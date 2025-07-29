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29.07.2025, 13:24

В США детей «продали в цирк Казахстана» — американская выходка возмутила туристов

Новости Казахстана 0 632

В одном из ресторанов на побережье американского штата Флорида посетители обнаружили табличку с необычным предупреждением. Надпись на английском языке гласила:
"Children left unattended will be sold to the circus in China or Kazakhstan" — в переводе: "Дети, оставленные без присмотра, будут проданы в цирк в Китай или Казахстан.", сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

 

Фото: Читатели NUR.KZ
Фото: Читатели NUR.KZ

Необычная табличка в ресторане вызвала недоумение

Фото этой надписи в редакцию NUR.KZ прислал казахстанский турист, отдыхавший в США. Он отметил, что подобная формулировка, пусть и задумана как шутка, звучит оскорбительно по отношению к Казахстану.

«Шутка» вызвала негативную реакцию

Отправитель выразил недоумение по поводу выбора стран, упомянутых в табличке:

"А почему именно Казахстан? Очень странный выбор для шуточного предупреждения. Это выглядит как желание вставить громкое имя без всякой причины. Подобное упоминание нашей страны, пусть даже и в шутку, вызывает неприятные чувства. Ведь можно было обойтись без конкретных названий вообще."

Многие казахстанцы в соцсетях также отреагировали с возмущением на фото. Пользователи сочли такую подачу проявлением неуважения и стереотипного мышления.

Шутки ресторана давно отличаются эпатажностью

Предупреждение

Предупреждение в ресторане. Фото: instagram.com/circleswaterfront

Предупреждение

Предупреждение в ресторане. Фото: facebook.com/CirclesWaterfront

Как выяснилось, заведение, где установлена табличка, известно своим провокационным стилем. В социальных сетях ресторана можно найти и другие нестандартные надписи. Вот некоторые из них:

  • "Употребление алкогольных напитков до беременности может привести к беременности. Мы вас предупредили. Не будь идиотом."

  • "За этой точкой вы можете столкнуться с… обнаженными загорающими, поедающими вафли."

Вопрос уважения: допустимы ли такие «шутки»?

Пока администрация ресторана не прокомментировала ситуацию, в обществе обсуждают, где проходит грань между юмором и неуважением. Особенно в тех случаях, когда в шутках упоминаются реальные страны и культуры. Для многих казахстанцев подобные таблички — это повод задуматься о том, как изображается их страна за рубежом и насколько эти образы соответствуют действительности.

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Комментарии

2 комментарий(ев)
Sara19k
Sara19k
Спасибо Борату!!!
29.07.2025, 09:30
Галина63
Галина63
Скорее всего тому человеку, который писал это объявление, первое, что пришло на ум, из более менее известных ему названий стран. Это писал не далекого ума человек, вот и все. Нечего здесь даже рассуждать или обижаться. На людей с мизерным умом не обижаются. А, туристу, я бы посоветовала не поднимать бурю в стакане.
29.07.2025, 09:06
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