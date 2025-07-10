Спрос опережает предложение: как улучшить ситуации на рынке автогаза в Казахстане

В Казахстане ощущается нехватка объёмов сжиженного нефтяного газа - спрос опережает предложения. Казахстанская топливная ассоциация (КТА) рассказала, какие меры могли бы позволить изменить ситуацию, сообщает Lada.kz со ссылкой на сайт PetroCounsil.

Фото: gov.kz

Какие шаги необходимы для развития газомоторного транспорта

По мнению представителей КТА, переход на газ требует системного подхода. В частности, они выделили несколько ключевых направлений:

Увеличение производства СНГ , включая запуск новых мощностей, например, в рамках проекта Кашаган;

Развитие инфраструктуры заправок для компримированного природного газа (КПГ) и сжиженного природного газа (СПГ), особенно на междугородних маршрутах;

Финансовая поддержка установки ГБО (газобаллонного оборудования) — через субсидии, программы лизинга и льготные кредиты;

Прозрачное и гибкое ценообразование , которое поможет предотвратить дефицит топлива;

Развитие технической и сервисной базы , обучение специалистов и сертификация оборудования.

Важно также стимулировать установку ГБО на сжиженный природный газ (СПГ) и КПГ через субсидии, программы лизинга или льготные кредиты.

Растущий спрос: 677 тысяч авто уже переведены на газ

Согласно данным КТА, в Казахстане на газовое топливо уже переведены более 677 тысяч автомобилей, что составляет значительную долю автопарка. За последние три года количество машин, использующих СНГ, выросло на 38%. Это подтверждает устойчивый интерес со стороны потребителей.

Эксперты подчеркивают, что для масштабного перехода на сжиженный природный газ (СПГ) необходимы серьезные инвестиции в заправочные станции и логистику. СПГ может активно использоваться в грузовом и магистральном транспорте, а также в междугородных перевозках. Также наблюдается рост интереса к КПГ, однако его распространение ограничено слабой инфраструктурой.

Объемы и структура потребления СНГ в Казахстане

В 2024 году в стране было потреблено порядка 2,1 млн тонн СНГ, что составляет около 20% от всего объема автомобильного топлива, включая бензин и дизтопливо. Рост популярности автогаза связан как с его экономичностью, так и с увеличением числа автомобилей, оснащенных ГБО.

Сегодня в Казахстане работают более 2 тысяч автогазозаправочных станций (АГЗС). Однако, по признанию экспертов, наблюдается дефицит самого газа, поскольку спрос обгоняет предложение.

Производство и экспорт: рост объемов и снижение поставок за рубеж

Производство сжиженного газа в 2024 году увеличилось почти на 2%, составив 3,01 млн тонн, по данным агентства Argus. При этом экспорт снизился на 11,2%, до 698,1 тыс. тонн. Это свидетельствует о приоритетном обеспечении внутреннего спроса.

Крупнейшими производителями автогаза остаются:

«Тенгизшевройл» — 1,2 млн тонн (-1,7% к 2023 году);

«СНПС-Актобемунайгаз» — 480,3 тыс. тонн (-0,9%);

Шымкентский НПЗ — 334,8 тыс. тонн (+3,5%);

Павлодарский НХЗ — 322 тыс. тонн (+3,6%);

Атырауский НПЗ — 213,1 тыс. тонн (+9,7%).

Повышение цен: как изменились оптовые и розничные тарифы

В декабре 2024 года Минэнерго установило новые оптовые цены на СНГ — 51 932 тенге за тонну (рост на 15%). С 1 февраля 2025 года поднялись и предельные розничные цены, в зависимости от региона — на 5–20 тенге за литр, или до 30,5%.

Наиболее заметный рост зафиксирован в Актюбинской области — с 59 до 77 тенге за литр (+30,5%). В Мангистауской области, которая исторически чувствительна к ценам на топливо, рост был минимальным — с 59 до 65 тенге (+10,2%).

Перспектива: газовое топливо — альтернатива с потенциалом

По мнению КТА, СНГ прочно закрепился как альтернатива бензину и дизтопливу. Однако дальнейшее расширение газомоторного сегмента возможно только при условии согласованной государственной политики, включающей финансовые стимулы, развитие инфраструктуры и производство топлива.

Развитие газомоторной отрасли позволит не только удешевить эксплуатацию транспорта, но и снизить зависимость от традиционных видов топлива, а также улучшить экологическую ситуацию в стране.