Токаев: русский язык остаётся важным связующим звеном между странами Центральной Азии и Россией

Қазақ тіліне аудару

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подчеркнул особое значение русского языка в укреплении культурных и гуманитарных связей между государствами Центральной Азии и Россией. Об этом глава государства заявил 9 октября на втором саммите «Центральная Азия – Россия», сообщает Lada.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Фото: Акорда

Роль русского языка в диалоге народов

По словам Токаева, развитие культурно-гуманитарного сотрудничества остаётся неизменным приоритетом для Казахстана и его соседей. В этом контексте русский язык занимает особое место, объединяя страны региона и служа общим достоянием.

«Особое место здесь занимает русский язык, который объединяет наши страны и по праву считается нашим общим достоянием», — отметил президент.

Он также напомнил о создании Международной организации русского языка со штаб-квартирой в Сочи, назвав это важным шагом для сохранения и популяризации языка в современном мире.

Развитие казахского языка остаётся приоритетом

Глава государства подчеркнул, что внимание к русскому языку не умаляет значимости казахского, который имеет статус государственного и является неотъемлемой частью национальной идентичности.

«В публичных выступлениях мною акцентируется тезис о важности хорошего владения русским языком казахской молодежью. Но это требование вовсе не исключает последовательную работу по дальнейшему укреплению статуса казахского языка как государственного», — подчеркнул Токаев.

Он напомнил, что родные языки народов Казахстана имеют конституционно закреплённый статус, и государство продолжит уделять им должное внимание.

Многоязычие как преимущество

Президент выразил уверенность, что современная казахстанская молодёжь способна свободно овладеть несколькими языками при поддержке государства. По его словам, в мире уже существует множество успешных примеров, когда люди владеют двумя, тремя и даже четырьмя языками, и Казахстан в этом отношении не исключение.

«Каждый гражданин Казахстана вправе говорить на удобном для него языке. Это стержневая основа нашей национальной политики под лозунгом “Единство в многообразии”», — подчеркнул глава государства.

Итог

Выступление Токаева стало очередным подтверждением курса Казахстана на развитие многоязычия, культурного взаимопонимания и укрепление связей с партнёрами по региону. Президент отметил, что гармоничное сосуществование и развитие казахского и русского языков служит залогом общественного единства и межнационального согласия в стране.