В Казахстане резко снизился прожиточный минимум

В ноябре 2025 года прожиточный минимум в Казахстане составил 56 675 тенге, что на 9,7% ниже, чем в октябре. Такие данные приводит LS, отмечая, что снижение коснулось практически всех социальных и возрастных групп, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.