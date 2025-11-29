Бюджетный Kia Soluto выходит на казахстанский рынок: названы цены и комплектации

Компания Kia официально открыла продажи седана Soluto в Казахстане. Модель будет доступна на рынке с единственным двигателем и автоматической коробкой передач без альтернатив. Сборка авто производится на заводе в Костанае, сообщает Lada.kz со ссылкой на kolesa.kz.

Фото: Kolesa.kz

Компактный, но вместительный

Kia Soluto имеет длину около 4,3 метра и колесную базу 2,57 метра. Объем багажника достигает 475 литров, что делает седан удобным для повседневного использования и небольших поездок.

Под капотом — 1,4-литровый атмосферный мотор мощностью 95 л.с. и крутящим моментом 132 Нм. Автомобиль оснащен автоматической коробкой передач, а максимальная скорость достигает 180 км/ч.

Две доступные комплектации

На казахстанском рынке Kia Soluto предлагается в двух комплектациях с умеренным набором опций, оцененных в 7 990 000 и 8 490 000 тенге. Для сравнения, немного крупнее и мощнее Chevrolet Cobalt обойдется примерно на 2 млн тенге дешевле.

Что входит в базовую версию

Две подушки безопасности;

Стальные 14-дюймовые колеса с колпаками;

Дисковые тормоза;

Подогрев зеркал и передних сидений;

Кондиционер;

Аналоговая приборная панель с 2,8-дюймовым экраном бортового компьютера;

Медиасистема с 7-дюймовым дисплеем, камерой заднего вида, шестью динамиками и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto.

Безопасность и ассистенты водителя

Автомобиль оснащен ABS, ESC, системой помощи при старте на подъёме, датчиками давления в шинах и задними парктрониками.

Топовая комплектация

Дорогая версия отличается легкосплавными 14-дюймовыми дисками и вставками из искусственной кожи в отделке салона.

Гарантия и надежность

Представители Kia обещают пятилетнюю гарантию или до 150 тысяч километров пробега для Soluto, что подчеркивает уверенность компании в надежности модели.