В Казахстане объявлено вознаграждение за блогера Mellstroy

Белорусский блогер Андрей Бурим, известный под псевдонимом Mellstroy, объявлен в международный розыск на территории Казахстана. Власти обещают вознаграждение за сведения о его местонахождении, но конкретная сумма пока не разглашается, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.
Редакция попыталась уточнить размер вознаграждения, направив официальный запрос в Агентство по финансовому мониторингу (АФМ). В ведомстве ответили, что эта информация относится к категории ограниченного доступа:
"Сведения о вознаграждении за предоставление информации о возможном местонахождении подозреваемого лица относятся к категории ограниченного доступа. Распространение такой информации запрещено действующим законодательством."
При этом в АФМ подтвердили, что анонимность информаторов и выплата вознаграждения гарантируются.
Розыск блогера был зарегистрирован 15 ноября в Астане. Информация о включении его в список разыскиваемых появилась на портале органов правовой статистики и спецучётов Генпрокуратуры. Инициатором выступило АФМ.
Позже ведомство уточнило причины подозрений в отношении Mellstroy и призвало граждан сообщать любую информацию о его местонахождении.
Андрей Бурим известен как один из самых скандальных стримеров русскоязычного интернета.
Начинал с игровых трансляций.
Со временем перешёл к формату «треш-стримов» с провокациями, алкоголем и челленджами за донаты.
Его аудитория — преимущественно молодёжь из стран СНГ.
В начале ноября власти Беларуси признали каналы Mellstroy экстремистскими после того, как один из его онлайн-конкурсов вызвал волну хулиганств и стихийных акций по стране.
Ранее блогера привлекали к ответственности и в России — за нанесение побоев во время прямого эфира его осудили на исправительные работы и штраф.
Скандалы с Mellstroy и другими блогерами уже коснулись Казахстана:
В конце октября в Астане мужчина был арестован на 15 суток, появившись в торговом центре с плакатом и в нижнем белье. Он выкрикивал имя Mellstroy и просил подарить ему квартиру.
МВД призвало граждан не поддаваться сомнительным интернет-тенденциям, напомнив, что любые противоправные действия ради лайков, подписчиков или «гивов» влекут ответственность по закону.
Через несколько дней на 15 суток арестовали бойца ММА и тренера Ануарбека Бекембетова, известного как «Мотиватор», за публикацию мотивирующего видео.
Ранее фигурантами уголовного дела стали блогеры Жанабыловы, расследование по которым ведёт АФМ.
Помимо Mellstroy, МВД объявило в розыск Екатерину Бивол — экс-супругу российского боксёра Дмитрия Бивола. Она ранее публиковала видео с оскорбительными высказываниями в адрес разных национальностей. По последним данным, Бивол находится в психиатрической больнице, а Казахстан намерен обратиться к России с просьбой о её выдаче.
