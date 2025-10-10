18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
540.06
628.25
6.61
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
09.10.2025, 20:54

Токаев: русский язык остаётся важным связующим звеном между странами Центральной Азии и Россией

Новости Казахстана 0 336

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подчеркнул особое значение русского языка в укреплении культурных и гуманитарных связей между государствами Центральной Азии и Россией. Об этом глава государства заявил 9 октября на втором саммите «Центральная Азия – Россия», сообщает Lada.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Фото: Акорда
Фото: Акорда

Роль русского языка в диалоге народов

По словам Токаева, развитие культурно-гуманитарного сотрудничества остаётся неизменным приоритетом для Казахстана и его соседей. В этом контексте русский язык занимает особое место, объединяя страны региона и служа общим достоянием.

«Особое место здесь занимает русский язык, который объединяет наши страны и по праву считается нашим общим достоянием», — отметил президент.

Он также напомнил о создании Международной организации русского языка со штаб-квартирой в Сочи, назвав это важным шагом для сохранения и популяризации языка в современном мире.

Развитие казахского языка остаётся приоритетом

Глава государства подчеркнул, что внимание к русскому языку не умаляет значимости казахского, который имеет статус государственного и является неотъемлемой частью национальной идентичности.

«В публичных выступлениях мною акцентируется тезис о важности хорошего владения русским языком казахской молодежью. Но это требование вовсе не исключает последовательную работу по дальнейшему укреплению статуса казахского языка как государственного», — подчеркнул Токаев.

Он напомнил, что родные языки народов Казахстана имеют конституционно закреплённый статус, и государство продолжит уделять им должное внимание.

Многоязычие как преимущество

Президент выразил уверенность, что современная казахстанская молодёжь способна свободно овладеть несколькими языками при поддержке государства. По его словам, в мире уже существует множество успешных примеров, когда люди владеют двумя, тремя и даже четырьмя языками, и Казахстан в этом отношении не исключение.

«Каждый гражданин Казахстана вправе говорить на удобном для него языке. Это стержневая основа нашей национальной политики под лозунгом “Единство в многообразии”», — подчеркнул глава государства.

Итог

Выступление Токаева стало очередным подтверждением курса Казахстана на развитие многоязычия, культурного взаимопонимания и укрепление связей с партнёрами по региону. Президент отметил, что гармоничное сосуществование и развитие казахского и русского языков служит залогом общественного единства и межнационального согласия в стране.

4
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанцам закрывают выезд на ПМЖ: МВД назвало причины отказаНовости Казахстана
02.10.2025, 10:56 0
С депозита на личный счет: новые правила перевода денег, о которых важно знать казахстанцамНовости Казахстана
06.10.2025, 08:32 0
В Казахстане ввели три новых обязательных платежа для жильцовНовости Казахстана
15.09.2025, 20:45 0
В общественных местах Казахстана с 4 октября интернет станет доступным только через SMS или ЭЦПНовости Казахстана
24.09.2025, 12:53 0
Штрафы за ночные крики детей вводят в КазахстанеНовости Казахстана
26.09.2025, 06:37 0

Последние комментарии

< >
Ущерб на полмиллиарда тенге могли нанести Каспию браконьеры
Aqtau_2023 → Одно и то же каждый раз, может всё таки надо ужесточить уголовную статью или там рука руку моет.
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
Sportikus → fox1167, Хоть и не знаю его лично, но было несколько диалогов с ним по телефону по поводу проблем с водой. Молодец мужик, всегда ответит, чем смог помог, спокойный такой, вежливый. Удачи вам на новом…
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
fox1167 → Единственный толковый мужик в системе ЖКХ! Удачи тебе Ислям!
Жители Мангистау теперь могут оформить договор купли-продажи автомобиля онлайн
fox1167 → Какой ЦОН? Какой договор? Люди давно покупают-продают через приложение Каспий
Скандалом обернулось выделение гранта на 10 млн тенге на реабилитацию диких птиц в Мангистау
fox1167 → Много букв! А тема до конца так и не раскрыта! Так кто понесёт наказание? Опять Азамат?