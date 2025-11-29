В Казахстане на посту «Нұр Жолы» запустили систему NOMAD, которая не прощает ошибок

На таможенном посту «Нұр Жолы» ДГД по области Жетісу стартовал пилотный проект «Система мониторинга и аудиоконтроля NOMAD» . Инициатива направлена на внедрение современных технологий для повышения прозрачности работы и качества обслуживания участников внешнеэкономической деятельности (ВЭД), сообщает Lada.kz со ссылкой на Uchet.kz.

Фото: Погранслужба КНБ РК

Цели и значение проекта

Система NOMAD разработана как комплексное решение, минимизирующее влияние человеческого фактора на процессы. Главная задача — автоматизировать ключевые этапы работы поста, улучшить контроль за соблюдением правил и повысить качество сервиса.

Автоматизация ключевых процессов

В рамках проекта реализованы следующие инструменты:

QR-регистрация посетителей;

Интеллектуальное распределение очередей , исключающее возможность выбора специалиста или обхода очереди;

Аудиоконтроль и транскрибирование диалогов , фиксирующих общение между сотрудниками и клиентами;

Рейтинговая оценка работы специалистов и участников ВЭД, формирующая объективные показатели эффективности.

Контроль качества обслуживания и этики

Особое внимание уделяется этике и корректности обслуживания. Система ведёт аудиофиксацию диалогов, после чего искусственный интеллект анализирует корректность формулировок, вежливость и эмоциональный фон общения.

При выявлении нарушений автоматически формируются уведомления для руководства, что позволяет своевременно реагировать на проблемы.

Результаты работы системы

С момента запуска NOMAD продемонстрировал высокую эффективность:

С октября 2025 года выдано 11 000 талонов ;

Установлено среднее нормативное время обслуживания ;

Искусственный интеллект обработал 6 000 аудиозаписей , выявив 18% случаев некорректного общения ;

На основе данных проведены мероприятия по соблюдению служебной этики сотрудниками поста.

Мониторинг в режиме реального времени

Все данные отображаются в Ситуационном центре поста в реальном времени. Это позволяет руководству контролировать нагрузку, выявлять потенциальные риски и принимать обоснованные управленческие решения.