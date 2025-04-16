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16.04.2025, 13:51

Временные убытки пенсионных накоплений казахстанцев: что происходит с активами ЕНПФ?

Новости Казахстана 0 870

16 апреля 2025 года Национальный банк Республики Казахстан опубликовал доклад, в котором разобрался в причинах временных убытков пенсионных накоплений казахстанцев. В материале рассматриваются динамика фондов Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ), результаты их инвестиций, а также меры, которые были предприняты для защиты интересов вкладчиков, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ

 

© Sputnik / Абзал Калиев
© Sputnik / Абзал Калиев

Ключевые факты

  • По состоянию на 1 апреля 2025 года объем средств, хранящихся в ЕНПФ, составил 22,3 трлн тенге, что в пять раз больше, чем в 2014 году.

  • В первом квартале 2025 года фонд понес временные убытки из-за падения стоимости государственных ценных бумаг (ГЦБ) и укрепления тенге по отношению к доллару, однако ситуация начала стабилизироваться.

  • С 2014 по 2024 год реальная доходность ЕНПФ составила 24%, что эквивалентно среднегодовому приросту в 1,16%, с учетом инфляции.

Как обстоят дела с пенсионными накоплениями

На 1 апреля 2025 года в ЕНПФ находилось 22,3 трлн тенге. По сравнению с 2014 годом, когда все пенсионные средства были централизованы в этом фонде, объем средств увеличился более чем в пять раз.

Средства фонда инвестируются в различные финансовые инструменты, обеспечивая диверсификацию рисков. 60% активов находятся в тенге, а 40% — в иностранной валюте. Это распределение помогает защитить активы от инфляции и обеспечивает дополнительные возможности для инвестиций. Валютная составляющая составляет 17,7 млрд долларов или около 9 трлн тенге.

Что касается распределения тенговых активов, то 69% из них составляют государственные ценные бумаги на сумму 9,3 трлн тенге, 15% вложено в облигации квазигосударственных компаний, а около 5% — в банки второго уровня. Валютные активы фондов более диверсифицированы, включая вложения в государственные ценные бумаги различных стран, в облигации казначейства США, а также в акции крупнейших мировых компаний, таких как Apple, Microsoft и Tesla.

Причины временных убытков

В первом квартале 2025 года казахстанцы стали свидетелями уменьшения своих накоплений. Этот процесс был обусловлен снижением инвестиционного дохода, что стало результатом переоценки пенсионных активов.

К основным факторам, повлиявшим на падение стоимости активов, можно отнести:

  • Снижение стоимости государственных ценных бумаг в связи с увеличением их доходности на фоне роста инфляции и увеличенного предложения со стороны Министерства финансов.

  • Укрепление тенге по отношению к доллару, что привело к падению стоимости валютных активов в пересчете на тенге. Это не является реальным убытком, а лишь "бумажным" падением стоимости.

Национальный банк отметил, что данные убытки носили временный характер. Уже в апреле 2025 года управляющие пенсионными активами заработали около 400 млрд тенге, что существенно компенсировало отрицательные результаты первого квартала.

Что будет дальше: прогнозы и перспективы

Темпы восстановления пенсионных активов будут зависеть от ситуации на финансовых рынках, однако важно понимать, что эти временные убытки не означают реальной потери средств. Как подчеркивают эксперты, для определения успеха инвестиций следует ориентироваться на годовые показатели.

В 2024 году доходность ЕНПФ составила 17,84%, а инфляция в Казахстане была на уровне 8,6%. Таким образом, реальная доходность с учетом роста цен составила 9,24%. С учетом долгосрочной перспективы пенсионных накоплений, которые могут длиться до 40 лет, колебания на финансовых рынках не должны вызывать у граждан беспокойства.

Кроме того, в случае обесценивания накоплений, казахстанские граждане имеют право на компенсацию со стороны государства.

Реальная доходность за весь период

Национальный банк также сообщил, что с 2014 по 2024 год фонд показал реальную доходность в 24%. Это означает, что пенсионные накопления казахстанцев за десятилетний период выросли на 24% с учетом инфляции, что эквивалентно среднегодовому приросту в 1,16%. Важно подчеркнуть, что текущие проблемы с доходностью являются временными, и долгосрочные результаты продолжат радовать вкладчиков.

В заключение, Национальный банк заверил, что ситуация с пенсионными активами остается под контролем. Он регулярно отслеживает состояние пенсионного портфеля и действует в соответствии с текущими вызовами на финансовых рынках.

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