В Казахстане на посту «Нұр Жолы» запустили систему NOMAD, которая не прощает ошибок

На таможенном посту «Нұр Жолы» ДГД по области Жетісу стартовал пилотный проект «Система мониторинга и аудиоконтроля NOMAD». Инициатива направлена на внедрение современных технологий для повышения прозрачности работы и качества обслуживания участников внешнеэкономической деятельности (ВЭД), сообщает Lada.kz со ссылкой на Uchet.kz.
Система NOMAD разработана как комплексное решение, минимизирующее влияние человеческого фактора на процессы. Главная задача — автоматизировать ключевые этапы работы поста, улучшить контроль за соблюдением правил и повысить качество сервиса.
В рамках проекта реализованы следующие инструменты:
QR-регистрация посетителей;
Интеллектуальное распределение очередей, исключающее возможность выбора специалиста или обхода очереди;
Аудиоконтроль и транскрибирование диалогов, фиксирующих общение между сотрудниками и клиентами;
Рейтинговая оценка работы специалистов и участников ВЭД, формирующая объективные показатели эффективности.
Особое внимание уделяется этике и корректности обслуживания. Система ведёт аудиофиксацию диалогов, после чего искусственный интеллект анализирует корректность формулировок, вежливость и эмоциональный фон общения.
При выявлении нарушений автоматически формируются уведомления для руководства, что позволяет своевременно реагировать на проблемы.
С момента запуска NOMAD продемонстрировал высокую эффективность:
С октября 2025 года выдано 11 000 талонов;
Установлено среднее нормативное время обслуживания;
Искусственный интеллект обработал 6 000 аудиозаписей, выявив 18% случаев некорректного общения;
На основе данных проведены мероприятия по соблюдению служебной этики сотрудниками поста.
Все данные отображаются в Ситуационном центре поста в реальном времени. Это позволяет руководству контролировать нагрузку, выявлять потенциальные риски и принимать обоснованные управленческие решения.
Комментарии0 комментарий(ев)