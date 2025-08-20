Мать с семимесячным ребенком выпали из окна 7 этажа в Степногорске

В Степногорске произошёл очередной трагический случай: женщина с семимесячной дочерью выпала из окна седьмого этажа, сообщает Lada.kz со ссылкой на "Мой город".
Инцидент случился 19 августа около 5:00 утра. По предварительной информации, женщина находилась в гостях у родственников, когда выпала из окна вместе с ребёнком на руках.
Мама и ребёнок погибли на месте.
По данному факту правоохранительные органы начали досудебное расследование. Стражи порядка выясняют причины и обстоятельства трагедии.
Напомним, 30 июля в Павлодаре произошёл схожий инцидент: женщина выбросила двоих детей из окна пятого этажа, после чего прыгнула сама.
Последствия для детей: годовалый ребёнок скончался в больнице, старший сын выписан и теперь проходит длительную реабилитацию.
Состояние матери: женщина находится в сознании в больнице, её палату охраняют круглосуточно.
