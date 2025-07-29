В США детей «продали в цирк Казахстана» — американская выходка возмутила туристов

В одном из ресторанов на побережье американского штата Флорида посетители обнаружили табличку с необычным предупреждением. Надпись на английском языке гласила:
"Children left unattended will be sold to the circus in China or Kazakhstan" — в переводе: "Дети, оставленные без присмотра, будут проданы в цирк в Китай или Казахстан.", сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.
Фото этой надписи в редакцию NUR.KZ прислал казахстанский турист, отдыхавший в США. Он отметил, что подобная формулировка, пусть и задумана как шутка, звучит оскорбительно по отношению к Казахстану.
Отправитель выразил недоумение по поводу выбора стран, упомянутых в табличке:
"А почему именно Казахстан? Очень странный выбор для шуточного предупреждения. Это выглядит как желание вставить громкое имя без всякой причины. Подобное упоминание нашей страны, пусть даже и в шутку, вызывает неприятные чувства. Ведь можно было обойтись без конкретных названий вообще."
Многие казахстанцы в соцсетях также отреагировали с возмущением на фото. Пользователи сочли такую подачу проявлением неуважения и стереотипного мышления.
Предупреждение в ресторане. Фото: instagram.com/circleswaterfront
Предупреждение в ресторане. Фото: facebook.com/CirclesWaterfront
Как выяснилось, заведение, где установлена табличка, известно своим провокационным стилем. В социальных сетях ресторана можно найти и другие нестандартные надписи. Вот некоторые из них:
"Употребление алкогольных напитков до беременности может привести к беременности. Мы вас предупредили. Не будь идиотом."
"За этой точкой вы можете столкнуться с… обнаженными загорающими, поедающими вафли."
Пока администрация ресторана не прокомментировала ситуацию, в обществе обсуждают, где проходит грань между юмором и неуважением. Особенно в тех случаях, когда в шутках упоминаются реальные страны и культуры. Для многих казахстанцев подобные таблички — это повод задуматься о том, как изображается их страна за рубежом и насколько эти образы соответствуют действительности.
Комментарии2 комментарий(ев)