110 тысяч тенге ежемесячно: новые размеры детских выплат в 2025 году

С начала 2025 года казахстанские многодетные семьи получили государственные пособия на общую сумму более 354 миллиардов тенге. Министерство труда и социальной защиты населения разъяснило, кто имеет право на выплаты и в каких размерах они предоставляются, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.
Пособие назначается независимо от уровня дохода семьи, если в ней:
есть четверо и более совместно проживающих несовершеннолетних детей;
либо дети обучаются по очной форме в вузах или колледжах и не достигли 23 лет.
Сумма ежемесячного пособия зависит от количества детей в семье:
4 ребёнка – 63 030 тенге (16,03 МРП);
5 детей – 78 798 тенге (20,04 МРП);
6 детей – 94 565 тенге (24,05 МРП);
7 детей – 110 332 тенге (28,06 МРП);
8 и более детей – дополнительно по 15 728 тенге (4 МРП) на каждого ребёнка.
Ежемесячные выплаты предусмотрены также для женщин, удостоенных званий и наград за материнский подвиг:
обладательницы подвески «Күміс алқа» – 25 165 тенге (6,40 МРП);
обладательницы подвески «Алтын алқа», звания «Мать-героиня», а также орденов «Материнская слава» I и II степени – 29 097 тенге (7,40 МРП).
В Минтруда напомнили, что с 1 января 2025 года все государственные социальные пособия для семей с детьми были увеличены на 6,5 %.
