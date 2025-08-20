Казахстан может запретить ввоз подержанных авто старше 7 лет

По данным Агентства мониторинга и анализа авторынка (АМААР), за первые пять месяцев 2025 года доля так называемого серого импорта достигла 35% от всех первичных регистраций транспортных средств. Это эквивалентно примерно 55 тысячам машин, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.
Глава агентства Артур Мискарян отметил, что основными странами, откуда незаконно поступают автомобили в Казахстан, остаются Китай, США и Япония.
По словам эксперта, такие машины чаще всего оформляются с использованием сертификатов безопасности конструкции транспортных средств (СБКТС). Однако их выдача в ряде лабораторий сопровождается нарушениями.
Основные риски при покупке таких автомобилей:
скрытая аварийная история и кустарный ремонт;
юридические ограничения и обременения;
несоответствие эксплуатационных характеристик климатическим условиям Казахстана;
низкая ликвидность на вторичном рынке по сравнению с официально ввезенными или местными автомобилями.
Мискарян подчеркнул, что для борьбы с серым импортом необходимо сосредоточиться на двух направлениях:
наведение порядка при выдаче СБКТС;
введение ограничения на ввоз машин старше 7–10 лет.
Ранее аналогичное предложение уже звучало со стороны Министерства индустрии. Представитель ведомства Адильбек Бектибаев заявлял о намерении Казахстана инициировать на уровне ЕАЭС запрет на ввоз автомобилей старше семи лет.
По информации Бюро национальной статистики, на 1 июля 2025 года в стране насчитывалось почти 6,5 млн транспортных средств.
Из них:
5,6 млн – легковые автомобили;
прирост числа легковых машин за год составил 15,5%.
За указанный период на первичный учет было поставлено 23,5 тыс. автомобилей, а на вторичный – 119,5 тыс.
