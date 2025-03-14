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13.03.2025, 20:43

Казахстан продолжает занимать за рубежом – на этот раз Т102,2 млрд в Европе

Новости Казахстана 0 679

Астана, 13 марта. КазТАГ – Казахстан вновь привлекает внешнее финансирование, на этот раз в размере €200 млн (Т102,2 млрд по текущему курсу) от Европейского инвестиционного банка (ЕИБ), сообщает корреспондент агентства, передает Lada.kz

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Согласно информации представительства Европейского Союза (ЕС) в Казахстане, глобальное подразделение ЕИБ – EIB Global – подписало кредитное соглашение с Банком развития Казахстана (БРК). Эти средства будут направлены на привлечение инвестиций со стороны государственных и частных организаций в развитие устойчивой транспортной инфраструктуры, включая Транскаспийский транспортный маршрут, а также на проекты по развитию возобновляемых источников энергии и борьбе с изменением климата.

Инвестиции также предусмотрены для реализации программы восстановления дорог национального дорожного оператора «КазАвтоЖол», что позволит улучшить транспортное сообщение и инфраструктуру по всей стране.

«Этот шаг является ключевым в реализации Транскаспийского транспортного маршрута – важного элемента стратегии ЕС Global Gateway, направленной на укрепление связей между Европой и Центральной Азией. Кроме того, данное соглашение стало первым практическим результатом четырех меморандумов о взаимопонимании, подписанных ЕИБ Global с Банком развития Казахстана и республиками Центральной Азии в рамках Инвестиционного форума "Европейский Союз – Центральная Азия" в январе 2024 года», – отмечается в сообщении.

В транспортном секторе ожидается восстановление 5 тыс. км национальных и региональных дорог, улучшение пассажирских и грузовых перевозок, повышение безопасности дорожного движения и экологическая модернизация инфраструктуры.

В энергетической сфере кредитные средства будут направлены на финансирование проектов по выработке электроэнергии из возобновляемых источников, что способствует снижению зависимости Казахстана от ископаемого топлива и переходу к экологически чистым источникам энергии. ЕС рассчитывает, что эти инвестиции позволят уменьшить выбросы CO2 за счет использования более экономичных и устойчивых энергетических решений.

«Как банк ЕС, ЕИБ поддерживает ключевые сектора, способствующие устойчивому развитию Казахстана и его переходу к более диверсифицированной экономике. Важно финансировать экологически безопасные проекты транспортной инфраструктуры для обеспечения надежного сообщения между Европой и Центральной Азией. Кроме того, как Климатический банк, мы стремимся поддержать Казахстан в развитии возобновляемой энергетики, сокращении зависимости от углеводородов и снижении выбросов парниковых газов», – заявил генеральный директор EIB Global Эндрю Макдауэлл.

Европейский комиссар по международным партнерствам Йозеф Сикела подчеркнул, что ЕС намерен углублять экономическое сотрудничество с Казахстаном посредством устойчивых инвестиций. По его словам, новое соглашение обеспечит развитие транспортной доступности, инфраструктуры возобновляемых источников энергии и интеграцию Казахстана в Транскаспийский маршрут как часть стратегии Global Gateway.

Председатель правления БРК Марат Елибаев отметил, что госбанк активно привлекает международное финансирование для поддержки инфраструктурных проектов, возобновляемой энергетики и низкоуглеродных инициатив в Казахстане, а также развивает механизмы смешанного финансирования.

«Мы продолжим реализацию этих инициатив и уверены, что сотрудничество с EIB Global позволит успешно воплотить в жизнь значимые проекты, способствующие экономическому развитию и улучшению качества жизни населения», – заявил Елибаев.

Напомним, что 11 ноября КазТАГ сообщал о намерении Казахстана привлечь около Т366 млрд у Азиатского банка развития (АБР) и Азиатского банка инфраструктурных инвестиций на фоне бюджетного дефицита. Учитывая заем у Международного банка реконструкции и развития (МБРР), общий объем привлеченных Казахстаном средств достиг Т636 млрд. В случае ратификации нового кредита у МБРР, сумма госдолга страны по четырем займам составит около Т679,5 млрд.

3 декабря КазТАГ опубликовал ответ премьер-министра Олжаса Бектенова на запрос сенаторов, в котором глава кабмина подчеркнул, что каждый международный заем проходит анализ на целесообразность. Он также сообщил, что правительство внесло на рассмотрение мажилиса отчет о состоянии государственного долга и анонсировало разработку 10-летнего прогноза развития страны с учетом долговой нагрузки. По словам Бектенова, политика управления госдолгом в Казахстане соответствует международным стандартам.

17 декабря вице-министр финансов Ержан Биржанов подтвердил, что три займа у АБР, Азиатского банка инфраструктурных инвестиций и МБРР связаны с покрытием бюджетного дефицита.

 

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