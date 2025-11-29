18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
29.11.2025, 16:31

В Казахстане объявлено вознаграждение за блогера Mellstroy

Новости Казахстана 0 2 699

Белорусский блогер Андрей Бурим, известный под псевдонимом Mellstroy, объявлен в международный розыск на территории Казахстана. Власти обещают вознаграждение за сведения о его местонахождении, но конкретная сумма пока не разглашается, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

Фото: genius.com
Фото: genius.com

Вознаграждение: данные засекречены

Редакция попыталась уточнить размер вознаграждения, направив официальный запрос в Агентство по финансовому мониторингу (АФМ). В ведомстве ответили, что эта информация относится к категории ограниченного доступа:

"Сведения о вознаграждении за предоставление информации о возможном местонахождении подозреваемого лица относятся к категории ограниченного доступа. Распространение такой информации запрещено действующим законодательством."

При этом в АФМ подтвердили, что анонимность информаторов и выплата вознаграждения гарантируются.

Розыск Mellstroy: обстоятельства

Розыск блогера был зарегистрирован 15 ноября в Астане. Информация о включении его в список разыскиваемых появилась на портале органов правовой статистики и спецучётов Генпрокуратуры. Инициатором выступило АФМ.

Позже ведомство уточнило причины подозрений в отношении Mellstroy и призвало граждан сообщать любую информацию о его местонахождении.

Кто такой Mellstroy

Андрей Бурим известен как один из самых скандальных стримеров русскоязычного интернета.

  • Начинал с игровых трансляций.

  • Со временем перешёл к формату «треш-стримов» с провокациями, алкоголем и челленджами за донаты.

  • Его аудитория — преимущественно молодёжь из стран СНГ.

В начале ноября власти Беларуси признали каналы Mellstroy экстремистскими после того, как один из его онлайн-конкурсов вызвал волну хулиганств и стихийных акций по стране.

Ранее блогера привлекали к ответственности и в России — за нанесение побоев во время прямого эфира его осудили на исправительные работы и штраф.

Скандалы вокруг блогеров в Казахстане

Скандалы с Mellstroy и другими блогерами уже коснулись Казахстана:

  • В конце октября в Астане мужчина был арестован на 15 суток, появившись в торговом центре с плакатом и в нижнем белье. Он выкрикивал имя Mellstroy и просил подарить ему квартиру.

  • МВД призвало граждан не поддаваться сомнительным интернет-тенденциям, напомнив, что любые противоправные действия ради лайков, подписчиков или «гивов» влекут ответственность по закону.

  • Через несколько дней на 15 суток арестовали бойца ММА и тренера Ануарбека Бекембетова, известного как «Мотиватор», за публикацию мотивирующего видео.

  • Ранее фигурантами уголовного дела стали блогеры Жанабыловы, расследование по которым ведёт АФМ.

Розыск других лиц

Помимо Mellstroy, МВД объявило в розыск Екатерину Бивол — экс-супругу российского боксёра Дмитрия Бивола. Она ранее публиковала видео с оскорбительными высказываниями в адрес разных национальностей. По последним данным, Бивол находится в психиатрической больнице, а Казахстан намерен обратиться к России с просьбой о её выдаче.

3
0
2
