Иностранцу в Казахстане грозит срок за попытку подзаработать

В аэропорту Алматы сотрудники правоохранительных органов задержали 42-летнего иностранного гражданина, прилетевшего рейсом из Пхукета. На первый взгляд мужчина выглядел как обычный турист с чемоданом после отпуска на море. Однако при проверке багажа полицейские совместно с сотрудниками Комитета национальной безопасности (КНБ) и таможни обнаружили шесть пакетов с высушенной марихуаной общим весом более трёх килограммов, сообщает Lada.kz со ссылкой на МВД РК.

Фото: polisia.kz

Случайная «работа» обернулась уголовным делом

По данным МВД, мужчина согласился перевезти посылку за вознаграждение, не проверив её содержимое. В пресс-службе министерства отметили, что сверток ему передали неизвестные лица в Бангкоке.

“Операция проводилась в рамках спецмероприятия «Қарасора», направленного на борьбу с наркопреступностью. Задержанный согласился перевезти «посылку» за вознаграждение, не поинтересовавшись, что внутри”, – пояснили в ведомстве.

Уголовная ответственность за перевозку наркотиков

Сейчас против иностранца начато досудебное расследование. Ему грозит серьёзная уголовная ответственность за участие в незаконном обороте наркотиков.

В МВД напоминают: просьба перевезти чужую сумку или пакет может иметь тяжёлые последствия. Граждан призывают быть предельно внимательными и не становиться участниками незаконного оборота наркотиков.