Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
512.53
592.43
6.53
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в Каспийском море
Пляжи и базы
Пляжи и базы отдыха Актау
29.11.2025, 10:37

Казахстан готовится к масштабным изменениям с декабря 2025 года: что ждёт граждан

Новости Казахстана 0 5 696

Декабрь 2025 года принесёт казахстанцам ряд нововведений в сфере авто, туризма, здравоохранения и безопасности. От новых правил покупки машин до бюджетных авиарейсов в Таиланд — разбираем, как изменится повседневная жизнь, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

Фото: ru.pinterest.com
Фото: ru.pinterest.com

Новый способ покупки автомобилей: стартует автолизинг для физических лиц

С 1 декабря в Казахстане заработает программа автолизинга для граждан. Желающие смогут выбрать между покупкой авто с последующим выкупом или возвратом транспортного средства по окончании срока договора.

Лизинг — это долгосрочная аренда автомобиля с ежемесячной оплатой, при этом собственником машины остаётся лизинговая компания. Ожидается, что новая программа станет альтернативой действующему льготному автокредитованию и упростит доступ к личному транспорту для населения.

Завершение программы «Наурыз» и запуск новых ипотек

Приём заявок на ипотечную программу «Наурыз» завершится 1 декабря. Участниками могли стать вкладчики «Отбасы банка» с депозитом от 2 миллионов тенге и без жилья на протяжении последних пяти лет.

Параллельно стартуют две новые ипотечные программы:

  • «Наурыз Әскери» — для покупки нового жилья;

  • «Әскери баспана» — для вторичного жилья.

Эти программы открывают дополнительные возможности для казахстанцев приобрести собственное жильё.

Новые правила регистрации лекарств и медицинских изделий

С 1 декабря вступают в силу поправки Минздрава по регистрации и перерегистрации лекарств и медизделий:

  • Срок действия регистрационного удостоверения для лекарств — 5 лет, за исключением препаратов, произведённых в Казахстане;

  • Для казахстанских лекарств и медицинских изделий выдаётся бессрочное удостоверение.

Это нововведение призвано упростить процесс контроля за качеством отечественных препаратов.

Лоукостер из Таиланда откроет рейсы в Алматы

С 1 декабря тайская авиакомпания Thai AirAsia X начнёт выполнять прямые рейсы Бангкок – Алматы четыре раза в неделю.

Бюджетные перелёты предложат доступные тарифы, а дополнительные услуги (багаж, питание, выбор места) оплачиваются отдельно. Это открывает новые возможности для путешествий по Азии с минимальными затратами.

Пешая тропа на озере Каинды вновь открыта

После ремонта с 1 декабря туристы смогут пройти по пешей тропе у озера Каинды в Алматинской области. Ранее туристы жаловались на ограниченный доступ и навязывание платных услуг с лошадьми.

Теперь маршрут доступен для всех желающих безопасно и бесплатно.

МЧС и МВД начнут рейды в преддверии праздников

С 1 декабря ведомства запустят профилактическую кампанию по повышению безопасности в период новогодних праздников:

  • Проверки мест массовых мероприятий;

  • Контроль за использованием газобаллонного оборудования и пиротехники;

  • Проверка эвакуационных выходов и систем пожарной сигнализации.

Цель рейдов — минимизировать риски несчастных случаев как для граждан, так и для предпринимателей.

Отдых и праздники: дополнительный выходной и рабочие нюансы

16 декабря казахстанцы отмечают День независимости, который в 2025 году выпадает на вторник, обеспечивая короткий отдых в середине недели.

Особенности декабря:

  • При пятидневной рабочей неделе: 9 выходных и 22 рабочих дня;

  • При шестидневной: 4 выходных и 26 рабочих;

  • 31 декабря остаётся рабочим днём.

Кроме того, декабрь отмечен профессиональными праздниками: адвокатуры, прокуратуры, уголовно-исполнительной системы, фельдъегерской службы, энергетиков и архивистов.

Погода в декабре: тепло и морозы одновременно

Синоптики прогнозируют декабрь с нормальным количеством осадков, преимущественно снегом, метелями и морозами.

Ключевые моменты:

  • На севере, востоке и в центре ночные температуры — до -23…-28 °C, дневные — -13…-18 °C;

  • На западе и юге дневная температура в начале месяца — 5–10 °C, к концу первой декады — ночные -12…-17 °C, дневные — 3–8 °C;

  • Возможны оттепели с дождём и мокрым снегом при южных циклонах.

