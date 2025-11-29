18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
512.53
592.43
6.53
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
29.11.2025, 09:53

Бюджетный Kia Soluto выходит на казахстанский рынок: названы цены и комплектации

Новости Казахстана 0 961

Компания Kia официально открыла продажи седана Soluto в Казахстане. Модель будет доступна на рынке с единственным двигателем и автоматической коробкой передач без альтернатив. Сборка авто производится на заводе в Костанае, сообщает Lada.kz со ссылкой на kolesa.kz.

Фото: Kolesa.kz
Фото: Kolesa.kz

Компактный, но вместительный

Kia Soluto имеет длину около 4,3 метра и колесную базу 2,57 метра. Объем багажника достигает 475 литров, что делает седан удобным для повседневного использования и небольших поездок.

Под капотом — 1,4-литровый атмосферный мотор мощностью 95 л.с. и крутящим моментом 132 Нм. Автомобиль оснащен автоматической коробкой передач, а максимальная скорость достигает 180 км/ч.

Две доступные комплектации

На казахстанском рынке Kia Soluto предлагается в двух комплектациях с умеренным набором опций, оцененных в 7 990 000 и 8 490 000 тенге. Для сравнения, немного крупнее и мощнее Chevrolet Cobalt обойдется примерно на 2 млн тенге дешевле.

Что входит в базовую версию

  • Две подушки безопасности;

  • Стальные 14-дюймовые колеса с колпаками;

  • Дисковые тормоза;

  • Подогрев зеркал и передних сидений;

  • Кондиционер;

  • Аналоговая приборная панель с 2,8-дюймовым экраном бортового компьютера;

  • Медиасистема с 7-дюймовым дисплеем, камерой заднего вида, шестью динамиками и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto.

Безопасность и ассистенты водителя

Автомобиль оснащен ABS, ESC, системой помощи при старте на подъёме, датчиками давления в шинах и задними парктрониками.

Топовая комплектация

Дорогая версия отличается легкосплавными 14-дюймовыми дисками и вставками из искусственной кожи в отделке салона.

Гарантия и надежность

Представители Kia обещают пятилетнюю гарантию или до 150 тысяч километров пробега для Soluto, что подчеркивает уверенность компании в надежности модели.

1
1
1
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстан на чемоданах: жители страны массово меняют место жительстваНовости Казахстана
01.11.2025, 15:15 0
Массовые проверки начнутся в Казахстане: что ждет жителей с 1 декабряНовости Казахстана
25.11.2025, 10:43 0
Казахстанцам предстоит обмен денег: важные изменения и правила с 2026 годаНовости Казахстана
21.11.2025, 12:13 0
В Казахстане утвердили пенсии на 2026 годНовости Казахстана
15.11.2025, 10:02 0
С января 2026 года Казахстан вводит новые штрафы — до 865 тысяч тенге за нарушение законаНовости Казахстана
18.11.2025, 18:46 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь