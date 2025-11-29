Бюджетный Kia Soluto выходит на казахстанский рынок: названы цены и комплектации

Компания Kia официально открыла продажи седана Soluto в Казахстане. Модель будет доступна на рынке с единственным двигателем и автоматической коробкой передач без альтернатив. Сборка авто производится на заводе в Костанае, сообщает Lada.kz со ссылкой на kolesa.kz.
Компактный, но вместительный
Kia Soluto имеет длину около 4,3 метра и колесную базу 2,57 метра. Объем багажника достигает 475 литров, что делает седан удобным для повседневного использования и небольших поездок.
Под капотом — 1,4-литровый атмосферный мотор мощностью 95 л.с. и крутящим моментом 132 Нм. Автомобиль оснащен автоматической коробкой передач, а максимальная скорость достигает 180 км/ч.
Две доступные комплектации
На казахстанском рынке Kia Soluto предлагается в двух комплектациях с умеренным набором опций, оцененных в 7 990 000 и 8 490 000 тенге. Для сравнения, немного крупнее и мощнее Chevrolet Cobalt обойдется примерно на 2 млн тенге дешевле.
Что входит в базовую версию
Две подушки безопасности;
Стальные 14-дюймовые колеса с колпаками;
Дисковые тормоза;
Подогрев зеркал и передних сидений;
Кондиционер;
Аналоговая приборная панель с 2,8-дюймовым экраном бортового компьютера;
Медиасистема с 7-дюймовым дисплеем, камерой заднего вида, шестью динамиками и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto.
Безопасность и ассистенты водителя
Автомобиль оснащен ABS, ESC, системой помощи при старте на подъёме, датчиками давления в шинах и задними парктрониками.
Топовая комплектация
Дорогая версия отличается легкосплавными 14-дюймовыми дисками и вставками из искусственной кожи в отделке салона.
Гарантия и надежность
Представители Kia обещают пятилетнюю гарантию или до 150 тысяч километров пробега для Soluto, что подчеркивает уверенность компании в надежности модели.
Комментарии0 комментарий(ев)