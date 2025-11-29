Войска в Казахстане приведены в высшую степень боевой готовности - Минобороны

Министерство обороны Казахстана предупредило население о предстоящем перемещении военной техники по стране в начале декабря 2025 года. Сообщается, что данные действия связаны с проведением плановых учебных мероприятий и повышением боевой готовности подразделений ВС РК, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: пресс-служба Министерства обороны РК

Учебный сигнал и подготовка подразделений

В первые дни декабря все подразделения Вооружённых сил будут приведены в высшую степень боевой готовности по учебному сигналу. Это связано с началом нового учебного года и регулярной проверкой готовности войск.

"В указанный период в целях обеспечения безопасности на отдельных участках дорог в регионах возможны временные ограничения дорожного движения. Просим граждан и представителей средств массовой информации опираться только на официальные источники и не распространять непроверенную информацию", – говорится в сообщении ведомства.

Марши и переброска на полигоны

После объявления учебного сигнала подразделения совершат плановые марши на учебные полигоны и в учебные центры. Некоторые части будут перемещаться с использованием воздушного, железнодорожного и автомобильного транспорта для участия в комплексных занятиях по боевой готовности.

Временные ограничения движения и рекомендации гражданам

