Температура воды в Каспийском море
20.08.2025, 11:16

Казахстан готовится к созданию «поселений будущего»

Новости Казахстана 0 398

В стране планируется масштабный проект по строительству ста экологичных деревень нового поколения. По задумке инициаторов, это будут автономные и полностью безопасные для окружающей среды населенные пункты, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: fl.ru
Фото: fl.ru

Масштаб и сроки реализации

В Министерстве экологии и природных ресурсов сообщили, что проект охватит все регионы Казахстана. На данный момент точные сроки начала строительства не определены, однако рассматривается возможность перехода к активной фазе уже в следующем году.

Ориентировочный объем инвестиций составит около $600 млн, при этом источники финансирования пока находятся на стадии обсуждения.

Какими будут экодеревни

Каждое поселение будущего должно включать:

  • свыше 10 тысяч индивидуальных домов, возведенных с применением технологии CIP-панелей;

  • площадь в среднем 5 гектаров;

  • системы альтернативной энергетики — солнечные панели, ветрогенераторы и другие ВИЭ;

  • инфраструктуру по сбору и переработке дождевой воды;

  • теплицы для круглогодичного выращивания продуктов;

  • коворкинг-пространства и современные сервисы.

Использование CIP-панелей обеспечит энергоэффективность, экологичность и сейсмоустойчивость построек.

Цели и международные стандарты

Создание таких деревень направлено на формирование устойчивых сообществ и внедрение зеленых технологий в повседневную жизнь. Каждое поселение будет сертифицировано по международным стандартам экологического строительства.

Министерство подчеркивает, что жители экодеревень получат возможность развивать собственные проекты в коворкинг-пространствах. Более того, их идеи будут транслироваться на глобальные платформы и в крупнейшие impact-фонды мира.

Влияние на города и экономику

Опыт строительства экодеревень в будущем планируется использовать и для развития городской инфраструктуры. Речь идет о внедрении устойчивых технологий в традиционное строительство: применении возобновляемых источников энергии, интеграции теплиц и вертикальных ферм в городскую среду.

Кроме того, проект даст мощный импульс экономике:

  • создаст тысячи новых рабочих мест в строительстве, энергетике, логистике и агропроме;

  • обеспечит развитие малого и среднего бизнеса;

  • станет драйвером для модернизации жилищного и коммунального хозяйства.

Перспектива

Таким образом, экопоселения могут стать новой моделью жизни в Казахстане — автономной, экологичной и ориентированной на инновации. В случае успешной реализации проект станет не только национальным, но и международным примером устойчивого развития.

