Мать с семимесячным ребенком выпали из окна 7 этажа в Степногорске

В Степногорске произошёл очередной трагический случай: женщина с семимесячной дочерью выпала из окна седьмого этажа, сообщает Lada.kz со ссылкой на "Мой город".

Фото: chgtrk.ru

Обстоятельства происшествия

Инцидент случился 19 августа около 5:00 утра. По предварительной информации, женщина находилась в гостях у родственников, когда выпала из окна вместе с ребёнком на руках.

Мама и ребёнок погибли на месте.

Расследование

По данному факту правоохранительные органы начали досудебное расследование. Стражи порядка выясняют причины и обстоятельства трагедии.

Похожий случай в Павлодаре

Напомним, 30 июля в Павлодаре произошёл схожий инцидент: женщина выбросила двоих детей из окна пятого этажа, после чего прыгнула сама.