20.08.2025, 13:21

Казахстанцы платят рекордные суммы за привычные продукты: импорт становится недоступным

Новости Казахстана 0 340

Стоимость зарубежной продукции, поступающей в Казахстан, за год значительно возросла. Наибольшее подорожание зафиксировано по продуктам питания и отдельным видам непродовольственных товаров, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: Shutterstock
Фото: Shutterstock

Общая динамика цен

По данным Бюро национальной статистики, в июне 2025 года импортные товары обошлись Казахстану в среднем на 12% дороже, чем в том же месяце 2024 года.

  • Продукция из стран СНГ подорожала особенно сильно — сразу на 19%.

  • Товары из других государств выросли в цене более умеренно — на 8,3%.

Рост цен на продукты питания

Наибольший удар подорожание нанесло по продовольственной корзине:

  • подсолнечное и сафлоровое масло — рост в 1,6 раза;

  • мучные кондитерские изделия — +40%;

  • овощи — +33,4%;

  • шоколад — +33%;

  • колбасные изделия — +31%;

  • молочная продукция — +30,9%.

Менее, но всё же ощутимо выросли цены на:

  • маргарин — +25,4%;

  • сахар — +23,9%;

  • яблоки и груши — +22,5%;

  • напитки (алкогольные и безалкогольные) — +21,7%;

  • рыбу и морепродукты — +19%.

Также подорожали мясо и субпродукты (+16%) и чай (+12,9%).

Подорожание непродовольственного импорта

Цены на товары, не относящиеся к продуктам питания, также существенно выросли.

  • продукты неорганической химии — +36,2%;

  • взрывчатые вещества, пиротехника и спички — +30%;

  • удобрения — +29,9%;

  • чистящие и моющие средства — +27,9%;

  • древесина — +27,5%.

Существенный рост наблюдается и по другим позициям:

  • лаки, краски и шпатлевка — +24,8%;

  • керамические изделия — +21,6%;

  • бумага и картон — +19%;

  • обувь и головные уборы — +18,7%.

Техника, фармацевтика и топливо

Рост цен коснулся и стратегически важных категорий:

  • фармацевтическая продукция — +15,4%;

  • локомотивы и трамваи — +15,2%;

  • туалетная вода и духи — +12,9%;

  • нефть и минеральное топливо — +12,7%;

  • ядерные реакторы — +10,3%;

  • трикотажная одежда — +10%;

  • холодильники — +6,6%.

Итоги

Таким образом, в 2025 году Казахстан столкнулся с заметным удорожанием импорта практически по всем категориям товаров. Особенно сильно подорожали продукты питания, химическая продукция и строительные материалы, что может повлиять как на стоимость конечной продукции на внутреннем рынке, так и на уровень инфляции в стране.

