Подземный трубопровод между Казахстаном и Узбекистаном: суд вынес приговор участникам ОПГ

В Туркестанской области завершилось резонансное дело о контрабанде топлива. Суд огласил приговор организаторам и участникам преступной группы, которая построила тайный подземный трубопровод для вывоза бензина в Узбекистан, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

© Photo : Агентство по финансовому мониторингу Казахстана

Как действовала преступная схема

Согласно материалам суда, летом 2024 года житель Сарыагашского района вступил в сговор с гражданином Узбекистана. Вместе они создали транснациональную преступную группу, в которую вошли ещё несколько жителей Казахстана — подсудимые Е., И., А. и М., а также неустановленные лица.

Для реализации схемы в селе Саркырама Сарыагашского района был проложен подземный трубопровод длиной 375 метров. Он соединял территорию Казахстана и Узбекистана, позволяя переправлять топливо в обход таможенных и налоговых органов.

С августа по декабрь 2024 года через этот тайный канал злоумышленники вывезли 420,3 тонны бензина марки АИ-92. Общая стоимость переправленного топлива превысила 112 миллионов тенге.

Ход судебного разбирательства

Гособвинение настаивало на строгом наказании. Прокурор потребовал назначить организатору группы, подсудимому К., 15 лет лишения свободы. Для остальных участников прокуратура просила по 12 лет заключения.

Сами подсудимые отрицали свою вину и настаивали на оправдательном приговоре. Однако суд признал представленные доказательства достаточными для вынесения обвинительного вердикта.

Приговор и конфискация имущества

Суд учёл, что у подсудимых есть малолетние дети, и признал это смягчающим обстоятельством. Отягчающих факторов выявлено не было.

В итоге организатор преступной схемы К. получил 15 лет лишения свободы. Его подельники — Е., И., А. и М. — осуждены на 13 лет каждый.

Помимо реальных сроков заключения, у них конфисковали:

3 миллиона тенге наличными,

16 тысяч литров бензина АИ-92,

грузовые автомобили марок ЗИЛ и ГАЗ.

Всё изъятое имущество обращено в пользу государства.

Окончательное решение

Приговор суда пока не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленном порядке. Однако уже сейчас дело вызвало широкий общественный резонанс, поскольку стало одним из самых показательных примеров борьбы с транснациональной контрабандой топлива на казахстанско-узбекской границе.