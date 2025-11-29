В Казахстане резко снизился прожиточный минимум

В ноябре 2025 года прожиточный минимум в Казахстане составил 56 675 тенге, что на 9,7% ниже, чем в октябре. Такие данные приводит LS, отмечая, что снижение коснулось практически всех социальных и возрастных групп, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.
Мужчины старше 18 лет: 67 331 тенге (снижение на 8,6%)
Женщины старше 18 лет: 53 470 тенге (снижение на 8,5%)
53 049 тенге — уменьшение на 8,5%
Дети до 14 лет: 45 595 тенге (самое заметное снижение — на 17,6%)
Юноши 14–17 лет: 71 654 тенге (-8,4%)
Девушки 14–17 лет: 54 906 тенге (-8,4%)
Сокращение прожиточного минимума зафиксировано во всех областях, но масштабы падения сильно различаются.
Мангистауская область — 66 667 тенге (снижение на 11,1%)
Алматинская область — 61 631 тенге (-7,3%)
Астана — 60 551 тенге (-10,1%)
ВКО — 59 929 тенге (-10,5%)
Алматы — 59 358 тенге (-10,7%)
Ұлытау — 57 892 тенге (-8,7%)
Абайская область — 56 312 тенге (-11,5%)
Шымкент — 55 987 тенге (-10,2%)
Акмолинская область — 55 962 тенге (-9,8%)
СКО — 55 541 тенге (-9,6%)
Жетісу — 55 251 тенге (-8,9%)
Жамбылская область — 54 862 тенге (-7,8%)
Карагандинская область — 54 443 тенге (-9,4%)
Костанайская область — 53 849 тенге (-9,7%)
Туркестанская область — 53 367 тенге (-7,6%)
Павлодарская область — 53 117 тенге (-9,6%)
Атырауская область — 52 118 тенге (-10,4%)
Кызылординская область — 50 734 тенге (-9%)
Западно-Казахстанская область — 50 439 тенге (-11,2%)
Актюбинская область — 50 290 тенге (наибольшее снижение — 12,9%)
Прожиточный минимум представляет собой стоимость минимальной потребительской корзины, включающей:
Мясо, рыба, молочные продукты, хлеб, овощи, фрукты, яйца, сахар, чай, специи и др.
Одежда, бытовые товары, транспорт, связь и другие жизненно необходимые расходы.
Показатель используется для расчета социальных выплат, пособий и минимальных стандартов жизни в стране.
