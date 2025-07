В США детей «продали в цирк Казахстана» — американская выходка возмутила туристов

Қазақ тіліне аудару

В одном из ресторанов на побережье американского штата Флорида посетители обнаружили табличку с необычным предупреждением. Надпись на английском языке гласила:

"Children left unattended will be sold to the circus in China or Kazakhstan" — в переводе: "Дети, оставленные без присмотра, будут проданы в цирк в Китай или Казахстан.", сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.