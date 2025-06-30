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30.06.2025, 11:37

Восстановление прав без лишних справок: что изменилось для казахстанцев

Новости Казахстана 0 397

30 июня 2025 года филиал госкорпорации «Правительство для граждан» по Алматы разъяснил порядок восстановления водительских прав для казахстанцев, потерявших или испортивших удостоверение. Специалисты рассказали, куда обращаться, какие документы подготовить и на что обратить внимание при оформлении нового документа, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: gov.kz
Фото: gov.kz

Куда обращаться для восстановления прав

Для получения дубликата водительского удостоверения необходимо обратиться в специализированный центр обслуживания населения (спецЦОН). Именно там принимаются заявления на выдачу новых прав при их потере или повреждении.

Необходимые документы и госпошлина

При подаче заявления потребуется:

  • удостоверение личности;

  • квитанция об оплате государственной пошлины. В 2025 году размер пошлины составляет 1,25 месячного расчетного показателя (МРП), что эквивалентно 4921 тенге.

Заявление нужно заполнить по установленной форме непосредственно в спецЦОНе.

Срок изготовления и аннулирование старых прав

Дубликат водительского удостоверения изготавливается в течение 90 минут с момента подачи всех необходимых документов. Важно помнить, что ранее выданное удостоверение автоматически признается недействительным.

Нужно ли предоставлять медицинскую справку

Медицинская справка по форме 073/у потребуется только в том случае, если срок действия прав истек. При этом приносить справку в бумажном виде больше не нужно — результаты медицинского осмотра автоматически направляются в информационную систему. Дополнительно не требуется предоставлять справки из психоневрологического и наркологического диспансеров.

В каких случаях оформляется новое удостоверение

Заявление на выдачу нового водительского удостоверения можно подать в следующих ситуациях:

  • утрата прав;

  • окончание срока их действия;

  • изменение персональных данных (например, смена фамилии);

  • повреждение удостоверения;

  • необходимость добавления новой водительской категории.

Рекомендации специалистов

В филиале госкорпорации советуют не затягивать с заменой водительского удостоверения и подавать заявление за 1-2 месяца до истечения срока действия документа. Это позволит избежать лишней спешки и временных ограничений на управление транспортным средством.

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