Мощный взрыв у границы Казахстана: что произошло на российской базе ядерных ракет

В городе Ясный Оренбургской области произошёл мощный взрыв на территории стратегического ракетного соединения, где дислоцируются новейшие комплексы «Авангард». Инцидент вызвал широкий резонанс в СМИ и среди местных жителей, сообщает Lada.kz.

Фото очевидцев

Свидетельства очевидцев и версии произошедшего

Региональные издания, ссылаясь на местных жителей, сообщают о впечатляющих визуальных эффектах происшествия: после взрыва в небо поднялось огромное облако фиолетового дыма.

По информации издания ArbatMedia, некоторые очевидцы предполагают, что взрыв мог произойти в результате аварии при запуске ракеты. Они отмечают, что снаряд разрушился прямо в воздухе, однако официальные подтверждения этой версии пока отсутствуют.

Официальная реакция и меры безопасности

На данный момент федеральные структуры воздерживаются от комментариев.

Представители Единой дежурно‑диспетчерской службы сообщили, что ситуация находится под контролем:

эвакуация населения не планируется;

угрозы для жителей нет;

предельно допустимая концентрация вредных веществ в воздухе остаётся в норме.

Эти данные подтвердили также в правительстве Оренбургской области, подчеркнув, что оснований для паники нет.

Космодром «Ясный» и его значение

Космодром «Ясный» является одним из 11 российских объектов, с которых возможен запуск наземных ракет большой дальности, включая ракеты с ядерными боеголовками.

В 2023 году Ясненское ракетное соединение начали перевооружать на новейший ракетный комплекс шахтного базирования «Авангард». Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что появление этого комплекса фактически нивелировало инвестиции США в систему противоракетной обороны.

Другие стратегические объекты на территории

Помимо «Авангарда», на базе космодрома «Ясный» расположена пусковая площадка для ракет‑носителей «Днепр». Они созданы на базе конверсионных межконтинентальных баллистических ракет РС‑20Б и РС‑20В, что делает объект одним из ключевых элементов стратегической обороны России.