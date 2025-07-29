В США детей «продали в цирк Казахстана» — американская выходка возмутила туристов

Қазақ тіліне аудару

В одном из ресторанов на побережье американского штата Флорида посетители обнаружили табличку с необычным предупреждением. Надпись на английском языке гласила: "Children left unattended will be sold to the circus in China or Kazakhstan" — в переводе: "Дети, оставленные без присмотра, будут проданы в цирк в Китай или Казахстан.", сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Фото: Читатели NUR.KZ

Необычная табличка в ресторане вызвала недоумение

Фото этой надписи в редакцию NUR.KZ прислал казахстанский турист, отдыхавший в США. Он отметил, что подобная формулировка, пусть и задумана как шутка, звучит оскорбительно по отношению к Казахстану.

«Шутка» вызвала негативную реакцию

Отправитель выразил недоумение по поводу выбора стран, упомянутых в табличке:

"А почему именно Казахстан? Очень странный выбор для шуточного предупреждения. Это выглядит как желание вставить громкое имя без всякой причины. Подобное упоминание нашей страны, пусть даже и в шутку, вызывает неприятные чувства. Ведь можно было обойтись без конкретных названий вообще."

Многие казахстанцы в соцсетях также отреагировали с возмущением на фото. Пользователи сочли такую подачу проявлением неуважения и стереотипного мышления.

Шутки ресторана давно отличаются эпатажностью

Предупреждение в ресторане. Фото: instagram.com/circleswaterfront

Предупреждение в ресторане. Фото: facebook.com/CirclesWaterfront

Как выяснилось, заведение, где установлена табличка, известно своим провокационным стилем. В социальных сетях ресторана можно найти и другие нестандартные надписи. Вот некоторые из них:

"Употребление алкогольных напитков до беременности может привести к беременности. Мы вас предупредили. Не будь идиотом."

"За этой точкой вы можете столкнуться с… обнаженными загорающими, поедающими вафли."

Вопрос уважения: допустимы ли такие «шутки»?

Пока администрация ресторана не прокомментировала ситуацию, в обществе обсуждают, где проходит грань между юмором и неуважением. Особенно в тех случаях, когда в шутках упоминаются реальные страны и культуры. Для многих казахстанцев подобные таблички — это повод задуматься о том, как изображается их страна за рубежом и насколько эти образы соответствуют действительности.