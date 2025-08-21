Долголетие казахстанцев: кто живет дольше всех

Қазақ тіліне аудару

Продолжительность жизни в Астане продолжает бить рекорды: жители столицы живут в среднем дольше, чем жители других регионов Казахстана. Этот показатель на 3,5 года выше среднего по стране и на 2 года опережает целевой уровень, установленный для 2029 года. Такие данные приводит акимат столицы, сообщает Lada.kz.