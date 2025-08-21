Долголетие казахстанцев: кто живет дольше всех

Продолжительность жизни в Астане продолжает бить рекорды: жители столицы живут в среднем дольше, чем жители других регионов Казахстана. Этот показатель на 3,5 года выше среднего по стране и на 2 года опережает целевой уровень, установленный для 2029 года. Такие данные приводит акимат столицы, сообщает Lada.kz.
Заместитель руководителя Управления здравоохранения Астаны Айнур Тулеуова отметила, что за последние годы в столице наблюдаются положительные изменения во многих сферах медицины:
Снижение смертности от туберкулеза: показатель упал на 6,5%.
Смертность после инсульта: уменьшение на 32% в течение месяца после выписки из стационара.
Онкологическая помощь: доля раннего выявления заболеваний выросла до 34,6%, что повышает эффективность лечения.
По словам Тулеуовой, время реагирования скорой помощи существенно улучшилось:
98,1% вызовов обслуживаются в течение 40 минут, что позволяет своевременно оказывать медицинскую помощь и снижает риск осложнений.
Медики отмечают положительные сдвиги и в статистике младенческой смертности:
Смертность от врождённых пороков развития сократилась вдвое — с 14 до 8 случаев.
Инфекционные заболевания: в текущем году не зарегистрировано ни одного случая смерти от инфекционных причин.
Эти данные подтверждают, что система здравоохранения Астаны становится эффективнее, что напрямую отражается на продолжительности жизни горожан.
