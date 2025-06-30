Восстановление прав без лишних справок: что изменилось для казахстанцев

30 июня 2025 года филиал госкорпорации «Правительство для граждан» по Алматы разъяснил порядок восстановления водительских прав для казахстанцев, потерявших или испортивших удостоверение. Специалисты рассказали, куда обращаться, какие документы подготовить и на что обратить внимание при оформлении нового документа, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.
Для получения дубликата водительского удостоверения необходимо обратиться в специализированный центр обслуживания населения (спецЦОН). Именно там принимаются заявления на выдачу новых прав при их потере или повреждении.
При подаче заявления потребуется:
удостоверение личности;
квитанция об оплате государственной пошлины. В 2025 году размер пошлины составляет 1,25 месячного расчетного показателя (МРП), что эквивалентно 4921 тенге.
Заявление нужно заполнить по установленной форме непосредственно в спецЦОНе.
Дубликат водительского удостоверения изготавливается в течение 90 минут с момента подачи всех необходимых документов. Важно помнить, что ранее выданное удостоверение автоматически признается недействительным.
Медицинская справка по форме 073/у потребуется только в том случае, если срок действия прав истек. При этом приносить справку в бумажном виде больше не нужно — результаты медицинского осмотра автоматически направляются в информационную систему. Дополнительно не требуется предоставлять справки из психоневрологического и наркологического диспансеров.
Заявление на выдачу нового водительского удостоверения можно подать в следующих ситуациях:
утрата прав;
окончание срока их действия;
изменение персональных данных (например, смена фамилии);
повреждение удостоверения;
необходимость добавления новой водительской категории.
В филиале госкорпорации советуют не затягивать с заменой водительского удостоверения и подавать заявление за 1-2 месяца до истечения срока действия документа. Это позволит избежать лишней спешки и временных ограничений на управление транспортным средством.
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