29.11.2025, 12:21

В Казахстане резко снизился прожиточный минимум

Новости Казахстана 0 637

В ноябре 2025 года прожиточный минимум в Казахстане составил 56 675 тенге, что на 9,7% ниже, чем в октябре. Такие данные приводит LS, отмечая, что снижение коснулось практически всех социальных и возрастных групп, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: кадр YouTube

Как изменился прожиточный минимум для разных категорий населения

Взрослые мужчины и женщины

  • Мужчины старше 18 лет: 67 331 тенге (снижение на 8,6%)

  • Женщины старше 18 лет: 53 470 тенге (снижение на 8,5%)

Пенсионеры и пожилые граждане

  • 53 049 тенге — уменьшение на 8,5%

Дети и подростки

  • Дети до 14 лет: 45 595 тенге (самое заметное снижение — на 17,6%)

  • Юноши 14–17 лет: 71 654 тенге (-8,4%)

  • Девушки 14–17 лет: 54 906 тенге (-8,4%)

Ситуация по регионам: где минимальные и максимальные значения

Сокращение прожиточного минимума зафиксировано во всех областях, но масштабы падения сильно различаются.

Лидеры по уровню прожиточного минимума

  • Мангистауская область — 66 667 тенге (снижение на 11,1%)

  • Алматинская область — 61 631 тенге (-7,3%)

  • Астана — 60 551 тенге (-10,1%)

Другие крупные регионы

  • ВКО — 59 929 тенге (-10,5%)

  • Алматы — 59 358 тенге (-10,7%)

  • Ұлытау — 57 892 тенге (-8,7%)

  • Абайская область — 56 312 тенге (-11,5%)

Средние показатели по стране

  • Шымкент — 55 987 тенге (-10,2%)

  • Акмолинская область — 55 962 тенге (-9,8%)

  • СКО — 55 541 тенге (-9,6%)

  • Жетісу — 55 251 тенге (-8,9%)

  • Жамбылская область — 54 862 тенге (-7,8%)

  • Карагандинская область — 54 443 тенге (-9,4%)

  • Костанайская область — 53 849 тенге (-9,7%)

Минимальные значения

  • Туркестанская область — 53 367 тенге (-7,6%)

  • Павлодарская область — 53 117 тенге (-9,6%)

  • Атырауская область — 52 118 тенге (-10,4%)

Самый низкий прожиточный минимум в стране

  • Кызылординская область — 50 734 тенге (-9%)

  • Западно-Казахстанская область — 50 439 тенге (-11,2%)

  • Актюбинская область — 50 290 тенге (наибольшее снижение — 12,9%)

Почему прожиточный минимум так важен

Прожиточный минимум представляет собой стоимость минимальной потребительской корзины, включающей:

Продовольственная часть — 55%

Мясо, рыба, молочные продукты, хлеб, овощи, фрукты, яйца, сахар, чай, специи и др.

Непродовольственные товары и услуги — 45%

Одежда, бытовые товары, транспорт, связь и другие жизненно необходимые расходы.

Показатель используется для расчета социальных выплат, пособий и минимальных стандартов жизни в стране.

