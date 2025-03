Семейное трио: Роза Рымбаева и ее сыновья на сцене Наурыза

Фото: aliokapov / Instagram

В честь праздника Наурыз состоялся концерт, где на одной сцене выступили Роза Рымбаева и ее сыновья – Али Окапов и Мади Рымбаев. Братья исполнили композицию "Мен қазақпын", что означает "Я казах", и их выступление было встречено бурными аплодисментами. Зрители активно поддерживали артистов, подпевали и делились видео в социальных сетях. Мади Рымбаев разместил запись выступления в своем Instagram с подписью: "Наурызды осылай тойладық. Баршаңызға Наурыз құтты болсын!", что переводится как: "Вот так мы отпраздновали Наурыз! Всех с праздником!".​

Роза Рымбаева также выступила на концерте, исполнив свою знаменитую песню "Наурыз", которая ежегодно звучит в этот период и стала символом праздника весны в Казахстане. Подобно тому, как "All I Want for Christmas Is You" ассоциируется с Рождеством, композиция Рымбаевой неизменно объявляет о наступлении самого долгожданного праздника для казахстанцев.