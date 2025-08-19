Из России на родину: казахстанских мигрантов стали чаще выдворять из страны

Қазақ тіліне аудару

С начала 2025 года из России были депортированы 2800 иностранных граждан, нарушивших миграционные нормы — это на 17% больше, чем в прошлом году. Среди активных стран-источников миграции остаются Китай, Узбекистан, Таджикистан, Киргизия и Казахстан, сообщает Lada.kz со ссылкой на Kazinform.

Фото: кадр YouTube

Эксперты отмечают, что ужесточение контроля затрагивает и казахстанцев, которые не соблюдают правила въезда или пребывания в РФ.

Рост выявленных нарушений и снижение легальных разрешений

Согласно данным МВД РФ за первые шесть месяцев 2025 года:

на 7,2% увеличилось число выявленных преступлений по организации незаконной миграции;

на 27,9% возросло число пресеченных фактов нарушения иностранными гражданами правил въезда или пребывания;

на 31,6% сократилось количество выданных разрешений на временное проживание;

на 32,2% уменьшилось число видов на жительство.

Для граждан Казахстана это означает, что пребывание в России без официальных документов становится крайне рискованным.

Усиление ответственности за нелегальную миграцию

Спикер Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что с 2024 года в России действует 21 закон в сфере миграционной политики, 17 из которых инициированы депутатами. В результате:

усилена ответственность за организацию нелегальной миграции и участие в подобных преступлениях;

за нарушение предусмотрено до 15 лет лишения свободы;

у 791 человека, депортированного с начала года, было аннулировано российское гражданство.

Новые нормы и расширение оснований для лишения гражданства

С 11 августа 2025 года вступил в силу Федеральный закон № 316-ФЗ, расширивший основания для прекращения приобретенного гражданства РФ до 80 случаев. В список добавлено более 20 составов 14 статей УК РФ.

Это особенно важно для граждан Казахстана, которые имеют российское гражданство и могут быть лишены его в случае выявленных нарушений.

Миграционный поток сохраняется

Несмотря на ужесточение законодательства, поток мигрантов в Россию не уменьшился. Казахстанские граждане по-прежнему активно посещают страну, как и жители Китая, Узбекистана, Таджикистана и Киргизии.

Володин добавил, что ряд новых инициатив по усилению миграционного контроля находится в разработке и в ближайшие годы могут вступить в силу дополнительные меры.