20.08.2025, 12:04

Казахстан может запретить ввоз подержанных авто старше 7 лет

Новости Казахстана 0 401

По данным Агентства мониторинга и анализа авторынка (АМААР), за первые пять месяцев 2025 года доля так называемого серого импорта достигла 35% от всех первичных регистраций транспортных средств. Это эквивалентно примерно 55 тысячам машин, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Глава агентства Артур Мискарян отметил, что основными странами, откуда незаконно поступают автомобили в Казахстан, остаются Китай, США и Япония.

Риски «серых» автомобилей

По словам эксперта, такие машины чаще всего оформляются с использованием сертификатов безопасности конструкции транспортных средств (СБКТС). Однако их выдача в ряде лабораторий сопровождается нарушениями.

Основные риски при покупке таких автомобилей:

  • скрытая аварийная история и кустарный ремонт;

  • юридические ограничения и обременения;

  • несоответствие эксплуатационных характеристик климатическим условиям Казахстана;

  • низкая ликвидность на вторичном рынке по сравнению с официально ввезенными или местными автомобилями.

Предложение эксперта: запрет на старые авто

Мискарян подчеркнул, что для борьбы с серым импортом необходимо сосредоточиться на двух направлениях:

  1. наведение порядка при выдаче СБКТС;

  2. введение ограничения на ввоз машин старше 7–10 лет.

Поддержка идеи на государственном уровне

Ранее аналогичное предложение уже звучало со стороны Министерства индустрии. Представитель ведомства Адильбек Бектибаев заявлял о намерении Казахстана инициировать на уровне ЕАЭС запрет на ввоз автомобилей старше семи лет.

Автопарк Казахстана: рост числа легковых машин

По информации Бюро национальной статистики, на 1 июля 2025 года в стране насчитывалось почти 6,5 млн транспортных средств.
Из них:

  • 5,6 млн – легковые автомобили;

  • прирост числа легковых машин за год составил 15,5%.

За указанный период на первичный учет было поставлено 23,5 тыс. автомобилей, а на вторичный – 119,5 тыс.

