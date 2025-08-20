Казахстан может запретить ввоз подержанных авто старше 7 лет

Қазақ тіліне аудару

По данным Агентства мониторинга и анализа авторынка (АМААР), за первые пять месяцев 2025 года доля так называемого серого импорта достигла 35% от всех первичных регистраций транспортных средств. Это эквивалентно примерно 55 тысячам машин, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: кадр YouTube

Глава агентства Артур Мискарян отметил, что основными странами, откуда незаконно поступают автомобили в Казахстан, остаются Китай, США и Япония.

Риски «серых» автомобилей

По словам эксперта, такие машины чаще всего оформляются с использованием сертификатов безопасности конструкции транспортных средств (СБКТС). Однако их выдача в ряде лабораторий сопровождается нарушениями.

Основные риски при покупке таких автомобилей:

скрытая аварийная история и кустарный ремонт;

юридические ограничения и обременения;

несоответствие эксплуатационных характеристик климатическим условиям Казахстана;

низкая ликвидность на вторичном рынке по сравнению с официально ввезенными или местными автомобилями.

Предложение эксперта: запрет на старые авто

Мискарян подчеркнул, что для борьбы с серым импортом необходимо сосредоточиться на двух направлениях:

наведение порядка при выдаче СБКТС; введение ограничения на ввоз машин старше 7–10 лет.

Поддержка идеи на государственном уровне

Ранее аналогичное предложение уже звучало со стороны Министерства индустрии. Представитель ведомства Адильбек Бектибаев заявлял о намерении Казахстана инициировать на уровне ЕАЭС запрет на ввоз автомобилей старше семи лет.

Автопарк Казахстана: рост числа легковых машин

По информации Бюро национальной статистики, на 1 июля 2025 года в стране насчитывалось почти 6,5 млн транспортных средств.

Из них:

5,6 млн – легковые автомобили;

прирост числа легковых машин за год составил 15,5%.

За указанный период на первичный учет было поставлено 23,5 тыс. автомобилей, а на вторичный – 119,5 тыс.