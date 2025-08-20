Казахстанцы платят рекордные суммы за привычные продукты: импорт становится недоступным

Қазақ тіліне аудару

Стоимость зарубежной продукции, поступающей в Казахстан, за год значительно возросла. Наибольшее подорожание зафиксировано по продуктам питания и отдельным видам непродовольственных товаров, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: Shutterstock

Общая динамика цен

По данным Бюро национальной статистики, в июне 2025 года импортные товары обошлись Казахстану в среднем на 12% дороже, чем в том же месяце 2024 года.

Продукция из стран СНГ подорожала особенно сильно — сразу на 19% .

Товары из других государств выросли в цене более умеренно — на 8,3%.

Рост цен на продукты питания

Наибольший удар подорожание нанесло по продовольственной корзине:

подсолнечное и сафлоровое масло — рост в 1,6 раза ;

мучные кондитерские изделия — +40% ;

овощи — +33,4% ;

шоколад — +33% ;

колбасные изделия — +31% ;

молочная продукция — +30,9%.

Менее, но всё же ощутимо выросли цены на:

маргарин — +25,4% ;

сахар — +23,9% ;

яблоки и груши — +22,5% ;

напитки (алкогольные и безалкогольные) — +21,7% ;

рыбу и морепродукты — +19%.

Также подорожали мясо и субпродукты (+16%) и чай (+12,9%).

Подорожание непродовольственного импорта

Цены на товары, не относящиеся к продуктам питания, также существенно выросли.

продукты неорганической химии — +36,2% ;

взрывчатые вещества, пиротехника и спички — +30% ;

удобрения — +29,9% ;

чистящие и моющие средства — +27,9% ;

древесина — +27,5%.

Существенный рост наблюдается и по другим позициям:

лаки, краски и шпатлевка — +24,8% ;

керамические изделия — +21,6% ;

бумага и картон — +19% ;

обувь и головные уборы — +18,7%.

Техника, фармацевтика и топливо

Рост цен коснулся и стратегически важных категорий:

фармацевтическая продукция — +15,4% ;

локомотивы и трамваи — +15,2% ;

туалетная вода и духи — +12,9% ;

нефть и минеральное топливо — +12,7% ;

ядерные реакторы — +10,3% ;

трикотажная одежда — +10% ;

холодильники — +6,6%.

Итоги

Таким образом, в 2025 году Казахстан столкнулся с заметным удорожанием импорта практически по всем категориям товаров. Особенно сильно подорожали продукты питания, химическая продукция и строительные материалы, что может повлиять как на стоимость конечной продукции на внутреннем рынке, так и на уровень инфляции в стране.