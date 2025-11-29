Казахстан готовится к масштабным изменениям с декабря 2025 года: что ждёт граждан

Декабрь 2025 года принесёт казахстанцам ряд нововведений в сфере авто, туризма, здравоохранения и безопасности. От новых правил покупки машин до бюджетных авиарейсов в Таиланд — разбираем, как изменится повседневная жизнь, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.
С 1 декабря в Казахстане заработает программа автолизинга для граждан. Желающие смогут выбрать между покупкой авто с последующим выкупом или возвратом транспортного средства по окончании срока договора.
Лизинг — это долгосрочная аренда автомобиля с ежемесячной оплатой, при этом собственником машины остаётся лизинговая компания. Ожидается, что новая программа станет альтернативой действующему льготному автокредитованию и упростит доступ к личному транспорту для населения.
Приём заявок на ипотечную программу «Наурыз» завершится 1 декабря. Участниками могли стать вкладчики «Отбасы банка» с депозитом от 2 миллионов тенге и без жилья на протяжении последних пяти лет.
Параллельно стартуют две новые ипотечные программы:
«Наурыз Әскери» — для покупки нового жилья;
«Әскери баспана» — для вторичного жилья.
Эти программы открывают дополнительные возможности для казахстанцев приобрести собственное жильё.
С 1 декабря вступают в силу поправки Минздрава по регистрации и перерегистрации лекарств и медизделий:
Срок действия регистрационного удостоверения для лекарств — 5 лет, за исключением препаратов, произведённых в Казахстане;
Для казахстанских лекарств и медицинских изделий выдаётся бессрочное удостоверение.
Это нововведение призвано упростить процесс контроля за качеством отечественных препаратов.
С 1 декабря тайская авиакомпания Thai AirAsia X начнёт выполнять прямые рейсы Бангкок – Алматы четыре раза в неделю.
Бюджетные перелёты предложат доступные тарифы, а дополнительные услуги (багаж, питание, выбор места) оплачиваются отдельно. Это открывает новые возможности для путешествий по Азии с минимальными затратами.
После ремонта с 1 декабря туристы смогут пройти по пешей тропе у озера Каинды в Алматинской области. Ранее туристы жаловались на ограниченный доступ и навязывание платных услуг с лошадьми.
Теперь маршрут доступен для всех желающих безопасно и бесплатно.
С 1 декабря ведомства запустят профилактическую кампанию по повышению безопасности в период новогодних праздников:
Проверки мест массовых мероприятий;
Контроль за использованием газобаллонного оборудования и пиротехники;
Проверка эвакуационных выходов и систем пожарной сигнализации.
Цель рейдов — минимизировать риски несчастных случаев как для граждан, так и для предпринимателей.
16 декабря казахстанцы отмечают День независимости, который в 2025 году выпадает на вторник, обеспечивая короткий отдых в середине недели.
Особенности декабря:
При пятидневной рабочей неделе: 9 выходных и 22 рабочих дня;
При шестидневной: 4 выходных и 26 рабочих;
31 декабря остаётся рабочим днём.
Кроме того, декабрь отмечен профессиональными праздниками: адвокатуры, прокуратуры, уголовно-исполнительной системы, фельдъегерской службы, энергетиков и архивистов.
Синоптики прогнозируют декабрь с нормальным количеством осадков, преимущественно снегом, метелями и морозами.
Ключевые моменты:
На севере, востоке и в центре ночные температуры — до -23…-28 °C, дневные — -13…-18 °C;
На западе и юге дневная температура в начале месяца — 5–10 °C, к концу первой декады — ночные -12…-17 °C, дневные — 3–8 °C;
Возможны оттепели с дождём и мокрым снегом при южных циклонах.
