Каждый тенге под лупой: Минфин Казахстана объявил войну бюджетным злоупотреблениям

Министерство финансов Казахстана внедряет современные цифровые инструменты, которые позволят полностью контролировать расходование бюджетных средств и повышать прозрачность финансовых процессов, сообщает Lada.kz со ссылкой на digitalbusiness.kz.

Фото: freepik

Цифровизация бюджета: новая эра контроля

В рамках подготовки бюджета на 2026–2028 годы с помощью инновационной системы «Государственное планирование» уже удалось выявить ошибки и неэффективные запросы на сумму 1,5 триллиона тенге.

Система обеспечивает постоянный мониторинг бюджетных расходов, позволяя оперативно реагировать на возможные злоупотребления и корректировать бюджетные решения ещё на стадии планирования.

Реальный контроль в режиме нон-стоп

По словам председателя Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Ержана Мынжасарова, новая платформа позволяет отслеживать движение каждого тенге в режиме реального времени.

«Мы создаем систему, в которой каждый тенге бюджетных средств можно отследить мгновенно. Это исключает возможность злоупотреблений и повышает доверие общества к государственным институтам. Цифровые инструменты позволяют не только выявлять нарушения постфактум, но и предотвращать их ещё на стадии планирования и исполнения бюджета», — отметил Мынжасаров.

Прозрачность и доверие общества

Внедрение цифровых инструментов планируется не только для внутреннего аудита, но и для повышения открытости государственных финансов перед обществом. Это шаг к повышению эффективности бюджета и минимизации финансовых рисков.