остальное поступило от Дании, Швейцарии, Словакии и Франции (чье министерство иностранных дел в прошлом году пожертвовало 100 тысяч долларов). Согласно расчётам, все эти правительства в совокупности обеспечили 70% годового бюджета OCCRP за период 2014 – 2023 годов, из которых только США предоставили 52%. В 2023 году Вашингтон выплатил НПО 11,7 млн ​​долларов, что составило 53% её расходов в тот год», – указало в материале французское издание Mediapart.

Дополним, что с 2019 по 2023 год OCCRP получил от Госдепартамента США 1,7 млн долларов для «Укрепления журналистских расследований в Евразии». Регион включал Россию, Китай и Центральную Азию. При этом в 2020 году основатель издания «Власть» Вячеслав Абрамов присоединился к сообществу в качестве регионального редактора по Центральной Азии.

Инфографика Mediapart

Но и это ещё не всё. Как оказалось, Вашингтон использовал журналистов-расследователей для давления на оппонентов. Материалы должны были придерживаться определённой линии и отвечать на поставленные цели. OCCRP даже получил 173 324 доллара на миссию по «раскрытию и борьбе с коррупцией в Венесуэле». Материал пришёлся на правление президента Николаса Мадуры, которого в США считали авторитарным.

Естественно, руководство центра по исследованию коррупции и организованной преступности, как и представители USAID отрицали какое-либо вмешательство в независимость организации. Более того, французское издание Mediapart указало, что руководитель OCCRP Дрю Салливан и совет директоров угрожали судебным иском СМИ, готовящих расследование. Более того, Саливан выдвинул клеветнические обвинения против нескольких авторов расследования, чтобы дискредитировать их.

Аналог «оружия массового поражения»

Термин «гибридная война» прочно вошёл в нашу реальность. Социальные сети, мессенджеры и даже некоторые СМИ стали инструментами этих действий. Не только дезинформация регулярно появляется в информационном пространстве любого человека, приходится на ежедневной основе бороться с большим количеством фейков, которые транслируются через интернет.

Аналитики отмечают, что Казахстан в условиях глобальной нестабильности испытывает серьёзное давление со стороны: тонны пропаганды выливаются на гражданское общество во всех направлениях. Конечными бенефициарами в этом деле становятся США, Великобритания, Россия, Украина и Турция.

Чего только стоят недавние события, связанные с убийством молодого парня Шерзата Полата в Талгаре. Масштабный вброс фейков стал настоящей неожиданностью для всех казахстанцев. В сети распространились призывы к митингам и даже видеоролики с ними. Однако на кадрах запечатлены январские события 2022 года. Вершиной фейковой бомбы можно назвать переозвучку видеообращения «Дикого» Армана, где осуждённый призывал выйти на улицу. Для воплощения задумки в жизнь использовали искусственный интеллект.

Аналитики полагают, что использование аналога «оружия массового поражения» – лишь репетиция. Учитывая нынешнюю геополитическую ситуацию, можно говорить о том, что финансирование со стороны международных НПО в Центральной Азии и Казахстане будет только расти. И как бы изначально не были прекрасны цели, получатели грантов могут стать проводниками чужих идей, месседжей и даже идеологами «цветных революций» и госпереворотов по всему миру.