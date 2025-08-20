18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
538.57
629.48
6.71
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
20.08.2025, 09:28

110 тысяч тенге ежемесячно: новые размеры детских выплат в 2025 году

Новости Казахстана 0 380

С начала 2025 года казахстанские многодетные семьи получили государственные пособия на общую сумму более 354 миллиардов тенге. Министерство труда и социальной защиты населения разъяснило, кто имеет право на выплаты и в каких размерах они предоставляются, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

© Sputnik / Владислав Воднев
© Sputnik / Владислав Воднев

Кто может рассчитывать на пособие

Пособие назначается независимо от уровня дохода семьи, если в ней:

  • есть четверо и более совместно проживающих несовершеннолетних детей;

  • либо дети обучаются по очной форме в вузах или колледжах и не достигли 23 лет.

Размер выплат для многодетных семей

Сумма ежемесячного пособия зависит от количества детей в семье:

  • 4 ребёнка – 63 030 тенге (16,03 МРП);

  • 5 детей – 78 798 тенге (20,04 МРП);

  • 6 детей – 94 565 тенге (24,05 МРП);

  • 7 детей – 110 332 тенге (28,06 МРП);

  • 8 и более детей – дополнительно по 15 728 тенге (4 МРП) на каждого ребёнка.

Доплаты для матерей с государственными наградами

Ежемесячные выплаты предусмотрены также для женщин, удостоенных званий и наград за материнский подвиг:

  • обладательницы подвески «Күміс алқа» – 25 165 тенге (6,40 МРП);

  • обладательницы подвески «Алтын алқа», звания «Мать-героиня», а также орденов «Материнская слава» I и II степени – 29 097 тенге (7,40 МРП).

Индексация выплат

В Минтруда напомнили, что с 1 января 2025 года все государственные социальные пособия для семей с детьми были увеличены на 6,5 %.

0
1
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 15 сентября в Казахстане жильцам добавляют три обязательных платежаНовости Казахстана
14.08.2025, 13:10 0
Казахстанцам откроют доступ к полной сумме пенсионных накопленийНовости Казахстана
21.07.2025, 09:41 0
Кредиты для тысяч казахстанцев станут недоступными из-за новых правилНовости Казахстана
11.08.2025, 20:29 0
Казахстанцы могут переводить пенсионные накопления на депозит для покупки квартиры - всё, что нужно знатьНовости Казахстана
10.08.2025, 12:28 0
В Казахстане вводят кардинальные изменения в процедуре регистрации по месту жительства: что нужно знатьНовости Казахстана
08.08.2025, 19:07 0

Последние комментарии

< >
Лидеры Евросоюза продолжат поддержку Украины и усилят давление на Россию
дорожник → Запад проявляет маниакальное упорство себе же во вред
Жильцы не хотят платить: в акимате объяснили появление мусорной свалки у ЖК в Актау
fox1167 → "Жильцы не хотят платить"-----В таком случае пусть живут в собственной свалке! Долго не протянут! Сначала начнут скулить что появилась вонь потом появятся мухи и прочая кусачая мелочь Ну а когда появ…
«267 миллионов на ветер»: ливнесток в центре Актау раскритиковали водители
fox1167 → "Наши специалисты лично находились на месте ночью и убедились, что ливневка работает, - отметили в акимате."-----Специалисты? Я бы усомнился их так называть!
«267 миллионов на ветер»: ливнесток в центре Актау раскритиковали водители
maksimsh → Нам в 4м так и поменяли! уже год назад заявку приняли и с тех пор как гремела так и гремит под окнами А знаете почему не работает? потому что ливневки должны быть ВДОЛЬ дороги а не ПОПЕРЕК!
Трамп призвал Зеленского заключить сделку с Россией по Украине
дорожник → Трамп тянет на Нобелевскую премию мира