29.11.2025, 09:03

В Казахстане на посту «Нұр Жолы» запустили систему NOMAD, которая не прощает ошибок

Новости Казахстана 0 460

На таможенном посту «Нұр Жолы» ДГД по области Жетісу стартовал пилотный проект «Система мониторинга и аудиоконтроля NOMAD». Инициатива направлена на внедрение современных технологий для повышения прозрачности работы и качества обслуживания участников внешнеэкономической деятельности (ВЭД), сообщает Lada.kz со ссылкой на Uchet.kz.

Фото: Погранслужба КНБ РК
Фото: Погранслужба КНБ РК

Цели и значение проекта

Система NOMAD разработана как комплексное решение, минимизирующее влияние человеческого фактора на процессы. Главная задача — автоматизировать ключевые этапы работы поста, улучшить контроль за соблюдением правил и повысить качество сервиса.

Автоматизация ключевых процессов

В рамках проекта реализованы следующие инструменты:

  • QR-регистрация посетителей;

  • Интеллектуальное распределение очередей, исключающее возможность выбора специалиста или обхода очереди;

  • Аудиоконтроль и транскрибирование диалогов, фиксирующих общение между сотрудниками и клиентами;

  • Рейтинговая оценка работы специалистов и участников ВЭД, формирующая объективные показатели эффективности.

Контроль качества обслуживания и этики

Особое внимание уделяется этике и корректности обслуживания. Система ведёт аудиофиксацию диалогов, после чего искусственный интеллект анализирует корректность формулировок, вежливость и эмоциональный фон общения.

При выявлении нарушений автоматически формируются уведомления для руководства, что позволяет своевременно реагировать на проблемы.

Результаты работы системы

С момента запуска NOMAD продемонстрировал высокую эффективность:

  • С октября 2025 года выдано 11 000 талонов;

  • Установлено среднее нормативное время обслуживания;

  • Искусственный интеллект обработал 6 000 аудиозаписей, выявив 18% случаев некорректного общения;

  • На основе данных проведены мероприятия по соблюдению служебной этики сотрудниками поста.

Мониторинг в режиме реального времени

Все данные отображаются в Ситуационном центре поста в реальном времени. Это позволяет руководству контролировать нагрузку, выявлять потенциальные риски и принимать обоснованные управленческие решения.

