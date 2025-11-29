18+
29.11.2025, 14:20

Школьница в Атырау разбила голову об унитаз после толчка сверстниц

Новости Казахстана

В Атырауской области произошёл шокирующий случай в частной школе «Тагылым». Ученицу толкнули сверстницы, в результате чего она получила травму головы, ударившись об унитаз. Родные пострадавшей опубликовали фотографии с перевязанной головой девочки в социальных сетях, вызвав широкий общественный резонанс, сообщает Lada.kz со ссылкой на ИА «NewTimes.kz».

Кадр из видео
Кадр из видео

Что произошло в школе «Тагылым»

Инцидент произошёл в одной из аудиторий частной школы. Девочка упала и получила травму головы после того, как её толкнули другие ученицы.

Автор публикации в социальных сетях, родственница пострадавшей, подробно описала произошедшее:

«Сегодня был очень тяжелый день для нашей семьи. Мою родную сестренку толкнули девочки в школе «Тагылым» так, что она разбила голову об унитаз. Она позвонила нам, сказав, что просто подскользнулась и упала. В течение дня с нами не связались ни классная руководительница, ни директор — никто не поинтересовался, как она себя чувствует и что произошло. Всё это скрыли, отмыли кровь, чтобы никто не узнал. По словам сестренки, им сказали молчать всем классом».

Скрытие инцидента и давление на детей

Родственники пострадавшей узнали о происшествии лишь поздно ночью от другой родительницы.

«Всех детей, в том числе мою сестренку, заставили молчать и скрыть случившееся. Девочка до конца не рассказывала все детали», — добавила автор публикации.

Такая ситуация указывает на попытку администрации школы замять инцидент и не информировать родителей, что вызывает серьёзную обеспокоенность по поводу безопасности и доверительных отношений внутри учебного заведения.

Реакция общественности

Пользователи социальных сетей выразили возмущение произошедшим:

  • «Кошмар, что творится, буллинг в школах, администрация пытается замять, а у нас в Семее воспитатель издевалась над особенным ребёнком».

  • «Еще одна история, которая показывает суть всех школ: директора боятся потерять своё место, трусливые учителя, запуганные дети. Молчание — тоже преступление».

  • «В школах детям часто говорят: сначала нам, родителям не говорите! Дети им верят и молчат. Доверительные отношения с детьми — обязательны».

Комментарий специалистов по вопросам школьной безопасности подчёркивает, что игнорирование подобных инцидентов может иметь серьёзные последствия для психического и физического здоровья детей.

Официальные меры и запросы

Редакция направила официальный запрос в Департамент полиции Атырауской области для получения комментариев по данному происшествию. Ожидается официальная информация о возбуждении возможного уголовного дела и действиях администрации школы.

