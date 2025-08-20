Казахстанцы платят рекордные суммы за привычные продукты: импорт становится недоступным

Стоимость зарубежной продукции, поступающей в Казахстан, за год значительно возросла. Наибольшее подорожание зафиксировано по продуктам питания и отдельным видам непродовольственных товаров, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.
По данным Бюро национальной статистики, в июне 2025 года импортные товары обошлись Казахстану в среднем на 12% дороже, чем в том же месяце 2024 года.
Продукция из стран СНГ подорожала особенно сильно — сразу на 19%.
Товары из других государств выросли в цене более умеренно — на 8,3%.
Наибольший удар подорожание нанесло по продовольственной корзине:
подсолнечное и сафлоровое масло — рост в 1,6 раза;
мучные кондитерские изделия — +40%;
овощи — +33,4%;
шоколад — +33%;
колбасные изделия — +31%;
молочная продукция — +30,9%.
Менее, но всё же ощутимо выросли цены на:
маргарин — +25,4%;
сахар — +23,9%;
яблоки и груши — +22,5%;
напитки (алкогольные и безалкогольные) — +21,7%;
рыбу и морепродукты — +19%.
Также подорожали мясо и субпродукты (+16%) и чай (+12,9%).
Цены на товары, не относящиеся к продуктам питания, также существенно выросли.
продукты неорганической химии — +36,2%;
взрывчатые вещества, пиротехника и спички — +30%;
удобрения — +29,9%;
чистящие и моющие средства — +27,9%;
древесина — +27,5%.
Существенный рост наблюдается и по другим позициям:
лаки, краски и шпатлевка — +24,8%;
керамические изделия — +21,6%;
бумага и картон — +19%;
обувь и головные уборы — +18,7%.
Рост цен коснулся и стратегически важных категорий:
фармацевтическая продукция — +15,4%;
локомотивы и трамваи — +15,2%;
туалетная вода и духи — +12,9%;
нефть и минеральное топливо — +12,7%;
ядерные реакторы — +10,3%;
трикотажная одежда — +10%;
холодильники — +6,6%.
Таким образом, в 2025 году Казахстан столкнулся с заметным удорожанием импорта практически по всем категориям товаров. Особенно сильно подорожали продукты питания, химическая продукция и строительные материалы, что может повлиять как на стоимость конечной продукции на внутреннем рынке, так и на уровень инфляции в стране.
