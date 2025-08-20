110 тысяч тенге ежемесячно: новые размеры детских выплат в 2025 году

Қазақ тіліне аудару

С начала 2025 года казахстанские многодетные семьи получили государственные пособия на общую сумму более 354 миллиардов тенге . Министерство труда и социальной защиты населения разъяснило, кто имеет право на выплаты и в каких размерах они предоставляются, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

© Sputnik / Владислав Воднев

Кто может рассчитывать на пособие

Пособие назначается независимо от уровня дохода семьи, если в ней:

есть четверо и более совместно проживающих несовершеннолетних детей ;

либо дети обучаются по очной форме в вузах или колледжах и не достигли 23 лет.

Размер выплат для многодетных семей

Сумма ежемесячного пособия зависит от количества детей в семье:

4 ребёнка – 63 030 тенге (16,03 МРП);

5 детей – 78 798 тенге (20,04 МРП);

6 детей – 94 565 тенге (24,05 МРП);

7 детей – 110 332 тенге (28,06 МРП);

8 и более детей – дополнительно по 15 728 тенге (4 МРП) на каждого ребёнка.

Доплаты для матерей с государственными наградами

Ежемесячные выплаты предусмотрены также для женщин, удостоенных званий и наград за материнский подвиг:

обладательницы подвески «Күміс алқа» – 25 165 тенге (6,40 МРП);

обладательницы подвески «Алтын алқа», звания «Мать-героиня», а также орденов «Материнская слава» I и II степени – 29 097 тенге (7,40 МРП).

Индексация выплат

В Минтруда напомнили, что с 1 января 2025 года все государственные социальные пособия для семей с детьми были увеличены на 6,5 %.