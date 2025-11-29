Украина вновь бьет по нефтяной артерии Казахстана: часть терминала уничтожена

Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) сообщил о новой атаке на один из ключевых элементов своей инфраструктуры. Целенаправленная атака на выносное причальное устройство (ВПУ) произошла утром 29 ноября, что стало уже второй атакой ВСУ на КТК за неделю, сообщает Lada.kz.

© Photo : Пресс-служба "Каспийского трубопроводного консорциума" (КТК)

Основной удар пришелся на ВПУ-2

По информации консорциума, в 04:06 мск в акватории Морского терминала КТК произошло разрушение выносного причального устройства ВПУ-2.

"29 ноября 2025 года, в 04:06 мск, в результате целенаправленной террористической атаки безэкипажными катерами в акватории Морского терминала КТК получило значительные повреждения выносное причальное устройство КТК ВПУ-2. По введенному капитаном морского порта Новороссийск предписанию погрузочные операции и иные операции были прекращены, танкеры отведены за пределы акватории КТК. Пострадавших среди персонала КТК и подрядчиков не имеется", - отметили в консорциуме.

Система аварийной защиты сработала автоматически, перекрыв соответствующие трубопроводы, что позволило предотвратить разлив нефти в Черное море.

Экологическая безопасность и мониторинг

Консорциум подчеркнул, что ведется тщательный контроль состояния акватории:

осуществляется отбор проб морской воды;

проводится непрерывный экологический мониторинг;

действует План локализации аварийных нефтяных разливов (План ЛАРН).

Однако дальнейшая эксплуатация ВПУ-2 на данном этапе невозможна. Отгрузка нефти будет продолжена только после устранения угроз и проверок безопасности, включая риск атак с использованием беспилотных летательных аппаратов.

КТК — стратегический международный проект

Каспийский трубопроводный консорциум объединяет крупнейшие энергетические компании России, США, Казахстана и ряда стран Западной Европы. Атака на ВПУ-2 рассматривается как удар по интересам всех стран-участниц КТК.

«Это уже третий акт агрессии против гражданского объекта, который находится под защитой международного права. Ранее пострадали НПС «Кропоткинская» и административный офис КТК в Новороссийске», — подчеркнули в компании.

Отмечается, что КТК никогда не подвергался санкциям или ограничительным мерам, что свидетельствует о признании важной роли консорциума в обеспечении энергетической безопасности стран-участниц.

Казахстанская нефть и мировые интересы

КТК обеспечивает транспортировку нефти с трех крупнейших казахстанских месторождений:

Тенгиз ;

Кашаган ;

Карачаганак.

В 2024 году через КТК было перевалено около 63 млн тонн нефти, при этом 74% объема пришлось на зарубежных грузоотправителей, включая крупнейшие компании: Тенгизшевройл (Шеврон), ЭксонМобил, Казмунайгаз, Эни и Шелл.

Эксперты отмечают, что КТК играет ключевую роль в формировании бюджета Казахстана и обеспечивает значительный вклад в глобальную энергетическую безопасность.